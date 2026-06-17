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shakerato
Pijača

Hit poletja: italijanska ledena kava, ki jo boste pili vsak dan

Če mislite, da ste poskusili že vse različice ledene kave, se pripravite na presenečenje. Shakerato – italijanski trik, ki je obnorel družbena omrežja, je popolna kombinacija elegance, hitrosti in noro dobrega okusa. In najboljši del? Narejen je v manj kot 2 minutah.

K.Č
17. 06. 2026 04.00

Kaj sploh je shakerato – in zakaj ga vsi obožujejo?

Shakerato je italijanska ledena kava, pripravljena iz vročega espressa, ledu in malo sladkorja, ki jih močno pretresemo v shakerju. Rezultat je leden, svilnato gladek napitek z gosto peno na vrhu – brez mleka, brez smetane.

Prav ta kontrast – vroč espresso, ki ga stresamo skupaj z ledenimi kockami, ustvari bogato teksturo in peno, ki naredi shakerato povsem drugačen od klasične ledene kave.

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Zakaj je shakerato postal viralni hit?

- Izgleda zelo estetsko,

- pripravljen je v manj kot 5 minutah,

- vsebuje le 3 osnovne sestavine,

- je osvežilen, a hkrati močan.

Ni čudno, da mu mnogi pravijo kar hit pijača poletja.

shakerato
shakerato FOTO: Adobe Stock

Recept: tako ga naredite doma

Potrebujete:

- 1 dvojni espresso

- 1–2 čajni žlički sladkorja (ali sirupa)

- 6–8 kock ledu

Priprava:

Skuhajte svež, močan dvojni espresso.

V shaker dodajte sladkor.

Prilijte še vroč espresso.

Dodajte led.

Zaprite in močno stresajte 10–20 sekund.

Precedite v ohlajen kozarec (brez ledu).

Ključ je v tresenju: prav to ustvari značilno kremasto peno na vrhu.

Shakerato je minimalističen, eleganten in neverjetno okusen način pitja hladne kave.

Ko ga enkrat poskusite, boste razumeli, zakaj ga Italijani vsako poletje obožujejo – in zakaj ga boste tudi vi.

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Vir: Journal

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