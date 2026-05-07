Texas sheet cake
Sladice

100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost

Odkrijte skrivnost legendarnega, kar 100 let starega recepta za znameniti ameriški čokoladni kolač. S svojo značilno sočnostjo in bogato glazuro ostaja ena najbolj priljubljenih preprostih sladic, ki navdušuje s svojo edinstveno teksturo.

M.J.
07. 05. 2026 04.00

Reddit je odlično mesto za deljenje mnenj o najrazličnejših stvareh, pa tudi receptov iz starih kuharskih zvezkov. Uporabnik z vzdevkom Dealer_Puzzleheaded je na tej platformi delil recept za kakavov kolač, ki naj bi bil star kar 100 let in z njim hitro pritegnil pozornost ljubiteljev preprostih, domačih sladic.

Gre pravzaprav za znani ameriški kolač z imenom Texas Sheet Cake. Ta izvira iz zvezne države Teksas in je priljubljen predvsem zaradi svoje preprostosti, hitrosti priprave in značilne teksture. Peče se v večjem, pravokotnem pekaču, zaradi česar je tanjši kot klasični biskviti, a hkrati izjemno sočen. Prepoznaven je tudi po gladki, bogati čokoladni glazuri, ki se nanese kar na topel kolač. Za piko na i se lahko pecivo potrosi še z nasekljanimi navadnimi ali pekan orehi, ki poskrbijo za hrustljavi dodatek.

Skrivnost sočnosti se skriva v vroči vodi

Posebnost tega recepta je tudi nekoliko nenavaden postopek priprave. Za razliko od klasičnih biskvitov je masa bolj tekoča, vanjo pa dodamo vročo vodo. To ni naključje – vroča tekočina pomaga, da se kakav bolje raztopi in razvije intenzivnejši okus, hkrati pa prispeva k mehkejši, bolj vlažni strukturi kolača. Rezultat je nekaj med rahlim biskvitom in sočnim browniejem.

Pecivo je zelo rahlo in sočno, glazura pa poskrbi za značilno mehko, skoraj kremasto plast. FOTO: Shutterstock

Dodatno sočnost zagotovi še glazura, ki jo premažemo po vročem biskvitu. Tako se delno vpije v površino in ustvari značilno mehko, skoraj kremasto plast, po kateri je ta sladica tako znana. Posebnost glazure je tudi količina sladkorja, ki je lahko za nekatere precej sladka, zato jo lahko po želji nekoliko zmanjšate ali uravnotežite z dodatkom ščepca soli ali temnejšega kakava.

Za piko na i se lahko v glazuro vmešajo še nasekljani orehi, ki poskrbijo za hrustljavi dodatek.

Za biskvit potrebujemo:

- 240 ml vode

- 240 g moke

- 230 g masla

- 175 g sladkorja

- 125 ml pinjenca

- 4 žlice nesladkanega kakava

- 2 jajci

- 1 čajna žlička sode bikarbone

- 1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta

- ščepec soli

Sestavine za glazuro:

- 400 g sladkorja v prahu

- 120 g masla

- 4 žlice kakava

- 6 žlic mleka

- nasekljani pekan ali navadni orehi (po želji)

Pecivo je zelo priljubljeno zaradi svoje preprostosti, hitrosti priprave in značilne teksture. FOTO: Shutterstock

Priprava:

1. V skledi zmešajte moko, sladkor in sol.

2. V kozici stopite maslo. Dodajte kakav in premešajte, da se poveže. Prilijte vrelo vodo in pustite, da zmes vre približno 30 sekund, nato odstavite z ognja. Kakavovo zmes prelijte čez mešanico z moko in rahlo premešajte, da se nekoliko ohladi.

V merilni posodi zmešajte pinjenec, razžvrkljana jajca, sodo bikarbono in vaniljev ekstrakt. To zmes vmešajte v masleno-čokoladno maso.

Testo vlijte v pravokoten pekač velikosti približno 46 x 33 cm in pecite pri 175 stopinjah Celzija približno 20 minut.

Medtem ko se kolač peče, pripravite glazuro: v kozici stopite maslo, dodajte kakav, premešajte in odstavite z ognja. Primešajte mleko in sladkor v prahu ter dobro premešajte. Dodajte še pekane (orehe), premešajte in glazuro prelijte čez topel kolač.

Rezultat je preprosta, a izjemno okusna sladica, ki združuje najboljše lastnosti kakavovega peciva in brownieja – mehka sredica, bogat čokoladni okus in kremna, svilnata glazura na vrhu.

Viri: Punkufer.dnevnik.hr; Thepioneerwoman.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
