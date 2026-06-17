Hit poletja: italijanska ledena kava, ki jo boste pili vsak dan

Kaj sploh je shakerato – in zakaj ga vsi obožujejo?
Shakerato je italijanska ledena kava, pripravljena iz vročega espressa, ledu in malo sladkorja, ki jih močno pretresemo v shakerju. Rezultat je leden, svilnato gladek napitek z gosto peno na vrhu – brez mleka, brez smetane.
Prav ta kontrast – vroč espresso, ki ga stresamo skupaj z ledenimi kockami, ustvari bogato teksturo in peno, ki naredi shakerato povsem drugačen od klasične ledene kave.
Zakaj je shakerato postal viralni hit?
- Izgleda zelo estetsko,
- pripravljen je v manj kot 5 minutah,
- vsebuje le 3 osnovne sestavine,
- je osvežilen, a hkrati močan.
Ni čudno, da mu mnogi pravijo kar hit pijača poletja.
Recept: tako ga naredite doma
Potrebujete:
- 1 dvojni espresso
- 1–2 čajni žlički sladkorja (ali sirupa)
- 6–8 kock ledu
Priprava:
Skuhajte svež, močan dvojni espresso.
V shaker dodajte sladkor.
Prilijte še vroč espresso.
Dodajte led.
Zaprite in močno stresajte 10–20 sekund.
Precedite v ohlajen kozarec (brez ledu).
Shakerato je minimalističen, eleganten in neverjetno okusen način pitja hladne kave.
Ko ga enkrat poskusite, boste razumeli, zakaj ga Italijani vsako poletje obožujejo – in zakaj ga boste tudi vi.
Vir: Journal