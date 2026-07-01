Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta

Zgodnje poletje je čas, ko se vrtovi in tržnice šibijo pod težo sveže zelenjave in sadja. Julija dozori veliko pridelkov, ki jih lahko vključimo v lahka kosila in osvežilne večerje. Prav sezonske sestavine so najbolj aromatične, pogosto tudi cenovno najugodnejše, poleg tega pa z izbiro lokalnih živil podpiramo domače pridelovalce.

Če se vam je na vrtu nabralo preveč bučk, stročjega fižola, kumar ali paradižnika oziroma ste s tržnice domov prinesli polno vrečo poletnih dobrot, je zdaj pravi čas, da jih spremenite v okusne jedi. Julij je idealen za pisane zelenjavne jedi, mesno-zelenjavne enolončnice, hitre testenine, jedi z žara in bogate solate. V nadaljevanju smo zbrali osem receptov, pri katerih imajo glavno besedo sveža sezonska živila, ki so julija na vrhuncu sezone.

icon-expand Polnjene bučke z mletim mesom FOTO: Sanja Sirk

Polnjene bučke iz pečice

Bučke so ena najbolj rodovitnih poletnih vrtnin. Napolnite jih z mletim mesom, ajdovo kašo ali kosi piščanca, lahko pa pripravite tudi vegetarijansko različico s skuto ali feta sirom. Recept za okusne polnjene bučke z mletim mesom in rižem, ki so dobre tople ali hladne, najdete TUKAJ .

icon-expand Stročji fižol s krompirjem in ocvirki FOTO: Profimedia

Stročji fižol s krompirjem, ocvirki in smetano

Domača jed, pripravljena iz svežega stročjega fižola, krompirja, kisle smetane in ocvirkov, bo navdušila tudi najbolj zahtevne sladokusce. Tako so stročji fižol pripravljali in jedli že naši predniki in prav je, da se recept prenaša iz roda v rod ter s tem poskrbi, da ta preprosta jed izvrstnega okusa nikoli ne bo utonila v pozabo. Recept je TUKAJ .

icon-expand Pečenice s papriko iz pečice FOTO: Su.S.

Pečenice s papriko iz pečice

Ko dozori domača paprika, je čas za to preprosto, a zelo nasitno jed iz enega pekača. Pečenice med peko spustijo svoje sokove, paprika pa se zmehča in prijetno karamelizira. Priprava je skoraj brez dela, zato je recept odlična izbira za hitro kosilo med tednom. Recept je TUKAJ .

icon-expand Kumare v omaki FOTO: Shutterstock

Kumare v omaki

Ena najbolj priljubljenih poletnih jedi naših babic. Sveže kumare v nežni omaki se odlično podajo k pire krompirju, mnogi pa zraven postrežejo še kuhano ali pečeno hrenovko. Preprosto, hitro in cenovno ugodno kosilo, ki v poletnih mesecih pogosto pristane na slovenskih mizah. Recept je TUKAJ .

icon-expand Mini bučkine polpete s sirom FOTO: Su.S.

Ocvrti ali pečeni bučkini polpeti

Če vam bučke gledajo iz vseh kotičkov vrta, jih lahko spremenite tudi v hrustljave polpete. Postrezite jih z jogurtovo omako ali veliko skledo solate. Recept za okusne bučkine polpete s sirom, pečene v pečici, najdete TUKAJ .

icon-expand Boranja FOTO: iStock

Boranja

Boranja je priljubljena enolončnica iz stročjega fižola, ki jo lahko pripravite z mesom ali v brezmesni različici. Ker je še boljša naslednji dan, je odlična izbira za kuhanje na zalogo. Postrezite jo s kosom kruha in dobili boste hranljiv poletni obrok, ki vas bo prijetno nasitil. Recept za boranjo z mesom najdete TUKAJ .

icon-expand Polnjene paprike FOTO: Shutterstock

Polnjene paprike

Polnjene paprike so ena najbolj priljubljenih poletnih jedi, saj so prav julija in avgusta domače paprike najbolj okusne. Napolnjene z mešanico mletega mesa in riža ter kuhane v bogati paradižnikovi omaki predstavljajo pravo klasiko domače kuhinje. Pripravite jih lahko za družinsko kosilo, ostanki pa so naslednji dan pogosto še bolj okusni. Recept je TUKAJ .

icon-expand Domači njoki s paradižnikovo omako FOTO: Shutterstock

Domači njoki s svežo paradižnikovo omako

Poletje je najboljši čas za pripravo paradižnikove omake iz zrelih domačih paradižnikov. V kombinaciji z mehkimi domačimi njoki, svežo baziliko in malo parmezana nastane preprosta, a izjemno okusna jed, ki najbolje pokaže, kako malo je včasih potrebno za odlično kosilo. Recept je TUKAJ .