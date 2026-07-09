Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?

Ko temperature zunaj presežejo 30 stopinj Celzija, se marsikdo vpraša, ali bi moral tudi hladilnik nastaviti na nižjo temperaturo. Navsezadnje se poleti hitreje kvarijo tako mlečni izdelki, meso kot ostanki kosila. Kratek odgovor je: ne nujno, vendar je poleti smiselno preveriti, ali hladilnik dejansko dosega priporočeno temperaturo. Zaradi vročine mora namreč naprava delovati precej bolj intenzivno kot v hladnejših mesecih.

Kakšna temperatura je sploh prava?

Strokovnjaki za varnost hrane priporočajo, da je temperatura v hladilniku med 0 in 5 stopinjami Celzija, idealno okoli 4 stopinje Celzija. Takšno okolje upočasni razmnoževanje bakterij in pomaga, da živila ostanejo dlje sveža. Če vaš hladilnik običajno deluje pri približno 4 stopinje Celzija, ga ni treba samodejno nastaviti na nižjo temperaturo samo zato, ker je poletje.

icon-expand Zaradi vročine mora hladilnik poleti delovati precej bolj intenzivno kot v hladnejših mesecih. FOTO: Shutterstock

Zakaj je poleti vseeno dobro preveriti nastavitve?

Težava ni v priporočeni temperaturi, ampak v tem, da mora hladilnik poleti opraviti veliko več dela. Ko se kuhinja segreje, v hladilnik ob vsakem odpiranju vrat vstopi več toplega zraka. Poleg tega vanj pogosteje pospravljamo pijače, sadje, zelenjavo, sladoled in druge izdelke, kar dodatno obremeni hlajenje. Hladilnik zato deluje dlje in intenzivneje kot pozimi. Če opazite, da hrana ni več tako hladna kot običajno ali da se živila hitreje kvarijo, je smiselno preveriti dejansko temperaturo in po potrebi nastavitev nekoliko znižati.

Kako preveriti, ali hladilnik hladi dovolj?

Najlažje s termometrom za hladilnik, ki ga postavite na srednjo polico. Veliko ljudi se zanaša na številke na upravljalnem koleščku, vendar te pogosto ne pomenijo dejanske temperature. Termometer bo hitro pokazal, ali je temperatura še vedno znotraj priporočenega območja. Če je temperatura višja od 5 stopinj Celzija: - nastavitev nekoliko znižajte, - preverite, ali vrata dobro tesnijo, - zmanjšate pogosto odpiranje vrat, -očistite prezračevalne reže in zadnji del hladilnika.

icon-expand Termometer bo hitro pokazal, ali je temperatura še vedno znotraj priporočenega območja. FOTO: Adobe Stock

Štiri poletne napake, ki jih delamo skoraj vsi

1. Prepogosto odpiranje vrat Vsakič, ko odprete vrata, v hladilnik vstopi topel zrak. Poleti je ta zrak občutno toplejši kot pozimi, zato mora naprava porabiti več energije za ponovno hlajenje. 2. Shranjevanje vroče hrane Če v hladilnik postavite še toplo kosilo ali lonec juhe, se temperatura v notranjosti hitro zviša in lahko ogrozi tudi druga živila. Hrana naj se najprej nekoliko ohladi, nato pa jo shranite v hladilnik. 3. Prenatrpan hladilnik Ko je hladilnik nabito poln, zrak težje kroži med živili. Posledica so neenakomerno ohlajeni predeli in večje tveganje za kvarjenje hrane. 4. Hladilnik ob pečici ali na soncu Če je naprava postavljena blizu pečice, pomivalnega stroja ali neposredne sončne svetlobe, se njena učinkovitost zmanjša, saj mora odvajati bistveno več toplote.

Če vaš hladilnik tudi poleti vzdržuje temperaturo okoli 4 stopinje Celzija, nastavitev ni treba spreminjati. Če pa zaradi vročine temperatura naraste nad priporočeno mejo, jo lahko nekoliko znižate. Najpomembnejše je, da ne ugibate. Termometer vam bo povedal več kot katerakoli številka na vrtljivem gumbu. Tako boste vedeli, da so živila shranjena varno, hladilnik pa deluje tako, kot mora – tudi sredi najbolj vročega poletnega vala.

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