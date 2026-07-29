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Poletje

Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa

Ko temperature presežejo 30 stopinj Celzija, težke in mastne jedi pogosto niso najboljša izbira. Zbrali smo sedem lahkih poletnih kosil, ki osvežijo, nasitijo in telesa ne obremenijo. Na seznamu so poletne solate, hladna juha, tortilje in mediteranski zavitki, ki so idealni za najbolj vroče dni.

M.J.
29. 07. 2026 04.00

Visoke temperature vplivajo tudi na naš apetit. Med vročinskim valom si večina želi lahkih, svežih in hitro pripravljenih obrokov, ki telesa ne obremenijo in nam hkrati zagotovijo dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti. Težke, mastne in zelo kalorične jedi lahko v vročini povzročijo občutek utrujenosti, zato so poleti veliko bolj priljubljene jedi z veliko zelenjave, svežih zelišč, pustih beljakovin in osvežilnih prelivov.

Seznam živil, ki se jim morate v vročini izogibati
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Če tudi vi te dni razmišljate, kaj pripraviti za kosilo, smo zbrali sedem odličnih receptov, ki so kot nalašč za vroče poletne dni. Nekateri od njih celo ne vključujejo kuhanja ali peke, zato so še zlasti primerni za dni, ko vročina ne popusti. Med njimi boste našli osvežilne solate, nasitne tortilje, priljubljeno špansko hladno juho ter bogate mediteranske tortiljine zvitke. Vse recepte druži to, da so preprosti za pripravo, polni poletnih okusov in dovolj lahki, da po kosilu ne boste iskali najbližje sence za popoldanski počitek.

Grška solata
Grška solata FOTO: Thinkstock

Grška solata s feta sirom

Klasika med poletnimi kosili, ki navdušuje s preprostostjo in svežino. Sočni paradižniki, hrustljave kumare, olive in feta sir ustvarijo popolno kombinacijo okusov, ki nasiti, ne da bi obremenila želodec. Priprava vam bo vzela le nekaj minut, solato pa si privoščite s kruhom, lahko pa jo postrežete tudi kot prilogo pečenemu piščancu ali lososu. Recept je TUKAJ.

Zvitki s tuninim nadevom
Zvitki s tuninim nadevom FOTO: Profimedia

Tortilja s tuninim nadevom

Ko si želite hitro in okusno kosilo, je tortilja s tuno vedno dobra izbira. Mehko tortiljo napolnite s hitrim tuninim namazom, solato in svežo zelenjavo ter jo preprosto zvijte. Odlična je tudi za kosilo na poti ali piknik. Recept je TUKAJ.

Solata tabule s kuskusom
Solata tabule s kuskusom FOTO: Shutterstock

Hitra solata tabule s kuskusom

Osvežilna različica priljubljene bližnjevzhodne jedi združuje kuskus, paradižnik, kumare, limonin sok in veliko svežih zelišč. Lahka, aromatična in izjemno poletna solata je odlična samostojna jed ali priloga pečenim ražnjičem. Recept je TUKAJ.

Cezarjeva solata s piščancem in testeninami
Cezarjeva solata s piščancem in testeninami FOTO: Shutterstock

Cezarjeva solata s testeninami

Priljubljena cezarjeva solata v nekoliko bolj nasitni različici. Hrustljava zelena solata, piščanec, testenine, parmezan in kremast preliv ustvarijo uravnotežen obrok, ki ga lahko pripravite vnaprej in postrežete dobro ohlajenega. Recept je TUKAJ.

Salmorejo
Salmorejo FOTO: Shutterstock

Salmorejo (hladna španska juha)

Če iščete pravo rešitev za najbolj vroče dni, je salmorejo odlična izbira. Ta gosta španska juha iz paradižnika, paprike, kruha, olivnega olja in česna je osvežilna, polna okusa in ne zahteva niti minute kuhanja. Postrezite jo dobro ohlajeno in tako, kot to naredijo Španci – z dodatkom trdo kuhanega jajca in pršuta ter obilnim curkom kakovostnega ekstra deviškega olivnega olja. Recept je TUKAJ.

Mediteranski wrap
Mediteranski wrap FOTO: Su.S.

Mediteranski wrap

Slastni, bogati in sočni zavitki, ki bodo hitro postali družinski hit. Mehke tortilje so napolnjene s piščancem, svežo in popečeno zelenjavo, kremastim humusom ter osvežilno jogurtovo omako. Gre za popolno kombinacijo mediteranskih okusov, ki nasiti, ne da bi bila pretežka za vroče poletne dni. Recept je TUKAJ.

Tzatziki skleda s pečenim krompirjem
Tzatziki skleda s pečenim krompirjem FOTO: Su.S.

Tzatziki skleda s pečenim krompirjem

Grški navdih na krožniku. Hrustljavo pečen mladi krompir dopolnjuje osvežilen tzatziki iz grškega jogurta, kumar in česna ter pisana poletna solata. Jed je lahka, a hkrati dovolj nasitna za poletno kosilo. Recept je TUKAJ.

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