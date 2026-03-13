okusno.je
Pudingove jagodne rezine
Sladice

Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding

Jagode in puding so popolna kombinacija za lahke, kremaste sladice, ki lepo ujamejo okuse pomladi. Zbrali smo tri odlične ideje ki čudovito združijo omenjeni sestavini in so kot nalašč za sladko popestritev vikenda.

M.J.
13. 03. 2026 04.00

Pomlad je čas, ko na jedilniku vse pogosteje kraljujejo jagode, ki nas razveseljujejo s sočnimi, dišečimi in ravno prav sladkimi plodovi. V kombinaciji s pudingom ustvarijo nežne, kremaste sladice, ki so preproste za pripravo, a vedno navdušijo z okusom. 

Kako pravilno očistiti jagode? Ni dovolj samo pranje z vodo!
Preberi še Kako pravilno očistiti jagode? Ni dovolj samo pranje z vodo!

Če iščete idejo za sladko razvajanje ob koncu tedna, so takšne sladice odlična izbira, saj združujejo svežino sadja in prijetno kremasto teksturo. V nadaljevanju predstavljamo tri popolne pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding: krhko pecivo z jagodami in pudingom, rahlo rolado z jagodami in vanilijevo kremo ter osvežilne kremne jagodne rezine brez peke. Vsaka od njih je odlična ideja za sladko popestritev vikenda.

Krhko pecivo s pudingovo kremo in jagodami
Krhko pecivo s pudingovo kremo in jagodami FOTO: M.J.

Krhko pecivo s pudingom in jagodami

Pecivo s sočno kremo in jagodami je tako dobro, da vam en kos zagotovo ne bo dovolj. Priprava je enostavna in ne vzame veliko časa, pecivo pa je zaradi kisle smetane v nadevu in svežih jagod tudi prijetno osvežilno, predvsem pa ni tako zelo sladko. Recept je TUKAJ

Rolada z vanilijevo kremo in jagodami
Rolada z vanilijevo kremo in jagodami FOTO: Kristina Turk

Rolada z vanilijevo kremo in jagodami

Rahel biskvit, razkošna krema z vanilijevim pudingom z maskarponejem in koščki svežih jagod, ki poskrbijo za sočnost ter svežino. Sama priprava rolade ni zahtevna in vam tudi ne bo vzela veliko časa, imejte pa v mislih, da je priporočljivo, da se sladica pred serviranjem dobro ohladi. Recept je TUKAJ

Pudingove jagodne rezine
Pudingove jagodne rezine FOTO: osebni arhiv

Pudingove jagodne rezine

Roza posladek, ki ga boste pripravili v hipu in z le nekaj sestavinami. Zanj ne boste potrebovali pečice, pa tudi silnih kuharskih spretnosti ne. Recept je TUKAJ

Sladice
Sladice

