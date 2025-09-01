Zdravi mafini z jabolki

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Pečeno kislo zelje z rebri
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Kljub temu, da palačinke veljajo za zelo preprosto jed, za katero tudi ne potrebujemo veliko sestavin, obstajajo drobni triki, s katerimi poskrbimo, da so še bolj rahle, mehke in okusne. Tako lahko za bolj rahle palačinke namesto mineralne vode uporabimo kar pivo.
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
V hladnih mesecih se najbolj priležejo topli, bogati in preprosti okusi. Ne glede na to, ali prisegate na cmoke, palačinke ali zavitke, boste med spodnjimi predlogi zagotovo našli sladico, ki vas bo pogrela in razvajala v hladnih zimskih dneh.
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Iztekajoče se leto je pokazalo, da so med bralci portala Okusno.je zelo priljubljene hitre in enostavne sladice, ki ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja. V članku predstavljamo pet preprostih sladic, ki so zaznamovale leto 2025 in navdušile s svojo dostopnostjo ter odličnim okusom.
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Cheesecake s penino v kozarcu je hitra, enostavna in elegantna novoletna sladica, ki ne zahteva peke. S svojo kremno teksturo in prazničnim okusom je odlična izbira za slavnostne priložnosti, saj jo lahko pripravimo vnaprej in po želji dekoriramo z malinami ali drugim sadjem za osvežilno noto.
Rumove lunice (polmeseci)
Priljubljeno praznično pecivo.
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Elegantni praznični piškoti, ki navdušijo z nežno zunanjostjo in bogatim nadevom. Pistacijevi grižljajčki presenečenja prinašajo svežino in drugačnost med klasično praznično peko ter so popolna izbira za praznične dni ali obdarovanje.
Praznični cheesecake z višnjami in speculaas namazom
Popolna praznična sladica brez peke.
Pistacijeva panakota
Prefinjena sladica, ki navduši z bogatim okusom in svilnato teksturo.
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Iščete praznično sladico, ki je videti čudovito, pripravljena pa je v le nekaj minutah? Predstavljamo tri božične sladice v kozarcu, ki združujejo enostavnost brez peke in prazničen videz – razkošen tiramisu, veganski čokoladni mousse s kakijem in hitro tortico z belo čokolado in sadjem. Idealne so za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Mini cheesecake tortice so prikupna praznična sladica, ki s preprosto pripravo in igrivim videzom navduši prav vsakogar. Z nekaj osnovnimi sestavinami, pekačem za mafine in dobre pol ure časa boste ustvarili sladico, ki je hkrati okusna in prava paša za oči ter idealna za praznične zabave, druženja ali sladko razvajanje doma.
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Krožnik najrazličnejših piškotov je med prazniki zagotovo ena najbolj priljubljenih in tudi nepogrešljivih sladkih razvad. Delo si lahko bistveno olajšamo, če pripravimo osnovno testo, ki ga potem razdelimo na posamezne dele, v katere dodamo poljubne dodatke, kot so mleti oreški in kakav. Tako dobimo več različnih vrst testa, iz katerih lahko pripravimo najrazličnejše piškote – od linških rožic in išlerjev, do lešnikovih rogljičkov ter krhkih maslenih piškotov, ki se kar stopijo v ustih.
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Dobro testo je osnova vsake dobre potice. Ne glede na to, ali prisegate na orehovo, makovo ali pehtranovo različico, je mehko, voljno in rahlo testo tisto, kar naredi potico nepozabno. Čeprav se recepti lahko nekoliko razlikujejo, obstaja nekaj preverjenih trikov in nasvetov, ki vam bodo pomagali do popolnega rezultata.