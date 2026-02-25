Torta, o kateri bodo vsi govorili

Preprosta, a zelo sočna sladica

Kladdkaka je ena najbolj priljubljenih švedskih sladic in hkrati dokaz, da je lahko preprostost največja vrlina. Gre za bogato čokoladno torto z mehko sredico in rahlo zapečeno skorjico, ki na prvi pogled spominja na brownie, a ima povsem samosvojo teksturo in značaj. Njeno ime v prevodu pomeni nekaj v slogu "lepljiva torta", kar popolnoma opiše njen čar – notranjost mora ostati vlažna, gosta in rahlo "pocasta".

Zanimivost: po eni izmed teorij je kladdkaka nastala v času druge svetovne vojne, ko je bilo težko dobiti pecilni prašek. Peka brez vzhajalnih sredstev je privedla do nizke, zbite torte, a rezultat je bil tako dober, da je sladica ostala na jedilnikih tudi po vojni.

Posebnost kladdkake je prav v tem, da je namenoma pečena manj časa, zato da se sredica ne strdi. Ravno ta kontrast med čvrstim robom in mehkim, bogatim jedrom je tisto, zaradi česar jo Švedi obožujejo in je pravi simbol njihove kuhinje: preprosta, domača in brez potrebe po popolnosti. Pogosto jo pripravljajo ob nepričakovanih obiskih ali kot hitro sladico za konec tedna.

icon-expand Ker ne vsebuje pecilnega praška, torta ne naraste, temveč ostane nizka, z izrazitim čokoladnim okusom. FOTO: Shutterstock

Potrebnih je manj kot 10 sestavin

Kladdkaka je pripravljena iz osnovnih sestavin, ki jih ima večina doma: - maslo, - sladkor, - jajca, - kakav, - moka, - pogosto tudi vanilija ali espresso v prahu za poudarek okusa. Ker ne vsebuje pecilnega praška ali sode bikarbone, torta ne naraste, temveč ostane nizka in bogata, z izrazitim čokoladnim okusom, ki ni pretirano sladek.

Priprava je hitra in enostavna

Maslo stopimo in mu primešamo sladkor. Nato dodamo jajca, vanilijo in na koncu še moko, pomešano s kakavom in po želji tudi ščepcem soli. Masa je gosta in gladka, pripravljena brez zapletenih korakov ali dolgotrajnega mešanja. Torta se peče razmeroma kratek čas, običajno okoli 15–20 minut, odvisno od pečice – ključno je, da sredica ostane mehka. Celoten recept s postopkom priprave si lahko ogledate TUKAJ ali s klikom na spodnjo povezavo:

Priporočamo

Švedska čokoladna torta (kladdkaka) icon-clock 35 min

Namigi za serviranje

Kladdkaka je stalnica švedske tradicije fika – odmora za kavo in sladico, ki je pomemben del njihovega vsakdana. Skoraj nikoli se ne postreže sama, temveč jo najpogosteje spremljajo: - stepena sladka smetana, - vanilijev sladoled, - sveže jagodičevje (predvsem maline ali borovnice). Sladica se navadno postreže dobro ohlajena, saj se tako tekstura še bolj poudari, okusi pa se lepo razvijejo.