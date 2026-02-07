okusno.je
Hitra gibanica
Sladice

5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend

Vikendi so kot nalašč za peko domačih sladic – še posebej takšnih, ki so hitro pripravljene in vedno uspejo. V članku smo zbrali pet preprostih receptov za peciva, ki jih naši bralci radi pečejo ob koncu tedna. Gre za preverjene ideje, ki ne zahtevajo veliko časa ali zapletenih sestavin, rezultat pa so sladice, ki razveselijo vso družino.

M.J.
07. 02. 2026 04.00

Vikend ima poseben čar. Takrat si vzamemo več časa zase, za družino in za majhne užitke, ki jih med tednom pogosto postavimo na stranski tir. Ena izmed priljubljenih "vikend tradicij" je tudi peka domačih sladic. A vikend peka ne pomeni nujno dolgih seznamov sestavin in zapletenih postopkov. Prav nasprotno: največkrat posežemo po receptih, ki so preprosti, hitro pripravljeni in preverjeno dobri. Takšni, ki jih lahko spečemo brez stresa, tudi če se nam mudi ali če pečemo prvič.

V tem članku smo zbrali pet hitrih peciv naših bralcev – receptov, ki so zanesljivi in preverjeni, priljubljeni ter vedno dobro sprejeti. Od klasičnih okusov do malce sodobnejših različic – vse povezuje enostavna priprava in rezultat, ki ga z veseljem postavimo na mizo ob kavi ali kot posladek po kosilu.

Pecivo z jabolki in orehi
Pecivo z jabolki in orehi FOTO: osebni arhiv

Pecivo z jabolki in orehi

Preprosto odlična sladica, popolna za začetek dneva ali sladko razvajanje ob kavi. Recept je TUKAJ.

Hitra gibanica
Hitra gibanica FOTO: osebni arhiv

Hitra gibanica

Hitra gibanica oziroma "pecivo na suho" po okusu zelo spominja na pravo prekmursko gibanico, priprava pa je veliko hitrejša in enostavnejša. Sestavine preprosto odmerimo z jogurtovim lončkom. Recept je TUKAJ.

Sacher kocke
Sacher kocke FOTO: osebni arhiv

Sacher kocke

Priljubljeno domače pecivo, ki ga lahko brez večjih težav pripravijo tudi neizkušeni kuharji. Sestavine za biskvit preprosto odmerimo kar z žlico. Recept je TUKAJ.

Sadni biskvit s skuto
Sadni biskvit s skuto FOTO: osebni arhiv

Sadni biskvit s skuto

Odličen in osvežilen posladek s skuto, zdrobom in vloženim sadjem bo navdušil tudi otroke. Pecivo je zelo sočno, predvsem pa je priprava hitra in zelo enostavna. Recept je TUKAJ.

Biskvit Rafaelo
Biskvit Rafaelo FOTO: osebni arhiv

Biskvit Rafaelo

Sočen biskvit, premazan z bogato kokosovo kremo iz vanilijevega pudinga in kokosove moke. Po peki se celoten kolač premaže s stepeno smetano in posuje s kokosom, kar daje pecivu značilen Rafaelo pridih. Čeprav je priprava hitra in preprosta, je rezultat izjemno slasten in bo navdušil ljubitelje kokosa in klasike v enem. Recept je TUKAJ.

Sladice
Triki in nasveti

Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih