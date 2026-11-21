Sladica, ki je nastala v sedemdesetih letih

Banoffee pita ima precej zanimivo zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1971, ko naj bi jo v restavraciji The Hungry Monk v Vzhodnem Sussexu ustvarila lastnik Nigel Mackenzie in kuhar Ian Dowding. Sladica je bila navdihnjena z ameriško idejo, nato pa sta jo prilagodila po svoje. Ime banoffee je pravzaprav sestavljeno iz besed banana in toffee, torej banana in karamela. Prvotna sladica je pripravljena s krhkim testom, danes pa je še posebej priljubljena različica brez peke, pri kateri osnovo pripravimo iz zmletih piškotov in masla, nato pa jo obložimo s karamelo, bananami in stepeno smetano. Ta različica je seveda precej hitrejša in preprostejša, najboljše pri vsem pa je, da pečice za pripravo te božansko dobre sladice sploh ne potrebujete.

icon-expand Ime banoffee je sestavljeno iz besed banana in toffee, torej banana in karamela. FOTO: Shutterstock

Banoffee pita brez peke

Za preprostejšo različico brez peke potrebujete le nekaj osnovnih sestavin. Za osnovo: - 225 g maslenih oziroma digestive piškotov - 150 g stopljenega masla Za nadev: - približno 400 g karamele oziroma dulce de leche - 3 manjše banane Za povrh: - 300 ml sladke smetane - 1 žlica sladkorja v prahu - malo čokolade za posip

Priprava je zelo preprosta

Piškote najprej zdrobite oziroma zmeljite v drobne drobtine. Primešajte jim stopljeno maslo in dobro premešajte. Maso stresite v model za pito in jo z dnom kozarca ali žlico dobro pritisnite ob dno. Če želite, lahko naredite tudi nekoliko višji rob. Postavite v hladilnik za približno eno uro, da se osnova dobro strdi. Lahko jo pripravite že večer prej.

Priporočamo, da osnovo pred dodajanjem karamele in banan dobro ohladite.

Po ohlajeni piškotni osnovi razporedite karamelo oziroma dulce de leche. Banane narežite na kolobarje in jih razporedite po karameli. Na koncu stepite sladko smetano s sladkorjem v prahu in jo naložite ali pa nabrizgajte na banane. Za piko na i povrhu naribajte nekaj čokolade. Pred serviranjem je pito najbolje še nekoliko ohladiti. Ker pa je sestavljena iz svežih banan in stepene smetane, je najboljša na dan priprave.

icon-expand Ta bananina pita že desetletja navdušuje Britance. FOTO: Adobe Stock

Majhen trik za še boljši okus

Če imate radi nekoliko manj sladke sladice, uporabite temno čokolado. Njena rahla grenkoba namreč lepo uravnoteži zelo sladko karamelo in banane. Odlična je tudi različica z malo morske soli v karameli, tako namreč nastane priljubljena kombinacija slane karamele, banan in smetane.

V kolikor dulce de leche ne prodajajo v lokalni trgovini, ga lahko pripravite tudi sami. Potrebujete pločevinko sladkanega kondenziranega mleka, lonec, čisto kuhinjsko krpo in vodo. Na dno lonca najprej položite čisto kuhinjsko krpo, nanjo pa položite pločevinko kondenziranega mleka. Prilijte toliko vode, da je pločevinka v celoti pokrita s tekočino, lonec pokrijte in ga pristavite na kuhalnik. Pustite, da se pločevinka 'kuha' približno 2,5 ure, v tem času pa bo kondenzirano mleko karameliziralo in ko boste ohlajeno pločevinko odprli, vas bo znotraj čakala popolna mlečna karamela.

Kako preprečiti, da bi banane potemnele?

Banane je najbolje narezati tik pred sestavljanjem sladice. Če želite, da ostanejo dlje časa lepe, jih lahko zelo rahlo pokapate z limoninim sokom. Pazite le, da ga ne uporabite preveč, saj lahko spremeni okus sladice.

Zakaj je ta sladica tako priljubljena?

Morda prav zato, ker je kombinacija tekstur tako dobra. Najprej dobite hrustljavo piškotno osnovo, nato mehko in bogato karamelo, sveže banane in na vrhu rahlo stepeno smetano. Vsaka plast je drugačna, skupaj pa ustvarijo zelo bogato sladico. Poleg tega je recept dovolj preprost, da se ga lahko lotijo tudi tisti, ki pri peki niso najbolj spretni.

In še ena velika prednost: ni treba prižgati pečice

Zato je banoffee pita odlična tudi takrat, ko potrebujete hitro sladico za obisk, praznovanje ali nedeljsko kosilo. Če pa želite nekoliko bolj praznično različico, lahko vrh okrasite s čokoladnimi mrvicami, sesekljanimi karameliziranimi oreščki ali pa kakšnimi sladkornimi perlicami.

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