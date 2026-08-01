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Stepena limonada
Poletje

Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah

Ko temperature sežejo visoko nad 30 stopinj Celzija, si marsikdo zaželi nekaj bolj osvežilnega od klasične limonade. Stepena limonada navdušuje s prijetno sladko-kislim okusom in izjemno preprosto pripravo. Za osnovno različico potrebujemo le nekaj sestavin, ki ustvarijo gladek, skoraj penast napitek, ki je hkrati kisel, sladek in kremast.

M.J.
01. 08. 2026 04.00

V času vročinskih valov iščemo preproste načine za osvežitev, še posebej takšne, ki jih lahko pripravimo v nekaj minutah. Med recepti, ki so letos navdušili družbena omrežja in ljubitelje poletnih napitkov, je tudi stepena limonada. Gre za osvežilen napitek, ki združuje znano kislost limone s kremasto teksturo in sladkobo, ki spominja na limonin mlečni napitek.

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Sodobna interpretacija klasične poletne osvežitve navdušuje s svojo bogato in kremasto sestavo, primerno za vse vročinske valove.
Sodobna interpretacija klasične poletne osvežitve navdušuje s svojo bogato in kremasto sestavo, primerno za vse vročinske valove. FOTO: Profimedia

Kaj sploh je stepena limonada?

Njena največja prednost je, da zanjo ne potrebujemo veliko sestavin niti posebnega kuharskega znanja. Vse preprosto stresemo v mešalnik (blender) in v manj kot petih minutah dobimo penast, kremast in ledeno hladen napitek, ki prijetno osveži tudi v najbolj vročem delu dneva.

Osnovna različica vsebuje zgolj sveže stisnjen limonin sok, ledene kocke in sladkano kondenzirano mleko, številni pa jo pripravljajo tudi z dodatkom sladke smetane ali z vanilijevim sladoledom, ki poskrbi za še bogatejšo teksturo in nekoliko bolj sladek okus.

Stepena limonada s sladkanim kondenziranim mlekom

Sestavine:

- 120 ml sveže stisnjenega limoninega soka

- 200 g sladkanega kondenziranega mleka

- 2 skodelici ledu

Priprava:

V blender stresite ledene kocke.

Dodajte limonin sok in sladkano kondenzirano mleko.

Mešajte približno 30 do 60 sekund, da nastane gladek, penast in kremast napitek.

Stepeno limonado takoj prelijte v kozarce in postrezite.

Za še bolj kremasto različico napitku dodajte sladko smetano. Približno 100 ml sladke smetane bo poskrbelo za bogatejšo in bolj žametno teksturo, ki bo spominjala na osvežilen milkshake. Če želite lažji napitek, zadostuje že 50 ml smetane, za posebej razkošno različico pa lahko količino povečate na 150 ml. V tem primeru nekoliko zmanjšajte količino sladkanega kondenziranega mleka, da napitek ne bo presladek. Smetano dodajte tik pred koncem mešanja, da bo stepena limonada ostala lahka in prijetno penasta.
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Stepena limonada z vanilijevim sladoledom

Sestavine:

- 80 ml sveže stisnjenega limoninega soka

- 2-3 žlice sladkorja (po okusu)

- 80 ml ledene vode

- 500 g vanilijevega sladoleda

Priprava:

V mešalnik nalijte limonin sok, sladkor in hladno oziroma ledeno vodo. Mešajte, dokler se sladkor ne raztopi.

V mešalnik dodajte sladoled. Mešajte, dokler se sestavine ne združijo v kremasto zmes.

Zmes razdelite v kozarce in takoj postrezite. Po želji okrasite z rezino limone ali lističi mete.

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Nasveti za pripravo:

- Uporabite sveže stisnjen limonin sok: Prav sveže stisnjen sok poskrbi za najbolj aromatičen okus in prijetno ravnovesje med sladkobo in kislino.

- Količino sladkosti prilagodite svojemu okusu: Če imate raje bolj osvežilne napitke, uporabite nekoliko manj kondenziranega mleka ali izberite sladoled z manj sladkorja.

- Napitek pripravite tik pred serviranjem: Ker vsebuje veliko ledu, je najboljši takoj po pripravi, ko je še lepo penast in ledeno hladen.

- Uporabite kokosovo kondenzirano mleko za nemlečno oz. vegansko različico: Ker ima kokosovo kondenzirano mleko nekoliko izrazitejši okus, se še posebej dobro ujema z limono, limeto in drugimi osvežilnimi poletnimi citrusi. Za popolnoma vegansko različico uporabite tudi rastlinsko smetano ali veganski vanilijev sladoled.

- Dodajte sveža zelišča: Lističi mete ali melise se odlično ujemajo z limoninim okusom in napitek naredijo še bolj osvežilen.

- Poskusite tudi sadne različice: V blender lahko dodate pest malin, jagod ali manga. Tako boste dobili sadno različico, ki je kot nalašč za vroče poletne dni.

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Ta ledeno mrzel napitek je odlična izbira za dni, ko temperature presežejo 30 stopinj. Združuje osvežilnost klasične limonade in kremasto teksturo mlečnega napitka, njegova priprava pa je tako hitra, da ga lahko pripravite kadar koli vas zamika nekaj sladkega in osvežilnega.

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