Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom

Biskvitno pecivo s sadjem je odlična izbira, ko si zaželite nekaj sladkega, a nimate veliko časa za pripravo. Za takšne sladice so značilne preproste sestavine, ki jih imamo navadno vedno doma, hitra priprava in popolna kombinacija sočnega sadja ter mehkega, rahlega testa. Ne glede na to, ali izberete sezonsko sadje, vloženo sadje ali tisto iz zamrzovalnika, takšna peciva zagotavljajo neustavljiv domač okus in enostavnost priprave, ki bo navdušila tako začetnike kot izkušene ljubitelje peke sladic. Spodaj vam ponujamo naše najljubše recepte, ki bodo uspeli vsem, tudi največjim amaterjem.

icon-expand Jogurtovo pecivo s sadjem FOTO: Shutterstock

Jogurtovo pecivo s sadjem

Sočno in okusno pecivo, ki je za povrh tudi hitro pripravljeno. Sestavine preprosto odmerite kar z jogurtovim lončkom, pri izbiri sadja, ki ga boste uporabili, pa imate povsem proste roke. Mi smo se odločili za kombinacijo malin in robidnic, ki poskrbijo za nekoliko kiselkast in osvežilen okus, uporabite pa lahko tudi borovnice, češnje, marelice, jabolka, breskve in sadje iz kompota. Recept je TUKAJ.

icon-expand Preprosto borovničevo pecivo FOTO: Adobe Stock

Preprosto borovničevo pecivo

Odlično pecivo, ki vas bo navdušilo z rahlostjo, mehkobo in enostavno pripravo. Zaradi dodatka borovnic je tudi nekoliko bolj sočno, predvsem pa je tako dobro, da ga boste v hipu zmazali. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo z jabolki in orehi FOTO: osebni arhiv

Pecivo z jabolki in orehi

Preprosto odlična sladica, popolna za začetek dneva ali sladko razvajanje ob kavi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Slivovo pecivo z derobljencem FOTO: Shutterstock

Slivovo pecivo z drobljencem

Čudovito pecivo, ki je presenetljivo enostavno za pripravo, kar ga naredi idealno za vsakogar, tudi kuharske začetnike. Bogati okus sliv se odlično dopolnjuje z rahlim testom in hrustljavim drobljencem na vrhu, ustvarjajoč prijetno kombinacijo tekstur in okusov, ki poskrbi za pravo eksplozijo v ustih. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo za požrešne sosede z malinami FOTO: osebni arhiv

Skutino pecivo za požrešne sosede z malinami

Ne boste verjeli, kako hitro in s kako preprostimi sestavinami lahko pripravite nekaj tako odličnega. Pecivo je zelo sočno in tako okusno, da vam en kos zagotovo ne bo dovolj. Imejte zgolj v mislih, da se mora sladica pred serviranjem dobro ohladiti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sočno pecivo z drožmi FOTO: Su.S.

Sočno pecivo z drožmi

Super način, kako lahko še uporabite droži. Pecivo boste za razliko od kruha z drožmi pripravili v samo nekaj minutah. Pri tem lahko uporabite poljubne gozdne sadeže, lahko tudi naribana jabolka, vsakič pa vas bo pecivo navdušilo z mehkobo in sočnostjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo s kislo smetano in marelicami FOTO: Shutterstock

Pecivo s kislo smetano in marelicami

Marelice med peko postanejo mehke, sladke in sočne ter odlično dopolnijo rahel biskvit, obogaten s kislo smetano. To pecivo lahko pripravite tudi z drugim koščičastim sadjem, na primer s slivami ali češnjami. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ajdovo pecivo z lešniki, cimetom in sadjem FOTO: Adobe Stock

Ajdovo pecivo z lešniki in sadjem

Brezglutensko pecivo, ki je tako dobro, da se boste težko ustavili zgolj pri enem kosu. Kar se sadja tiče, lahko uporabite ringlo, slive, marelice, breskve in fige, izven sezone pa se odlično obnesejo tudi višnje ali češnje iz kompota. Recept je TUKAJ.

icon-expand Preprosto pecivo z jabolki FOTO: Shutterstock

Preprosto pecivo z jabolki

Preprosta sladica brez tehtnice in kompliciranja! Odličen recept za hitro in sočno jogurtovo pecivo s slastnim jabolčnim nadevom. Recept je TUKAJ.