Odlične jedi, zaradi katerih bodo vaši pikniki še boljši

Preprosti triki za enostavne obroke, ki navdušijo vse za mizo
Kaj je namelaka in zakaj jo slaščičarji obožujejo?
5 slovenskih prehranskih mitov, ki jim še vedno verjamemo
Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še
Božanska peciva, s katerimi boste izkoristili sezono ribeza
Izkoristite sezono rdečega ribeza in ga porabite v kakšni dobri sladici. Predstavljamo vam štiri odlične recepte za sočna in zelo okusna peciva, ki jih lahko pripravite za številne priložnosti, predvsem pa so idealna za kakšno druženje ob čaju ali skodelici kave.
Zelenjavna mineštra
Okusna in nasitna jed na žlico, ki jo boste pripravili hitro in z lahkoto.
Češnjevo pecivo z makom in limonino kremo
Večplastno pecivo čudovitega videza in odličnega okusa, ki vas ne bo razočaral.
Rahla rikotina krema z balzamičnimi jagodami
Čudovit italijanski posladek, pripravljen brez kuhanja in peke.
Pecivo, ki ga vsi poznamo, recept pa se ni spremenil že 100 let
Odkrijte skrivnost starega recepta za preprosto pecivo s češnjami, ki je že generacije na naših mizah. Ta sladica, znana po svoji enostavnosti in okusnosti, združuje preverjeno tradicijo s svežino sadja. Idealno za vse, ki iščete preprosto idejo za hitro in domače sladko razvajanje.
Jogurtovo pecivo s češnjami
Sočno in hitro pripravljeno pecivo s sadjem.
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Če želite dobro jesti, ne da bi preživeli veliko časa v kuhinji, potem vsekakor preizkusite ta recept. Potrebujete samo nekaj bučk, jajc, krompirja, suhega mesa in sira, da ustvarite zelo okusno jed, s katero boste navdušili vse družinske člane. Tudi tiste, ki se ob omembi zelenjave navadno zmrdujejo.
Hitra sladica, ki jo bodo vsi oboževali in hvalili
Pripravite se na kulinarično razvajanje z receptom za sočno rolado, ki bo navdušila vaše brbončice! Nežna kombinacija biskvita, kisle smetane, kokosa in jagod ponuja eksplozijo okusov v vsakem grižljaju. Enostaven recept, ki ga lahko ustvarite v trenutku.
Mandljev kolač z marelicami
Preprosto pecivo, ki vas bo navdušilo s sočnostjo, bogatim okusom in opojnim vonjem.
Top 5 živil, ki jih morate jesti junija
Junij je čas, ko tržnice in vrtovi zaživijo v vsej barvitosti in svežini. To je odlična priložnost, da v svoj jedilnik vključimo sezonska živila, ki niso le okusna, ampak tudi polna koristnih hranil. V nadaljevanju predstavljamo pet živil, ki jih je pametno uživati prav v tem času – in nekaj idej, kako jih vključiti v vsakodnevne obroke.
Bezgov sirup z jagodami
Domači sirup, ki navduši s čudovito barvo in odličnim okusom.
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši!
Odkrijte, kako klasičnemu receptu za bezgov sirup dodati preobrat s svežino mete in pripraviti popolno poletno osvežitev. Sledite natančnim navodilom za pripravo in shranjevanje dišečega napitka, ki v vas prebudi najlepše spomine.