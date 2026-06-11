Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil

Mete v poletnem času res ni težko najti. Velikokrat jo lahko naberemo v naravi ali pa kar na domačem vrtu, kjer se priljubljeno zelišče prijetnega osvežilnega okusa v poletnem času močno razraste. Nabrano meto lahko posušimo in si iz nje skuhamo okusen čaj , odlično pa se obnese tudi pri pripravi domačega sirupa . Zanj boste poleg mete potrebovali samo še štiri sestavine : vodo, sladkor, citronsko kislino in limone. Postopek je zelo enostaven, sirup pa je najbolje pripraviti na zalogo, da ga imamo vedno pri roki, ko si zaželimo ohladitve in osvežitve.

Razredčite ga z vodo, dodajte led in po želji tudi rezino limone ter postrezite kot ledeni čaj.

Meto oplaknemo pod tekočo vodo in jo dobro otresemo, da se osuši. S škarjami ali ostrim nožem jo narežemo na približno 0,5 cm velike kose (stebla ne zavržemo!). Limone operemo in jih narežemo na kolobarje. V večji lonec nalijemo vodo in jo zavremo. Dodamo sladkor in ga ob mešanju raztopimo. Lonec odstavimo in v vročem sirupu raztopimo citronko. Počakamo, da se malo ohladi. V še toplo tekočino vmešamo narezano svežo meto. Po vrhu razporedimo na kolobarje narezano limono. Lonec pokrijemo in pustimo, da se meta na hladnem mestu namaka 24 ur.

Metin sirup nas odžeja v vročih poletnih dneh, prija pa nam tudi pozimi.

Naslednji dan tekočino precedimo. Meto dobro ožamemo, da iz nje izločimo čim več arome. Sirup še enkrat precedimo čez drobno cedilo, ki smo ga obložili z gazo, in zavremo.



Nalijemo ga v sterilizirane steklenice (glej nasveti), ki jih dobro zapremo ter shranimo v temen in suh prostor. Odprto steklenico hranimo v hladilniku.

Nasveti:

- Sirup lahko pripravimo iz vseh vrst mete, pri čemer bo poprova meta dala največ okusa. Po želji dodamo tudi nekaj vejic melise.

- Sirupu lahko za barvo in okus dodamo tudi malo metine arome.

- Za shranjevanje sirupa uporabimo samo čiste in sterilizirane steklenice ter pokrovčke. Če bomo uporabili nerazkužene steklenice in pokrovčke, se bodo v sirupu sčasoma pojavili mehurčki in zatesnjene steklenice bodo preprosto eksplodirale, saj bodo imele bakterije v njih idealne pogoje za razrast. Steklenice najlažje steriliziramo v pečici tako, da jih segrejemo na vsaj 100 stopinj Celzija.