Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke

V času visokih poletnih temperatur je zadnja stvar, ki si jo želimo, prižiganje pečice. A to še ne pomeni, da se moramo odpovedati sladicam. Prav nasprotno – poletje je idealen čas za pripravo kremnih, osvežilnih in lahkotnih peciv brez peke, ki navdušijo tako domače kot goste.

Takšne sladice običajno temeljijo na preprosti kombinaciji piškotne osnove, nežne kreme in sadja ali drugih okusnih dodatkov. Priprava je hitra in nezahtevna, največ dela pa namesto nas opravi hladilnik. Ko se pecivo dobro ohladi, ga le še narežemo na kocke ali rezine in postrežemo.