Pečeno kislo zelje z rebri
Meso

1 h 40 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Sladice

Pečeno kislo zelje z rebri
Meso

1 h 40 min
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Triki in nasveti

Kosilo
Piščanec parentier

Mehka in kremasta jed v slogu francoskega “comfort fooda".

50 min
Triki in nasveti
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.

Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pijača

Ste že pili bombardino, zimski napitek oziroma koktajl, ki se postreže vroč in okrašen s stepeno sladko smetano? Gre za hit pijačo italijanskih smučišč, ki pa jo lahko hitro in enostavno pripravimo tudi sami doma. V nadaljevanju vam bomo pojasnili, kako se ta priljubljeni koktajl pripravi, ter z vami delili nekaj nasvetov in trikov za pripravo popolnega bombardina.

Fižolova enolončnica
Juhe in jedi na žlico

Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.

1 h 25 min
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Kaj skuhati

Zimski prazniki kličejo po jedilniku, ki ni le okusen, ampak tudi barvit, uravnotežen in teksturno raznolik. Korenasta zelenjava, krompirjeve različice in rdeče zelje so med najbolj hvaležnimi živili za priloge, ki dopolnijo praznično glavno jed. V nadaljevanju vam predstavljamo konkretne ideje, kako iz njih pripraviti jedi, ki bodo zažarele na praznični mizi.

Zima
Cvetačna kremna juha

Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali!

27 min
Kaj skuhati
Hitra enolončnica za decembrske dni

Topla, hranljiva in preprosta – zimska enolončnica s piščancem, krompirjem in korenjem je idealna izbira za hladne dni. Priprava je enostavna, okus pa popoln za razvajanje ob družinskem obroku.

Pečen brokoli s česnom in limono
Zdravo in vegi

Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!

35 min
Tople jedi na žlico: 5 idej za vikend razvajanje pred prazniki
Kaj skuhati

Ko se približujejo prazniki, ni nič boljšega kot okusne, dišeče jedi na žlico. Predlagamo vam pet toplih, okusnih in preprostih idej, ki so idealne za sproščen decembrski vikend – od kremaste zelenjavne juhe do aromatičnega karija in domače enolončnice.

Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Pijača

Vroča čokolada je v zimskem času nepogrešljiv napitek, a letos v ospredje stopa njena bolj nežna, kremasta različica – vroča bela čokolada. V članku predstavljamo recept za izjemno gosto, svilnato različico s škrobom, pa tudi možnost priprave bolj tekoče, lahkotne različice.

Juhe in jedi na žlico
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.

45 min
Pijača
Tako boste pripravili najboljšo vročo čokolado

Dišeča, bogatega okusa in goste žametne teksture. Taka je prava vroča čokolada, ki velja za priljubljen zimski napitek, s katerim pa se v resnici radi sladkamo celo leto. Če bi tudi vi radi uživali v razkošni čokoladni poslastici, zanjo ne potrebujete nobenih kupljenih pripravkov, saj je priprava vroče čokolade v resnici zelo hitra in preprosta. Poznati morate samo nekaj osnovnih trikov in nasvetov, s pomočjo katerih si boste pripravili najboljšo vročo čokolado na svetu!

