okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pecivo s češnjami
Sladice

Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo

Sezona češenj je na vrhuncu, zato ni presenetljivo, da vsi množično iščemo ideje, kako jih porabiti. Od domačega štrudlja in sočnega peciva do marmelade, kompota in hitre sladice v kozarcu – zbrali smo osem receptov, ki letos navdušujejo ljubitelje tega priljubljenega poletnega sadeža.

M.J.
24. 06. 2026 04.00

Češnje sodijo med najbolj priljubljene poletne sadeže, saj nas razveseljujejo z bogatim okusom, prijetno sladkobo in številnimi možnostmi uporabe v kuhinji. V času, ko so drevesa polna zrelih plodov in so češnje na voljo skoraj na vsakem koraku, marsikdo išče nove ideje, kako jih vključiti v sladice, shranke ali osvežilne poletne posladke.

Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Preberi še Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj

Med najbolj priljubljenimi recepti letos izstopajo klasike, kot so domač češnjev štrudelj, pokrita češnjeva pita in češnjev kompot, vse več navdušencev pa prisega tudi na francoski klafuti, hitro jogurtovo pecivo ter moderne sladice v kozarcu. Če ste tudi vi nabrali več češenj, kot jih lahko pojeste sveže, ali pa preprosto iščete navdih za sladko poletno ustvarjanje, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli svojega favorita.

Jogurtovo pecivo s češnjami
Jogurtovo pecivo s češnjami FOTO: Profimedia

Jogurtovo pecivo s češnjami

Priprava peciva je otročje lahka, sestavine pa imate najverjetneje tudi že pri roki. Recept je TUKAJ.

Češnjev štrudelj
Češnjev štrudelj FOTO: osebni arhiv

Češnjev štrudelj

Klasičen domači zavitek s sočnim češnjevim nadevom je sladica, ki nikoli ne gre iz mode. Rahlo testo in sladko-kiselkast okus češenj ustvarita popolno kombinacijo za poletno sladkanje. Recept je TUKAJ.

Češnjev kompot
Češnjev kompot FOTO: Shutterstock

Češnjev kompot

Priprava je hitra in enostavna, domačega kompota pa se boste zagotovo razveselili v sivih in mrzlih mesecih. Z njim se lahko posladkate po kosilu ali pa ga uporabite pri pripravi tort, kolačev in peciva. Recept je TUKAJ.

Pecivo s češnjami
Pecivo s češnjami FOTO: Shutterstock

Češnjevo pecivo iz pekača

Preprosto pecivo s češnjami, ki je že generacije na naših mizah. Idealno za vse, ki iščete enostavno idejo za hitro in domače sladko razvajanje. Recept je TUKAJ.

Clafoutis s češnjami
Clafoutis s češnjami FOTO: Dreamstime

Češnjev klafuti (clafoutis)

Tradicionalna francoska sladica se navadno pripravlja z zrelimi črnimi češnjami, ki jih pred uporabo ne izkoščičimo, saj s tem ves sok češenj ostane v pecivu, med peko pa koščice testu tudi dodajo rahlo aromo, ki spominja na mandlje. Priprava je hitra in enostavna, sladica pa je kot nekakšna kombinacija pudinga in kolača. Recept je TUKAJ.

Češnjev cheesecake v kozarcu
Češnjev cheesecake v kozarcu FOTO: Adobe Stock

Češnjev cheesecake v kozarcu

Odlična poletna sladica brez peke, ki jo pripravimo kar 'mimogrede' med kuhanjem kosila. Recept je TUKAJ.

Pokrita češnjeva pita
Pokrita češnjeva pita FOTO: Thinkstock

Pokrita češnjeva pita

Odlična pita, ki je dobra še topla ali hladna. V kombinaciji s kepico sladoleda postane popolna poletna sladica, ki združuje krhko testo, sočen nadev in kremasti sladoled. Recept je TUKAJ.

Češnjeva marmelada
Češnjeva marmelada FOTO: Profimedia

Češnjeva marmelada

Res je, da si boste za pripravo marmelade morali vzeti malo več časa. Saj veste, vse češnje boste morali najprej izkoščičiti. A verjemite nam, da se bo vaš trud bogato obrestoval, saj je ta češnjeva marmelada tako dobra, da vam bo zagotovo popestrila marsikatero jutro. Recept je TUKAJ.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
češnjevo pecivo recepti s češnjami češnje sladice s češnjami poletne sladice češnjev štrudelj sezonsko sadje
Sladice

Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke

Okusno.je Jagodna peciva, s katerimi se lahko razvajate to pomlad
Moskisvet.com To jesensko sadje vam lahko drastično spremeni zdravje
Okusno.je Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Okusno.je Okusna peciva, s katerimi boste izkoristili sezono češenj
Okusno.je Preverjeni recepti za pripravo dobre potice, tudi za potratno in orehovo
Okusno.je 7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Okusno.je Poletne sladice naših bralcev, ki so kot ustvarjene za vikend sladkanje
Priporoča