Hit poletja: italijanska ledena kava, ki jo boste pili vsak dan

Shakerato je italijanska ledena kava, pripravljena iz vročega espressa, ledu in malo sladkorja, ki jih močno pretresemo v shakerju. Rezultat je leden, svilnato gladek napitek z gosto peno na vrhu – brez mleka, brez smetane.

Prav ta kontrast – vroč espresso, ki ga stresamo skupaj z ledenimi kockami, ustvari bogato teksturo in peno, ki naredi shakerato povsem drugačen od klasične ledene kave.