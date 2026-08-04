Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil

Morda se sliši nenavadno, a znanost pravi, da nas lahko topel napitek v določenih okoliščinah dejansko pomaga ohladiti.

Sliši se nelogično, a telo ima svoj načrt

Na prvi pogled se zdi logično, da nas bo hladen napitek ohladil, vroč pa še dodatno segrel. Toda naše telo ima zelo učinkovit mehanizem za uravnavanje temperature – potenje. Ko popijemo topel napitek, telo zazna dodaten vir toplote in lahko začne proizvajati več znoja. Ko ta izhlapeva s kože, odvaja toploto in nas hladi. Prav zato lahko topel čaj v določenih razmerah pomaga telesu, da se učinkoviteje ohlaja.

icon-expand Topel napitek lahko spodbudi potenje, izhlapevanje znoja pa telo naravno hladi. FOTO: Adobe Stock

Kje je torej trik, da je znojenje tudi učinkovito?

Pomemben je predvsem en dejavnik: ali lahko znoj izhlapeva? Če je zrak suh in je okoli nas vsaj malo pretoka zraka, znoj hitro izhlapi in telo se učinkovito ohlaja. Če pa je zrak zelo vlažen ali sedimo v zatohlem prostoru, kjer znoj ostaja na koži, ta učinek ni več tako izrazit. Takrat nas bo leden napitek pogosto osvežil bolj kot vroč čaj. Zato vroč čaj ni čudežna rešitev za vsak vroč dan, ampak je njegov učinek odvisen od okolja.

Zakaj ga potem pijejo v puščavskih državah?

V številnih vročih državah je zrak praviloma zelo suh. To pomeni, da znoj hitro izhlapeva, posledično pa telo lažje odvaja toploto. Prav zato so vroči napitki že stoletja del vsakdana v državah, kot so Maroko, Alžirija in številne države Bližnjega vzhoda. Svojo vlogo imajo tudi kulturne navade. Metin čaj je v Maroku simbol gostoljubja, obenem pa ga ljudje običajno pijejo počasi, po požirkih. Tako pogosto zaužijejo več tekočine in ostanejo bolje hidrirani skozi ves dan.

icon-expand Metin čaj je v Maroku simbol gostoljubja, ljudje pa ga pijejo počasi, zato pogosto zaužijejo več tekočine in ostanejo bolje hidrirani. FOTO: iStockphoto

Kaj pa ledene pijače?

To ne pomeni, da so ledene pijače slaba izbira. Hladne pijače ustvarijo takojšen občutek osvežitve, saj ohladijo usta, grlo in želodec. Ta občutek je zelo prijeten, še posebej v najbolj vročem delu dneva. Topel napitek pa lahko sproži močnejše potenje in tako pomaga pri odvajanju toplote na nekoliko drugačen način.

Kaj je najboljše piti med vročinskim valom?

Po priporočilih strokovnjakov so dobra izbira: - voda, - nesladkani čaji, - voda z limono, meto ali kumaro, - napitki z elektroliti ob močnejšem potenju, - živila z visoko vsebnostjo vode, kot so lubenica, melona in kumare. Po drugi strani pa velja omejiti večje količine alkohola in zelo sladkih pijač, saj lahko prispevajo k dehidraciji.

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