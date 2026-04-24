Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!

Francoska kulinarična tradicija prekipeva od preprostih, a izjemno okusnih jedi, ki s svojo pristnostjo osvojijo srce in brbončice. Eden takšnih biserov je zagotovo clafoutis (izgovorjava klafuti), tradicionalna podeželska sladica, ki se s svojo edinstveno teksturo, ki spominja na fuzijo pudinga in nežnega kolača, razlikuje od klasičnih biskvitnih peciv. Ta značilnost, kjer tekoča jajčno-mlečna masa 'napolni' in objame sveže sadje, ji daje nepozabno kremnost v notranjosti in čudovito zapečeno skorjico na površini. Prav ta kombinacija preprostih sestavin in edinstvenega rezultata postavlja clafoutis na posebno mesto med ljubitelji hitrih in nezahtevnih, a vseeno sofisticiranih sladic, ki se odlično priležejo v vseh letnih časih, še posebej pa takrat, ko je na voljo sveže, sezonsko sadje, kot so slastne češnje ali jagode. Njihova nežna kislost se odlično dopolnjuje s sladko, kremasto osnovo in ustvarja popolno harmonijo okusov, ki bo navdušila tako odrasle kot otroke. Clafoutis je zagotovo idealna izbira za nepozabno pomladno poslastico.

icon-expand Tradicionalno se clafoutis pripravlja s češnjami. FOTO: Dreamstime

Zgodovina in tradicionalna priprava te francoske specialitete

Izvor clafoutisa je zavit v tančico zgodovine, a kulinarični strokovnjaki se strinjajo, da izhaja iz slikovite francoske regije Limousin, ki je znana po svojih kmetijskih pridelkih, vključno s sočnimi češnjami. V 19. stoletju se je njegova priljubljenost razširila preko meja Limousina in osvojila celotno Francijo, pozneje pa tudi svet. Pomembno vlogo pri svetovni prepoznavnosti clafoutisa ima priznana ameriška kuharica Julia Child, ki ga je predstavila širši javnosti v svoji vplivni knjigi o francoski kuhinji "Mastering the Art of French Cooking". Klasična, izvirna receptura narekuje uporabo neizkoščičenih črnih češenj. Odločitev, da se koščice pustijo v češnjah, ni naključna; pri peki oddajajo aromo benzaldehida, snovi, ki naravno prispeva k mandljevemu okusu in tako obogati kompleksnost sladice. Poleg tega koščice pomagajo ohranjati celovitost češenj med peko, s čimer preprečujejo prekomerno izpuščanje soka v testo in ohranjajo konsistenco. Seveda je pri postrežbi takšnega tradicionalnega clafoutisa nujno opozorilo za goste zaradi prisotnosti koščic in previdnost pri uživanju. Kaj pa, če nimam ravno črnih češenj? Ni problema! Ta slastna sladica je izjemno hvaležna in se razume s praktično vsakim sadjem, ki vam pride pod roke in je ravno v sezoni! Lahko ga pripravite s sladkimi jagodami, sočnimi marelicami, modrimi borovnicami, aromatičnimi malinami, jesenskimi slivami ali celo hruškami in jabolki pozimi. Sadni izbor je skoraj neomejen! Res je, da nekateri ljubitelji klasične kuhinje trdijo, da je klafuti le, če je s češnjami, za vse ostale sadne različice pa naj bi se reklo flaugnarde; a bodimo iskreni – komu mar za ime, če je sladica božanska, ne glede na to, ali je notri češnja ali jagoda? To vam omogoča, da uživate v tej poslastici skozi vse leto, vedno z okusi, ki jih ponuja narava v določenem letnem času.

Tekstura je ključna: Clafoutis se po peki bistveno razlikuje od klasičnih peciv. Njegova sredica ostane mehka, skoraj pudingasta, z robovi, ki so bolj podobni zapečeni palačinki ali lahkemu narastku, kar ustvarja edinstveno in prijetno izkušnjo ob ugrizu.

Recept: Kako hitro in enostavno pripraviti jagodni clafoutis?

Priprava jagodnega clafoutisa se prične z izbiro sestavin in pravilno predpripravo sadja. Za pekač ali litoželezno ponev premera približno 24–26 cm boste potrebovali: - 300–400 g svežih jagod,

- 2 večji jajci,

- 50–100 g gladke moke (količino lahko prilagodite; za bolj "pudingast" občutek jo uporabite manj, za bolj "kolačkast" pa več), - 50–150 g sladkorja (količina se prilagodi sladkosti jagod in osebnemu okusu ter je odvisna od tega, ali boste jagode posebej posladkali), - 1 žličko vaniljeve arome (ali vrečko vaniljevega sladkorja), - 2 dl mleka (lahko uporabite tudi del sladke smetane za bogatejši okus) ter - ščep soli. Za namaščanje pekača uporabite maslo. Preden začnete s pripravo mase, jagode nežno operite, jim odstranite peclje in jih razpolovite (ali pustite cele, če so manjše). V posodi jih po želji potresite z žlico sladkorja in premešajte, da spustijo sok in se posladkajo. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija, pekač pa obilno namažite z maslom – to je ključno za preprečevanje prijemanja in ustvarjanje lepega, zlato zapečenega roba. Posladkane razpolovljene jagode nato v enakomerni plasti razporedite po dnu pripravljenega pekača. Zdaj pa ustvarimo tisto čarobno tekočo zmes, ki bo objela jagode! V skledo dajte jajca, izbrano količino sladkorja in vaniljo (aromo ali sladkor). Vse skupaj dobro premešajte, da dobite penasto in malo svetlejšo maso. To lahko naredite kar z navadno metlico ali pa si pomagate z mešalnikom. Ko imate lepo penasto zmes, prilijte mleko (in malo smetane, če želite, da je tekstura še boljša) in dodajte ščepec soli. Spet na hitro premešajte, samo da se sestavine povežejo. Vaša baza za čudež v pečici je pripravljena!

Za preverjanje, ali je clafoutis res pečen tudi v sredini, vbodite zobotrebec ali nož v sredino peciva. Ko ga izvlečete in ostane popolnoma čist, je pecivo gotovo in pripravljeno na serviranje.

Nato v jajčno zmes presejte odmerjeno količino moke (50–100 g). Z metlico vse skupaj nežno mešajte, dokler ne dobite povsem gladke, enotne zmesi brez grudic. Masa mora biti tekoča, primerljiva z gostejšo zmesjo za palačinke. Pripravljeno maso previdno in enakomerno prelijte preko razporejenih jagod v namaščenem pekaču. Pekač lahko rahlo potresete, da se masa lepo razporedi med sadjem, doseže dno posode ter se združi s sadjem. Peka clafoutisa je sorazmerno hitra, kar prispeva k njegovi priljubljenosti kot sladice, pripravljene na hitro za nepričakovane goste ali za potešitev nenadne želje po sladkem. Pekač s prelito zmesjo in jagodami postavite v predhodno ogreto pečico. Čas peke se običajno giblje med 35 in 40 minutami, odvisno od velikosti in globine pekača ter specifičnosti vaše pečice. Med peko bo clafoutis opazno narasel ob robovih in na sredini, površina pa bo dobila lepo zlatorjavo barvo. To je dober znak, da se pecivo strjuje in razvija arome. Pomembno je, da clafoutis pečete dovolj dolgo, da se sredica ustrezno strdi in ni tekoča, saj sicer pri postrežbi razpade.

icon-expand Clafoutis se vedno postreže topel FOTO: Adobe Stock