Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj

Sezona domačih češenj je eden najlepših kulinaričnih trenutkov pozne pomladi. Sladki, sočni sadeži se odlično podajo v številne sladice, še posebej takšne, ki ne zahtevajo dolge priprave ali prižgane pečice. Z dviganjem zunanjih temperatur namreč vedno raje posegamo po kremastih, osvežilnih in hitro pripravljenih sladicah, ki jih lahko postrežemo ob druženjih s prijatelji ali družino, ob kavici na terasi ali kot sladek zaključek kosila.
Tokrat smo izbrali tri sladice brez peke, ki kombinirajo sveže domače češnje z različnimi sestavinami in okusi. Pistacijeva krema s češnjami navduši s trendovsko kombinacijo kremnosti in sadne svežine, češnjeve kremne rezine prinašajo nekoliko bolj nostalgičen pridih, domači sladoled s češnjami pa je popolna izbira za prve vroče dni. Vse tri sladice imajo nekaj skupnega - priprava je preprosta, rezultat pa lep in okusen posladek, ki bo hitro postal stalnica toplih dni.
Pistacijeva krema s češnjami v kozarcu
Trendovska sladica, ki združuje bogato pistacijevo kremo in sladko-kiselkast okus domačih češenj. Servirana v kozarcu deluje elegantno, priprava pa ostane presenetljivo preprosta, zato je idealna za poletna druženja in vikend razvajanje. Recept je TUKAJ.
Češnjeve kremne rezine
Lahkotna različica priljubljene kremne sladice, obogatena s svežimi češnjami. Nad piškotnim dnom boste razporedili zdrob s češnjami, ga prelili s kremo z vanilijevim pudingom ter vse skupaj prekrili s stepeno smetano. Sladica je popolna izbira za vse, ki prisegate na preproste domače sladice z nostalgičnim pridihom. Recept je TUKAJ.
Domači sladoled s češnjami
Kremast, saden in ravno prav sladek domači sladoled je odlična ideja za vroče dni, ko si zaželimo nekaj hladnega in sezonskega. Razveseljiva novica je tudi ta, da za njegovo pripravo ne potrebujemo strojčka za sladoled. Recept je TUKAJ.