Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo

Odkrijte čar preprostih sladic, ki so zaznamovale generacije. Znova odkrivamo vonjave iz babičine kuhinje, kjer so kraljevale preproste sestavine, kot so skuta, moka, jajca in domača marmelada. Pripravite sladico, ob kateri se bodo vsi počutili kot doma.

M.J.
14. 05. 2026 04.00

V času modernih tort in viralnih sladic z družbenih omrežij se vse več ljudi znova vrača k receptom, ki dišijo po domačnosti in otroštvu. Sladice naših babic postajajo ponovno priljubljene, saj navdušujejo s preprostimi sestavinami, bogatim okusom in toplim občutkom nostalgije. Poleg tega jih je večino mogoče pripraviti brez zapletenih postopkov in dragih sestavin, kar je danes za marsikoga še dodaten plus.

Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Nekoč so nastajale iz tistega, kar je bilo pri roki: jajc, skute, jabolk, oreščkov in marmelade ali domačega testa. Prav v tej preprostosti pa se skriva njihov čar. Nekatere sladice naših babic danes ponovno obujajo mlajše generacije, ki cenijo domačo kuhinjo in pristne okuse.

Predstavljamo sedem sladic, ki jih poznamo že desetletja, a so danes znova pravi hit.

Rižev narastek z vanilijevim pudingom
Rižev narastek

Nekoč pogosta sladica ali celo samostojen obrok danes ponovno osvaja kuhinje. Zlato zapečen kremast riž pogosto dopolnijo rozine, naribana jabolka, skuta, limonina lupinica ali sadni preliv. Marsikdo ga še vedno povezuje z vonjem šolske kuhinje in babičinega doma. Recept je TUKAJ.

Jabolčni zavitek (štrudelj)-4
Jabolčni zavitek

Klasičen štrudelj ostaja ena najbolj priljubljenih domačih sladic. Sočna jabolka, cimet in hrustljavo testo ustvarijo kombinacijo, ki skoraj nikoli ne razočara. Odličen je topel ali hladen, pogosto pa ga postrežemo še z vaniljevo omako ali kepico sladoleda. Recept je TUKAJ.

Babičina dobrota
Biskvitno pecivo z marmelado

Preprosto pecivo iz pekača, premazano s kislo smetano in domačo marmelado ter posuto s sladkorjem v prahu ali kokosom, je ena tistih sladic, ki jih skoraj vsi poznamo. Prav zaradi svoje preprostosti je znova priljubljeno, posebej ob popoldanski kavi. Recept je TUKAJ.

Marmorni kolač
Marmorni kolač

Klasično pecivo iz pekača z vaniljevim in kakavovim delom je prava nostalgija. Zaradi preprostih sestavin in hitre priprave ostaja priljubljeno tudi danes, posebej ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ.

Preprosto jogurtovo pecivo z marelicami
Jogurtovo pecivo s sadjem

Eno najbolj preprostih domačih peciv, pri katerem sestavine pogosto merimo kar z lončkom od jogurta, rahlo testo pa poljubno dopolnimo s svežim sadjem ali sadjem iz kompota. Pecivo je idealno za vsak dan, še zlasti priljubljeno pa je poleti, ko imamo na voljo obilo svežega sezonskega sadja, kot so češnje, marelice in slive. Recept je TUKAJ.

Skutina pita po babičino
Skutina pita

Med sladice, ki jih poznamo že desetletja, zagotovo spada tudi skutina pita – preprosta domača sladica iz krhkega testa in bogatega skutinega nadeva. Sladica je ravno prav kremasta, nežno osvežilna zaradi limonine lupinice in odlična ob skodelici kave ali čaja. Najboljša je dobro ohlajena in rahlo posuta s sladkorjem v prahu. Recept je TUKAJ.

Orehovi rogljički
Kvašeni rogljički z orehi ali marmelado

Mehki domači rogljički so bili nekoč stalnica ob praznikih in družinskih srečanjih. Danes se vračajo predvsem zaradi bogatega okusa in občutka domačnosti, ki ga kupljeno pecivo težko pričara. Recept za okusne orehove rogljičke najdete TUKAJ.

babičine sladice sladice naših babic sladice babičini recepti nostalgija peka pecivo marmorni kolač jabolčni zavitek skutina pita rižev narastek
