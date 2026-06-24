Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo

Češnje sodijo med najbolj priljubljene poletne sadeže, saj nas razveseljujejo z bogatim okusom, prijetno sladkobo in številnimi možnostmi uporabe v kuhinji. V času, ko so drevesa polna zrelih plodov in so češnje na voljo skoraj na vsakem koraku, marsikdo išče nove ideje, kako jih vključiti v sladice, shranke ali osvežilne poletne posladke.

Med najbolj priljubljenimi recepti letos izstopajo klasike, kot so domač češnjev štrudelj, pokrita češnjeva pita in češnjev kompot, vse več navdušencev pa prisega tudi na francoski klafuti, hitro jogurtovo pecivo ter moderne sladice v kozarcu. Če ste tudi vi nabrali več češenj, kot jih lahko pojeste sveže, ali pa preprosto iščete navdih za sladko poletno ustvarjanje, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli svojega favorita.

icon-expand Jogurtovo pecivo s češnjami FOTO: Profimedia

Jogurtovo pecivo s češnjami

Priprava peciva je otročje lahka, sestavine pa imate najverjetneje tudi že pri roki. Recept je TUKAJ.

icon-expand Češnjev štrudelj FOTO: osebni arhiv

Češnjev štrudelj

Klasičen domači zavitek s sočnim češnjevim nadevom je sladica, ki nikoli ne gre iz mode. Rahlo testo in sladko-kiselkast okus češenj ustvarita popolno kombinacijo za poletno sladkanje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Češnjev kompot FOTO: Shutterstock

Češnjev kompot

Priprava je hitra in enostavna, domačega kompota pa se boste zagotovo razveselili v sivih in mrzlih mesecih. Z njim se lahko posladkate po kosilu ali pa ga uporabite pri pripravi tort, kolačev in peciva. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo s češnjami FOTO: Shutterstock

Češnjevo pecivo iz pekača

Preprosto pecivo s češnjami, ki je že generacije na naših mizah. Idealno za vse, ki iščete enostavno idejo za hitro in domače sladko razvajanje. Recept je TUKAJ.

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Češnjev klafuti (clafoutis)

Tradicionalna francoska sladica se navadno pripravlja z zrelimi črnimi češnjami, ki jih pred uporabo ne izkoščičimo, saj s tem ves sok češenj ostane v pecivu, med peko pa koščice testu tudi dodajo rahlo aromo, ki spominja na mandlje. Priprava je hitra in enostavna, sladica pa je kot nekakšna kombinacija pudinga in kolača. Recept je TUKAJ.

icon-expand Češnjev cheesecake v kozarcu FOTO: Adobe Stock

Češnjev cheesecake v kozarcu

Odlična poletna sladica brez peke, ki jo pripravimo kar 'mimogrede' med kuhanjem kosila. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pokrita češnjeva pita FOTO: Thinkstock

Pokrita češnjeva pita

Odlična pita, ki je dobra še topla ali hladna. V kombinaciji s kepico sladoleda postane popolna poletna sladica, ki združuje krhko testo, sočen nadev in kremasti sladoled. Recept je TUKAJ.

icon-expand Češnjeva marmelada FOTO: Profimedia

Češnjeva marmelada

Res je, da si boste za pripravo marmelade morali vzeti malo več časa. Saj veste, vse češnje boste morali najprej izkoščičiti. A verjemite nam, da se bo vaš trud bogato obrestoval, saj je ta češnjeva marmelada tako dobra, da vam bo zagotovo popestrila marsikatero jutro. Recept je TUKAJ.