Torta, o kateri bodo vsi govorili

Preprosta, a zelo sočna sladica
Kladdkaka je ena najbolj priljubljenih švedskih sladic in hkrati dokaz, da je lahko preprostost največja vrlina. Gre za bogato čokoladno torto z mehko sredico in rahlo zapečeno skorjico, ki na prvi pogled spominja na brownie, a ima povsem samosvojo teksturo in značaj. Njeno ime v prevodu pomeni nekaj v slogu "lepljiva torta", kar popolnoma opiše njen čar – notranjost mora ostati vlažna, gosta in rahlo "pocasta".
Posebnost kladdkake je prav v tem, da je namenoma pečena manj časa, zato da se sredica ne strdi. Ravno ta kontrast med čvrstim robom in mehkim, bogatim jedrom je tisto, zaradi česar jo Švedi obožujejo in je pravi simbol njihove kuhinje: preprosta, domača in brez potrebe po popolnosti. Pogosto jo pripravljajo ob nepričakovanih obiskih ali kot hitro sladico za konec tedna.
Potrebnih je manj kot 10 sestavin
Kladdkaka je pripravljena iz osnovnih sestavin, ki jih ima večina doma:
- maslo,
- sladkor,
- jajca,
- kakav,
- moka,
- pogosto tudi vanilija ali espresso v prahu za poudarek okusa.
Ker ne vsebuje pecilnega praška ali sode bikarbone, torta ne naraste, temveč ostane nizka in bogata, z izrazitim čokoladnim okusom, ki ni pretirano sladek.
Priprava je hitra in enostavna
Maslo stopimo in mu primešamo sladkor. Nato dodamo jajca, vanilijo in na koncu še moko, pomešano s kakavom in po želji tudi ščepcem soli. Masa je gosta in gladka, pripravljena brez zapletenih korakov ali dolgotrajnega mešanja. Torta se peče razmeroma kratek čas, običajno okoli 15–20 minut, odvisno od pečice – ključno je, da sredica ostane mehka. Celoten recept s postopkom priprave si lahko ogledate TUKAJ ali s klikom na spodnjo povezavo:
Namigi za serviranje
Kladdkaka je stalnica švedske tradicije fika – odmora za kavo in sladico, ki je pomemben del njihovega vsakdana. Skoraj nikoli se ne postreže sama, temveč jo najpogosteje spremljajo:
- stepena sladka smetana,
- vanilijev sladoled,
- sveže jagodičevje (predvsem maline ali borovnice).
Sladica se navadno postreže dobro ohlajena, saj se tako tekstura še bolj poudari, okusi pa se lepo razvijejo.