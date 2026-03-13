Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding

Pomlad je čas, ko na jedilniku vse pogosteje kraljujejo jagode, ki nas razveseljujejo s sočnimi, dišečimi in ravno prav sladkimi plodovi. V kombinaciji s pudingom ustvarijo nežne, kremaste sladice, ki so preproste za pripravo, a vedno navdušijo z okusom.
Če iščete idejo za sladko razvajanje ob koncu tedna, so takšne sladice odlična izbira, saj združujejo svežino sadja in prijetno kremasto teksturo. V nadaljevanju predstavljamo tri popolne pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding: krhko pecivo z jagodami in pudingom, rahlo rolado z jagodami in vanilijevo kremo ter osvežilne kremne jagodne rezine brez peke. Vsaka od njih je odlična ideja za sladko popestritev vikenda.
Krhko pecivo s pudingom in jagodami
Pecivo s sočno kremo in jagodami je tako dobro, da vam en kos zagotovo ne bo dovolj. Priprava je enostavna in ne vzame veliko časa, pecivo pa je zaradi kisle smetane v nadevu in svežih jagod tudi prijetno osvežilno, predvsem pa ni tako zelo sladko. Recept je TUKAJ.
Rolada z vanilijevo kremo in jagodami
Rahel biskvit, razkošna krema z vanilijevim pudingom z maskarponejem in koščki svežih jagod, ki poskrbijo za sočnost ter svežino. Sama priprava rolade ni zahtevna in vam tudi ne bo vzela veliko časa, imejte pa v mislih, da je priporočljivo, da se sladica pred serviranjem dobro ohladi. Recept je TUKAJ.
Pudingove jagodne rezine
Roza posladek, ki ga boste pripravili v hipu in z le nekaj sestavinami. Zanj ne boste potrebovali pečice, pa tudi silnih kuharskih spretnosti ne. Recept je TUKAJ.