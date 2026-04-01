Ideja za velikonočne praznike: kvašene pletenice, ki navdušijo z vsakim grižljajem

Praznični dnevi vedno dišijo po domači kuhinji, toplini in sveže pečenih dobrotah, ki povezujejo družino in ustvarjajo nepozabne trenutke. Med njimi imajo posebno mesto prav kvašene sladice, ki s svojo mehkobo in bogatim okusom že tradicionalno sodijo na praznično mizo. Če letos razmišljate, kako popestriti izbor klasičnih velikonočnih jedi, so kvašene pletenice odlična izbira.

Gre za vsestransko pecivo, ki ponuja nešteto možnosti – od preprostih, rahlo sladkih različic do bogato nadevanih pletenic s čokolado, oreščki, sadjem ali pa zelišči. Poleg odličnega okusa navdušijo tudi s svojim videzom, saj s prepletenimi oblikami ustvarijo pravo malo kulinarično umetnino.

V nadaljevanju smo zbrali pet preverjenih receptov za kvašene pletenice, ki bodo poskrbeli za raznolikost in navdušenje na vaši praznični mizi. Ne glede na to, ali prisegate na klasiko ali radi eksperimentirate, boste med njimi zagotovo našli svojega favorita.

icon-expand Čokoladna velikonočna pletenica FOTO: osebni arhiv

Čokoladna velikonočna pletenica

Če se vam zdi, da je peka potice za vas prevelik zalogaj, lahko za praznike spečete tudi to čudovito pletenico. Ko jo boste postavili na mizo, bo privabljala poglede, ko jo boste poskusili, pa se zagotovo ne boste ustavili zgolj pri enem kosu. Kombinacija mehkega testa ter sočnega čokoladnega nadeva z oreščki je prava poslastica, sladica pa se izvrstno prileže tako s skodelico toplega napitka kot tudi s kozarcem sladkega belega vina. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pehtranova pletenica FOTO: Sanja Sirk

Pehtranova pletenica

S to pletenico, ki je nekakšna izpeljanke pehtranove potice, skoraj nimate česa zgrešiti, ker tudi če se zvije, poči, deformira, bo samo lepša na pogled. Tako da kar pogumno zavihajte rokave in se lotite njene priprave. Vaš dom bo napolnila s čudovitim vonjem! Recept je TUKAJ.

icon-expand Velikonočni nadevan venec FOTO: Profimedia

Velikonočni nadevan venec

Mehko kvašeno pecivo s skutinim in orehovim nadevom ter suhimi marelicami ne navdušuje samo z božanskim okusom, temveč tudi s čudovitim videzom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čokoladna babka FOTO: Shutterstock

Čokoladna babka

Ko boste enkrat poskusili babko, se boste vanjo takoj zaljubili. Čokoladni kruh, ki velja za tradicionalno židovsko pecivo, značilno predvsem za vzhodno Evropo, je tako mehek in puhast, da se kar stopi v ustih, kuhinjo pa bo že med peko napolnil z omamnim vonjem po čokoladi. Babka ima značilno prepleteno obliko in je videti naravnost čudovito, zato je je odlična izbira za popestritev praznične mize. Recept je TUKAJ.

icon-expand Velikonočna kita FOTO: iStockphoto

Velikonočna kita

Značilna velikonočna jed, pripravljena iz mlečnega kvašenega testa. Mi smo v testo dodali še naribano pomarančno lupinico, v rumu namočene rozine in mandlje, da bo ta velikonočna specialiteta še bolj slastna in okusna. Recept je TUKAJ.