Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke

V času visokih poletnih temperatur je zadnja stvar, ki si jo želimo, prižiganje pečice. A to še ne pomeni, da se moramo odpovedati sladicam. Prav nasprotno – poletje je idealen čas za pripravo kremnih, osvežilnih in lahkotnih peciv brez peke, ki navdušijo tako domače kot goste.
Takšne sladice običajno temeljijo na preprosti kombinaciji piškotne osnove, nežne kreme in sadja ali drugih okusnih dodatkov. Priprava je hitra in nezahtevna, največ dela pa namesto nas opravi hladilnik. Ko se pecivo dobro ohladi, ga le še narežemo na kocke ali rezine in postrežemo.
V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki so kot nalašč za poletna druženja, piknike, praznovanja ali sladko razvajanje ob skodelici kave. Med njimi boste našli priljubljeno čokoladno lazanjo, hitre Raffaello kocke, osvežilen limonin tiramisu, skutine kocke z malinami in jogurtove rezine s sadjem ter piškoti. Skupno jim je eno – za njihovo pripravo ne boste potrebovali pečice, rezultat pa bo videti, kot da ste v kuhinji preživeli precej več časa, kot ste ga v resnici.
Skutine rezine z malinami
Osvežilna poletna sladica, ki jo pripravite hitro in brez peke. Osnova je narejena iz mandljeve moke, zato rezine ne vsebujejo glutena. Recept je TUKAJ.
Čokoladna lazanja
Idealna sladica za poletne dni, saj jo pripravite hitro in brez peke. Primerna tudi za zabave in praznovanje rojstnih dni. Recept je TUKAJ.
- FOTO: Su.S.
- FOTO: Su.S.
Limonin tiramisu
Sladica brez peke, sestavljena iz hitro pripravljenih plasti limonine kreme, smetane z maskarponejem in piškotov, namočenih v limonado. Nepozabno razvajanje za vse ljubitelje limoninih sladic. Recept je TUKAJ.
Jogurtove rezine s sadjem in piškoti
Popolna poletna sladica: sladka, lahka in prijetno osvežilna. Sestavine za jogurtove rezine s piškoti in sadjem večinoma imamo doma, priprava pa je primerna tudi za začetnike. Recept je TUKAJ.
Hitre raffaello kocke
Sladica brez peke, za katero ne boste potrebovali veliko sestavin in časa. Sestavljena je namreč iz več plasti hitro pripravljene pudingove kreme z belo čokolado in kokosom ter maslenih keksov. Recept je TUKAJ.