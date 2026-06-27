Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico

Z visokimi poletnimi temperaturami na mizo prihajajo lahke, osvežilne in hitro pripravljene jedi, med katerimi že desetletja kraljuje tudi dobra paradižnikova solata. In če smo vsa leta prisegali na klasično različico, letos v ospredje stopa znamenita italijanska solata caprese, pri kateri so nekateri kulinarični navdušenci stopili še stopničko višje in klasični kombinaciji dodajo nove okuse, barve in teksture.

Kaj sploh je solata caprese?

Solata caprese izvira z italijanskega otoka Capri, po katerem je tudi dobila ime. Velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov italijanske kuhinje, njena priljubljenost pa temelji predvsem na preprostosti. Za pripravo potrebujemo le nekaj kakovostnih sestavin: - zrele paradižnike, - mocarelo, - svežo baziliko, - oljčno olje in - ščepec soli. Njene barve – rdeča, bela in zelena – spominjajo na italijansko zastavo, zato jo pogosto opisujejo kot pravo kulinarično poklonitev Italiji. Caprese solata je odlična izbira za poletne dni, saj je lahka, osvežilna in pripravljena v le nekaj minutah. Poleg tega ne zahteva kuhanja, kar je v vročih dneh še posebej dobrodošlo.

icon-expand Osnova italijanske kulinarike so kakovostne in sveže sestavine, ki jih mojstrsko kombinirajo v preprostih, a že na prvi pogled zelo okusnih jedeh. FOTO: Shutterstock

Zakaj je caprese letos še bolj priljubljena?

V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja trend preprostih jedi iz sezonskih sestavin, caprese pa se temu odlično prilagaja. Kulinarični ustvarjalci po družbenih omrežjih zato pripravljajo številne različice, v katerih paradižnik nadomeščajo ali dopolnjujejo drugi poletni pridelki. Nekatere med njimi so postale pravi spletni hit. Lubenica caprese Morda najbolj priljubljena različica tega poletja združuje sladko lubenico, mocarelo ali burrato in svežo baziliko. Sladkost lubenice se izvrstno ujema z nežnim mlečnim okusom sira, rezultat pa je izjemno osvežilna jed, ki je odlična kot predjed ali lahka večerja. Za še boljši okus lahko dodamo nekaj kapljic balzamičnega kisa ali pa uporabimo balzamično redukcijo. Jagodna caprese Če so vas doslej jagode spremljale predvsem v sladicah, je čas za spremembo. Jagodna caprese združuje sveže jagode, mocarelo, baziliko in olivno olje. Namesto bazilike lahko uporabite tudi meto ali meliso, mocarelo pa lahko nadomestite s kremno burrato. Kombinacija sladkih in rahlo kiselkastih okusov ustvarja presenetljivo harmonijo, ki navdušuje tudi tiste, ki so do sadja v slanih jedeh običajno zadržani. Breskova caprese Med najbolj zanimivimi različicami je tudi caprese z breskvami. Sočne in sladke breskve ustvarijo prijeten kontrast s kremastim sirom, bazilika pa poskrbi za značilno svežino. Za piko na i lahko breskve rahlo popečemo na žaru in namesto mocarele uporabimo burrato, za piko na i pa dodamo še nekaj rezin pršuta in popražene pinjole. Takšna kombinacija je kot nalašč za poletna druženja in vrtne zabave.

icon-expand Namesto paradižnika lahko uporabimo breskve in naredimo okusno solato za popestritev domačega piknika. FOTO: Shutterstock

Tudi klasična solata caprese doživlja številne preobrazbe

Poleg različic, ki vključujejo povsem nove sestavine, številni kuharski navdušenci letos eksperimentirajo tudi s samo pripravo klasične caprese. Že majhne spremembe lahko tej priljubljeni poletni jedi vdahnejo povsem nov značaj. Namesto bazilike pesto Ena najbolj priljubljenih različic vključuje uporabo pesta. Namesto svežih listov bazilike solato prelijemo z nekaj žlicami domačega ali kupljenega bazilikinega pesta. Tako dobimo bolj intenziven okus, jed pa je tudi nekoliko bolj kremasta. Caprese z burrato Čeprav je mocarela še vedno klasika, številni ljubitelji italijanske kuhinje prisegajo na burrato. Gre za sorodnico mocarele s kremasto notranjostjo, ki jedi doda še več bogastva in razkošja.

Dodatek balzamičnega kisa ali redukcije Čeprav tradicionalna caprese običajno vsebuje le oljčno olje, mnogi prisegajo na nekaj kapljic kakovostnega balzamičnega kisa. Še posebej priljubljena je gosta balzamična redukcija, ki s svojo sladko-kislo noto odlično dopolni paradižnik in mocarelo. Različne vrste paradižnika Namesto klasičnih okroglih paradižnikov vse več ljudi uporablja pisane sorte različnih velikosti in barv. Rumeni, oranžni, zeleni in temno rdeči paradižniki poskrbijo za privlačen videz in nekoliko drugačne okusne odtenke.

icon-expand Z dodatkom kuhanih testenin dobimo okusno in hranljivo solato, primerno za malico, kosilo ali večerjo. FOTO: Shutterstock

Caprese s čičeriko ali belim fižolom Vse več ljudi išče načine, kako poletne solate obogatiti z beljakovinami. Prav zato je priljubljena različica s kuhano čičeriko, ki solati doda nasitnost in nekoliko oreškast okus. Podoben trend velja tudi za beli fižol, ki se odlično ujame s paradižnikom in mocarelo. Poleg dodatnih beljakovin in vlaknin oba dodatka poskrbita tudi za bolj polno teksturo, zato je solata precej bolj nasitna kot klasična različica. Takšna solata je lahko samostojen obrok, primerna pa je tudi za piknike, kot priloga pečenim jedem z žara, ali za malico v službi. Pečena caprese Čeprav caprese običajno postrežemo hladno, postaja vse bolj priljubljena tudi pečena različica. Paradižnike in mocarelo za nekaj minut postavimo v pečico, da se sir rahlo stopi, okusi pa še bolj povežejo. Takšna različica je odlična priloga k jedem z žara. Z dodatkom avokada Kremast avokado postaja pogost spremljevalec caprese solate. Doda ji več nasitnosti in nežno maslen okus, ki se lepo ujame s svežino paradižnika. Caprese s testeninami Posebej priljubljena poleti je tudi testeninska caprese solata. Paradižnik, mocarela, bazilika in oljčno olje se združijo s kuhanimi testeninami, rezultat pa je osvežilna in nasitna jed, primerna za piknike, kosilo v službi ali hitro večerjo.

Zakaj so različice caprese solate tako priljubljene?

Odgovor je preprost: ker dopuščajo neskončno ustvarjalnosti. Osnovna ideja ostaja enaka – sveže sestavine, kakovosten sir, zelišča in dobro olivno olje, medtem ko lahko glavno vlogo prevzamejo sestavine, ki jih imamo trenutno pri roki. Prav zato caprese ni več zgolj solata s paradižnikom in mocarelo, temveč celotna družina poletnih jedi, ki jih lahko prilagodimo sezoni, okusu in priložnosti. Če ste se klasične paradižnikove solate že nekoliko naveličali, je letošnje poletje idealen čas, da preizkusite katero od teh osvežilnih različic.