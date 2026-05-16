Cheesecake v kozarcu s češnjami
Sladice

Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj

Pripravite se na nepozabno sladkanje s sočnimi češnjami! Te tri božanske sladice vas bodo navdušile s svojo kremnostjo in hitro pripravo. Popoln izbor za sončne dni, ko si želite nekaj zares posebnega, osvežilnega in kar se da slastnega.

M.J.
16. 05. 2026 04.00

Sezona domačih češenj je eden najlepših kulinaričnih trenutkov pozne pomladi. Sladki, sočni sadeži se odlično podajo v številne sladice, še posebej takšne, ki ne zahtevajo dolge priprave ali prižgane pečice. Z dviganjem zunanjih temperatur namreč vedno raje posegamo po kremastih, osvežilnih in hitro pripravljenih sladicah, ki jih lahko postrežemo ob druženjih s prijatelji ali družino, ob kavici na terasi ali kot sladek zaključek kosila.

Tokrat smo izbrali tri sladice brez peke, ki kombinirajo sveže domače češnje z različnimi sestavinami in okusi. Pistacijeva krema s češnjami navduši s trendovsko kombinacijo kremnosti in sadne svežine, češnjeve kremne rezine prinašajo nekoliko bolj nostalgičen pridih, domači sladoled s češnjami pa je popolna izbira za prve vroče dni. Vse tri sladice imajo nekaj skupnega - priprava je preprosta, rezultat pa lep in okusen posladek, ki bo hitro postal stalnica toplih dni.

Pistacijeva krema s češnjami v kozarcu
Pistacijeva krema s češnjami v kozarcu FOTO: Kristina Turk

Pistacijeva krema s češnjami v kozarcu

Trendovska sladica, ki združuje bogato pistacijevo kremo in sladko-kiselkast okus domačih češenj. Servirana v kozarcu deluje elegantno, priprava pa ostane presenetljivo preprosta, zato je idealna za poletna druženja in vikend razvajanje. Recept je TUKAJ.

Češnjeve rezine brez peke
Češnjeve rezine brez peke FOTO: Su.S.

Češnjeve kremne rezine

Lahkotna različica priljubljene kremne sladice, obogatena s svežimi češnjami. Nad piškotnim dnom boste razporedili zdrob s češnjami, ga prelili s kremo z vanilijevim pudingom ter vse skupaj prekrili s stepeno smetano. Sladica je popolna izbira za vse, ki prisegate na preproste domače sladice z nostalgičnim pridihom. Recept je TUKAJ.

Sladoled s češnjami
Sladoled s češnjami FOTO: osebni arhiv

Domači sladoled s češnjami

Kremast, saden in ravno prav sladek domači sladoled je odlična ideja za vroče dni, ko si zaželimo nekaj hladnega in sezonskega. Razveseljiva novica je tudi ta, da za njegovo pripravo ne potrebujemo strojčka za sladoled. Recept je TUKAJ.

