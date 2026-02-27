5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje

Jabolka so ena najbolj vsestranskih sestavin v domači kuhinji. So dostopna skozi vse leto, prijetno osvežilna, sočna in naravno sladka, hkrati pa med peko razvijejo čudovito aromo. Prav zato so jabolčne sladice stalnica na družinskih mizah, saj so preproste, domače in vedno dobro sprejete.
Vikend je idealen čas, da si vzamemo nekaj trenutkov za peko in razvajanje najbližjih. V nadaljevanju vas čaka izbor petih jabolčnih sladic, ki združujejo klasične okuse in malce sodobnejše preobleke: obrnjena jabolčna rolada, ki navduši z videzom, hitro in sočno jabolčno pecivo za nenapovedane obiske, priljubljena jabolčna sladica s pudingom, kremasta pita s kislo smetano ter čokoladno pecivo z jabolki, ki se ga razveselijo tudi najmlajši. Vsaka od teh sladic ima svoj čar, skupno pa jim je to, da z njimi vikend postane še malce bolj prijeten in sladek.
- FOTO: Shutterstock
Obrnjena jabolčna rolada
Ko jo boste enkrat poskusili, jo boste zagotovo večkrat pripravili. Še zlasti potem, ko boste videli, kako enostavno je vse skupaj, saj se nadev in biskvit kar skupaj spečeta. Recept je TUKAJ.
Hitro in sočno jabolčno pecivo
Hitro, sočno in zelo okusno pecivo, ki se odlično prileže s skodelico toplega napitka. Pripravljeno je, kot bi mignil, sestavine zanj pa imate tudi najverjetneje že doma. Recept je TUKAJ.
Jabolčno pecivo s pudingom
Starejša generacija se zagotovo spomni tega preprostega in osvežilnega jabolčnega peciva, ki je bilo nekoč zelo priljubljeno. Puhast biskvit, sladka jabolka, aromatična pudingova krema in slastna sladka smetana. Toliko dobrih okusov in vsi povezani v popolno celoto. Recept je TUKAJ.
Jabolčna pita s kislo smetano
Ravno prav krhka, sladka in sočna ... Odlična jabolčna sladica, ki vas bo zagotovo navdušila - še zlasti, če ste ljubitelj preprostih domačih sladic, katerih recepti se prenašajo iz roda v rod. Recept je TUKAJ.
Sočno čokoladno pecivo z jabolki
Priprava te čokoladno-jabolčne sladice je neverjetno preprosta. Potrebovali boste največ deset minut, ostalo delo pa prepustite pečici in hladilniku. Obljubljamo, da boste nad končnim rezultatom navdušeni, zato kar shranite povezavo do recepta, ki ga najdete TUKAJ.