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Limonin tiramisu
Sladice

Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke

Poleti si želimo osvežilnih sladic, ne pa dodatne vročine iz pečice. Zbrali smo pet čudovitih kremnih peciv brez peke, ki navdušujejo z enostavno pripravo, bogatim okusom in privlačnim videzom. Enostavno jih pripravimo v večjem pekaču, dobro ohladimo in na koncu samo še narežemo na kose in postrežemo.

M.J.
27. 06. 2026 04.00

V času visokih poletnih temperatur je zadnja stvar, ki si jo želimo, prižiganje pečice. A to še ne pomeni, da se moramo odpovedati sladicam. Prav nasprotno – poletje je idealen čas za pripravo kremnih, osvežilnih in lahkotnih peciv brez peke, ki navdušijo tako domače kot goste.

Takšne sladice običajno temeljijo na preprosti kombinaciji piškotne osnove, nežne kreme in sadja ali drugih okusnih dodatkov. Priprava je hitra in nezahtevna, največ dela pa namesto nas opravi hladilnik. Ko se pecivo dobro ohladi, ga le še narežemo na kocke ali rezine in postrežemo.

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V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki so kot nalašč za poletna druženja, piknike, praznovanja ali sladko razvajanje ob skodelici kave. Med njimi boste našli priljubljeno čokoladno lazanjo, hitre Raffaello kocke, osvežilen limonin tiramisu, skutine kocke z malinami in jogurtove rezine s sadjem ter piškoti. Skupno jim je eno – za njihovo pripravo ne boste potrebovali pečice, rezultat pa bo videti, kot da ste v kuhinji preživeli precej več časa, kot ste ga v resnici.

Skutine rezine z malinami brez peke
Skutine rezine z malinami brez peke FOTO: Su.S.

Skutine rezine z malinami

Osvežilna poletna sladica, ki jo pripravite hitro in brez peke. Osnova je narejena iz mandljeve moke, zato rezine ne vsebujejo glutena. Recept je TUKAJ

Čokoladna lazanja
Čokoladna lazanja FOTO: osebni arhiv

Čokoladna lazanja

Idealna sladica za poletne dni, saj jo pripravite hitro in brez peke. Primerna tudi za zabave in praznovanje rojstnih dni. Recept je TUKAJ

Limonin tiramisu

Sladica brez peke, sestavljena iz hitro pripravljenih plasti limonine kreme, smetane z maskarponejem in piškotov, namočenih v limonado. Nepozabno razvajanje za vse ljubitelje limoninih sladic. Recept je TUKAJ

Jogurtove rezine s sadjem in piškoti
Jogurtove rezine s sadjem in piškoti FOTO: Sanja Sirk

Jogurtove rezine s sadjem in piškoti

Popolna poletna sladica: sladka, lahka in prijetno osvežilna. Sestavine za jogurtove rezine s piškoti in sadjem večinoma imamo doma, priprava pa je primerna tudi za začetnike. Recept je TUKAJ.

Kokosove kocke brez peke
Kokosove kocke brez peke FOTO: Su.S.

Hitre raffaello kocke

Sladica brez peke, za katero ne boste potrebovali veliko sestavin in časa. Sestavljena je namreč iz več plasti hitro pripravljene pudingove kreme z belo čokolado in kokosom ter maslenih keksov. Recept je TUKAJ

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