Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika

Sladoled je pri tem skoraj nepogrešljiv. Ni namenjen le hitri osvežitvi, temveč lahko postane glavna sestavina preprostih, a zelo okusnih poletnih sladic. Predstavljamo tri ideje, ki so kot nalašč za zaključek piknika, vrtne zabave ali sproščenega večera na terasi.

Affogato: italijanska klasika, ki jo pripravite v minuti

Če iščete sladico, ki je pripravljena v nekaj minutah, a kljub temu deluje elegantno in nekoliko drugače, je affogato odlična izbira. Njegovo ime v italijanščini pomeni utopljen, saj vroča kava dobesedno oblije kepico sladoleda. Potrebujete:

- 1 do 2 kepici sladoleda: klasična izbira je vanilija, vendar lahko eksperimentirate z drugimi okusi, kot so slana karamela, lešnik ali celo sladoled z okusom kave za dodaten kavni okus.

- 1 espresso (ali dva za intenzivnejši okus)

- po želji čokoladne ostružke, kakav, mlete oreščke ali karamelni preliv Pripravite espresso. Medtem v manjšo stekleno skodelico ali kozarec dodajte kepico ali dve vaniljevega sladoleda. Takoj ko je kava pripravljena, jo počasi prelijte čez sladoled. Po želji prelijte s čokoladnim prelivom, potresite s kakavom v prahu ali dodajte druge prelive. Affogato postrezite takoj, dokler je sladoled še čvrst in kava vroča. Ko vroč espresso prelijemo čez kepico sladoleda, se okusi in temperature začnejo prepletati v prijetno kremasto celoto. Ravno ta kombinacija intenzivne kavne arome in nežne sladkobe sladoleda je razlog, da affogato velja za eno najbolj priljubljenih italijanskih sladic.

icon-expand Affogato FOTO: Shutterstock

Sladoledni kozarci s sadjem in hrustljavimi dodatki

Če bi morali izbrati eno sladico, ki pooseblja poletje, bi bili to verjetno sladoledni kozarci. So pisani, osvežilni in skoraj nemogoče jih je pripraviti narobe. Potrebujete:

- vaniljev ali jogurtov sladoled

- jagode, maline, borovnice, breskve ali drugo sezonsko sadje

- zdrobljene piškote ali granolo

- sesekljane mandlje, lešnike ali druge oreščke

- po želji čokoladni, karamelni ali sadni preliv V prozoren kozarec najprej dodajte plast zdrobljenih piškotov, nato kepico vaniljevega ali jogurtovega sladoleda. Sledi plast narezanih breskev, malin, jagod ali borovnic. Postopek lahko še enkrat ponovite, na vrhu pa sladico zaključite s hrustljavimi dodatki, kot so granola, praženi mandlji ali sesekljani lešniki. Za piko na i lahko sladico prelijete z jagodnim, karamelnim ali čokoladnim prelivom. Takšna sladica je idealna za večje družbe, saj si lahko vsak ustvari svojo različico. Nekateri bodo prisegali na sadne kombinacije, drugi bodo izbrali več čokolade, tretji pa bodo posegli po dodatni porciji hrustljavih dodatkov. V Lidlovi ponudbi Gelatelli in Bon Gelati je mogoče najti tako klasične kot nekoliko bolj posebne okuse, ki se odlično podajo k poletnemu sadju in drugim dodatkom.

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Čokoladna skodelica s sladoledom in sadjem

Če želite goste navdušiti z nekoliko bolj posebno sladico, so čokoladne skodelice odlična izbira. Videti so elegantno, a njihova priprava ni tako zahtevna, kot se zdi na prvi pogled. Potrebujete:

- temno ali mlečno čokolado

- vaniljev, čokoladni ali lešnikov sladoled

- jagode, maline ali borovnice

- sesekljane lešnike ali kokos Čokolado stopite nad vodno kopeljo in z njo premažite notranjost silikonskih modelčkov za mafine ali manjših posodic. Postavite jih v hladilnik, da se čokolada strdi, nato pa previdno odstranite modelčke. Nastale čokoladne skodelice napolnite s kepico sladoleda, dodajte sveže sadje in po želji še nekaj sesekljanih oreščkov ali kokosove moke. Ker je užitna tudi čokoladna skodelica, sladica deluje posebej atraktivno in elegantno, čeprav je njena priprava v resnici precej preprosta.

icon-expand Vanilijev sladoled lahko popestrite s stopljeno čokolado in svežim sadjem. FOTO: Shutterstock

Včasih je najboljše tudi najbolj preprosto