okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Zdravi mafini z jabolki
Sladice

Zdravi mafini z jabolki

40 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Sladice

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

Pečeno kislo zelje z rebri
Meso

Pečeno kislo zelje z rebri

1 h 40 min
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Triki in nasveti

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Triki in nasveti
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Kljub temu, da palačinke veljajo za zelo preprosto jed, za katero tudi ne potrebujemo veliko sestavin, obstajajo drobni triki, s katerimi poskrbimo, da so še bolj rahle, mehke in okusne. Tako lahko za bolj rahle palačinke namesto mineralne vode uporabimo kar pivo.

Sladice
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

V hladnih mesecih se najbolj priležejo topli, bogati in preprosti okusi. Ne glede na to, ali prisegate na cmoke, palačinke ali zavitke, boste med spodnjimi predlogi zagotovo našli sladico, ki vas bo pogrela in razvajala v hladnih zimskih dneh.

Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Novice

Preproste sladice, ki so navdušile v 2025

Iztekajoče se leto je pokazalo, da so med bralci portala Okusno.je zelo priljubljene hitre in enostavne sladice, ki ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja. V članku predstavljamo pet preprostih sladic, ki so zaznamovale leto 2025 in navdušile s svojo dostopnostjo ter odličnim okusom.

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Sladice

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Cheesecake s penino v kozarcu je hitra, enostavna in elegantna novoletna sladica, ki ne zahteva peke. S svojo kremno teksturo in prazničnim okusom je odlična izbira za slavnostne priložnosti, saj jo lahko pripravimo vnaprej in po želji dekoriramo z malinami ali drugim sadjem za osvežilno noto.

Rumove lunice (polmeseci)
Božič in novo leto

Rumove lunice (polmeseci)

Priljubljeno praznično pecivo.

1 h 25 min
Sladice
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu

Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu

Elegantni praznični piškoti, ki navdušijo z nežno zunanjostjo in bogatim nadevom. Pistacijevi grižljajčki presenečenja prinašajo svežino in drugačnost med klasično praznično peko ter so popolna izbira za praznične dni ali obdarovanje.

Božič in novo leto
Praznični cheesecake z višnjami in speculaas namazom

Praznični cheesecake z višnjami in speculaas namazom

Popolna praznična sladica brez peke.

35 min
Pistacijeva panakota
Sladice

Pistacijeva panakota

Prefinjena sladica, ki navduši z bogatim okusom in svilnato teksturo.

19 min
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Sladice

Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke

Iščete praznično sladico, ki je videti čudovito, pripravljena pa je v le nekaj minutah? Predstavljamo tri božične sladice v kozarcu, ki združujejo enostavnost brez peke in prazničen videz – razkošen tiramisu, veganski čokoladni mousse s kakijem in hitro tortico z belo čokolado in sadjem. Idealne so za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Priložnostno

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Mini cheesecake tortice so prikupna praznična sladica, ki s preprosto pripravo in igrivim videzom navduši prav vsakogar. Z nekaj osnovnimi sestavinami, pekačem za mafine in dobre pol ure časa boste ustvarili sladico, ki je hkrati okusna in prava paša za oči ter idealna za praznične zabave, druženja ali sladko razvajanje doma.

Triki in nasveti
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote

Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote

Krožnik najrazličnejših piškotov je med prazniki zagotovo ena najbolj priljubljenih in tudi nepogrešljivih sladkih razvad. Delo si lahko bistveno olajšamo, če pripravimo osnovno testo, ki ga potem razdelimo na posamezne dele, v katere dodamo poljubne dodatke, kot so mleti oreški in kakav. Tako dobimo več različnih vrst testa, iz katerih lahko pripravimo najrazličnejše piškote – od linških rožic in išlerjev, do lešnikovih rogljičkov ter krhkih maslenih piškotov, ki se kar stopijo v ustih.

Triki in nasveti
Tako boste pripravili najboljše testo za potico

Tako boste pripravili najboljše testo za potico

Dobro testo je osnova vsake dobre potice. Ne glede na to, ali prisegate na orehovo, makovo ali pehtranovo različico, je mehko, voljno in rahlo testo tisto, kar naredi potico nepozabno. Čeprav se recepti lahko nekoliko razlikujejo, obstaja nekaj preverjenih trikov in nasvetov, ki vam bodo pomagali do popolnega rezultata.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Katera praznična sladica je pri vas vedno na mizi?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?