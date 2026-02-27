okusno.je
Hitro in sočno jabolčno pecivo
Sladice

5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje

Vikend je čas za domače, tople in sočne sladice. Zbrali smo pet preizkušenih receptov za jabolčne dobrote, ki jih imamo vsi radi in vedno znova navdušijo.

M.J.
27. 02. 2026 04.00

Jabolka so ena najbolj vsestranskih sestavin v domači kuhinji. So dostopna skozi vse leto, prijetno osvežilna, sočna in naravno sladka, hkrati pa med peko razvijejo čudovito aromo. Prav zato so jabolčne sladice stalnica na družinskih mizah, saj so preproste, domače in vedno dobro sprejete.

Jabolčna pita za vsak okus: zbirka najboljših receptov
Jabolčna pita za vsak okus: zbirka najboljših receptov

Vikend je idealen čas, da si vzamemo nekaj trenutkov za peko in razvajanje najbližjih. V nadaljevanju vas čaka izbor petih jabolčnih sladic, ki združujejo klasične okuse in malce sodobnejše preobleke: obrnjena jabolčna rolada, ki navduši z videzom, hitro in sočno jabolčno pecivo za nenapovedane obiske, priljubljena jabolčna sladica s pudingom, kremasta pita s kislo smetano ter čokoladno pecivo z jabolki, ki se ga razveselijo tudi najmlajši. Vsaka od teh sladic ima svoj čar, skupno pa jim je to, da z njimi vikend postane še malce bolj prijeten in sladek.

Obrnjena jabolčna rolada

Ko jo boste enkrat poskusili, jo boste zagotovo večkrat pripravili. Še zlasti potem, ko boste videli, kako enostavno je vse skupaj, saj se nadev in biskvit kar skupaj spečeta. Recept je TUKAJ.

Hitro in sočno jabolčno pecivo
Hitro in sočno jabolčno pecivo FOTO: Adobe Stock

Hitro in sočno jabolčno pecivo

Hitro, sočno in zelo okusno pecivo, ki se odlično prileže s skodelico toplega napitka. Pripravljeno je, kot bi mignil, sestavine zanj pa imate tudi najverjetneje že doma. Recept je TUKAJ.

Jabolčno pecivo z vanilijevim pudingom-7
Jabolčno pecivo z vanilijevim pudingom-7 FOTO: Sanja Sirk

Jabolčno pecivo s pudingom

Starejša generacija se zagotovo spomni tega preprostega in osvežilnega jabolčnega peciva, ki je bilo nekoč zelo priljubljeno. Puhast biskvit, sladka jabolka, aromatična pudingova krema in slastna sladka smetana. Toliko dobrih okusov in vsi povezani v popolno celoto. Recept je TUKAJ.

Jabolčna pita s kislo smetano
Jabolčna pita s kislo smetano FOTO: iStock

Jabolčna pita s kislo smetano

Ravno prav krhka, sladka in sočna ... Odlična jabolčna sladica, ki vas bo zagotovo navdušila - še zlasti, če ste ljubitelj preprostih domačih sladic, katerih recepti se prenašajo iz roda v rod. Recept je TUKAJ.

Čokoladno pecivo z jabolki
Čokoladno pecivo z jabolki FOTO: osebni arhiv

Sočno čokoladno pecivo z jabolki

Priprava te čokoladno-jabolčne sladice je neverjetno preprosta. Potrebovali boste največ deset minut, ostalo delo pa prepustite pečici in hladilniku. Obljubljamo, da boste nad končnim rezultatom navdušeni, zato kar shranite povezavo do recepta, ki ga najdete TUKAJ.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
