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Pecivo s pudingom in čokoladnimi bananicami
Sladice

Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke

Bananko je prikupno in slastno pecivo, ki bo kot nalašč za prvi šolski dan. Mehek biskvit, kremast pudingov nadev in čokoladni preliv se združijo v sladico, ki bo navdušila predvsem najmlajše, zaradi skritih čokoladnih bananic pa bo pecivo ob rezanju poskrbelo tudi za simpatično presenečenje.

Su.S. , M.J.
31. 08. 2026 04.00
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Prvi šolski dan je za otroke prav poseben – poln pričakovanja, vznemirjenja in novih začetkov. Zakaj jim tega dne ne bi polepšali še z majhnim sladkim presenečenjem?

Če iščete idejo za sladico, s katero boste doma otroke pričakali po prvem šolskem dnevu, je sladica 'bananko' odlična izbira. Gre za preprosto, a na pogled zelo zanimivo pecivo, sestavljeno iz mehkega biskvita in slastne pudingove kreme. Posebnost se skriva v nadevu, saj vanj dodamo priljubljene čokoladne bananice, ki jih otroci dobro poznajo in jih imajo radi.

S sestavinami, ki jih že imate v shrambi, boste ustvarili sladico s skritim čokoladnim presenečenjem, ki je kot nalašč za popestritev prvega šolskega dne..
S sestavinami, ki jih že imate v shrambi, boste ustvarili sladico s skritim čokoladnim presenečenjem, ki je kot nalašč za popestritev prvega šolskega dne.. FOTO: Su.S.

Prav čokoladne bananice poskrbijo tudi za posebno presenečenje. Ko pecivo razrežemo na kose, se v njih pokažejo skrite bananice, zato je vsak kos videti nekoliko drugače. Pecivo tako ni samo okusno, ampak tudi zabavno in nekoliko igrivo, kar je za prvi šolski dan še kako primerno.

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Bananko je zato odlična ideja za vse starše, ki želijo svoje šolarje po prvem dnevu pričakati z nečim domačim in sladkim. In kdo ve – morda bo prav pogled na čokoladno bananico, skrito v kremi, poskrbel, da bo tudi kakšen naporen šolski dan nekoliko lepši.

Sestavine:

- 6 jajc

- 120 g sladkorja

- 70 g mletih orehov

- 1 žlička vanilijevega ekstrakta

- 45 g moke

- 1 žlica kakava

- 2 žlički pecilnega praška

- 7 dl mleka

- 2 vanilijeva pudinga (prašek)

- 150 g masla

- 15 do 20 čokoladnih bananic

- 100 g čokolade za kuhanje

- 1 dl smetane za kuhanje

Zaradi skritih čokoladnih bananic bo pecivo ob rezanju poskrbelo tudi za simpatično presenečenje.
Zaradi skritih čokoladnih bananic bo pecivo ob rezanju poskrbelo tudi za simpatično presenečenje. FOTO: Su.S.

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija. Pekač velikosti 25 x 35 centimetrov najprej namastimo, nato pa ga obložimo s papirjem za peko in namastimo še tega.

2. Rumenjake ločimo od beljakov. Slednje stepemo v čvrst sneg.

3. Rumenjake stepamo skupaj z 80 grami sladkorja, da dobimo svetlo, zračno in puhasto zmes. K rumenjakom vmešamo mlete orehe in vanilijev ekstrakt, nato z lopatico narahlo vmešamo še sneg.

5. V posodici zmešamo moko, kakav in pecilni prašek. Vse skupaj presejemo v skledo z jajčno zmesjo. Vmešamo in prelijemo v pripravljen pekač.

6. Biskvit pečemo v ogreti pečici 25 minut, nato ga ohladimo v pekaču in prerežemo na polovici.

7. Puding skuhamo po navodilih z vrečke, a v samo 7 decilitrih mleka in s 50 grami sladkorja. Malce ohlajenemu z električnim mešalnikom vmešamo kocke masla.

8. Spodnji del biskvita premažemo s slabo polovico vanilijeve kreme. Po njej razporedimo čokoladne bananice, premažemo s preostankom kreme in pokrijemo z vrhnjim delom biskvita.

9. V kozico vlijemo smetano in nalomimo čokolado. Med mešanjem segrevamo na nizki temperaturi, da se čokolada stopi in poveže s smetano. Prelijemo po biskvitu, ki ga postavimo v hladilnik za vsaj dve uri, najbolje pa čez noč.

10. Ohlajeno pecivo narežemo na kose, ki jih serviramo na krožnike in postrežemo.

Sladice
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