okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Super sladice, s katerimi boste izkoristili sezono sliv Super sladice, s katerimi boste izkoristili sezono sliv Super sladice, s katerimi boste izkoristili sezono sliv
Sladice

Super sladice, s katerimi boste izkoristili sezono sliv

Največje napake pri kuhanju testenin
Testenine in žita

Največje napake pri kuhanju testenin

Super ideje, kako porabiti govedino iz juhe
Triki in nasveti

Super ideje, kako porabiti govedino iz juhe

Preprost slaščičarski trik za popolno pečen tortni biskvit
Triki in nasveti

Preprost slaščičarski trik za popolno pečen tortni biskvit

Mehki, rahli in vpojni cmoki, ki so popolna priloga golažu in zrezkom v omaki
Priloge

Mehki, rahli in vpojni cmoki, ki so popolna priloga golažu in zrezkom v omaki

Sladice
V pol ure narejeno pecivo, ki navduši z okusom in videzom

V pol ure narejeno pecivo, ki navduši z okusom in videzom

Sadne blazinice iz listnatega testa s kremnim nadevom so hitro pripravljeno, osvežujoče in vizualno privlačno pecivo, ki je kot nalašč za poletne piknike in vrtne zabave. Pripravljene so brez kompliciranja, z lahkotnim nadevom in sezonskim sadjem – v našem primeru z malinami in breskvami.

Kaj skuhati
Nedeljsko kosilo: 7 božanskih poletnih jedi iz pečice

Nedeljsko kosilo: 7 božanskih poletnih jedi iz pečice

Ko se poletje razbohoti z obilico sveže zelenjave, je škoda, da teh darov narave ne bi vključili tudi v nedeljsko kosilo. Nižje temperature poznega poletja so ravno pravšnje, da vključimo pečico in v njej pripravimo slastne jedi, ki združijo sezonske okuse v popolno harmonijo. Z nekaj domišljije lahko iz jajčevcev, bučk, paprik in dišečih zelišč ustvarimo jedi, ki so lahkotne, a vseeno dovolj bogate, da z njimi razvajamo družino in goste ob počasnem nedeljskem kosilu.

Tako boste pripravili hrustljave vložene kumarice
Domači pripravki

Tako boste pripravili hrustljave vložene kumarice

Ena od dobrot, ki jih lahko v poletnih mesecih pripravimo za ozimnico, so tudi vložene kumarice. Slednje so odličen dodatek narezkom in sendvičem, nepogrešljive pa so tudi v priljubljeni francoski solati. Vlaganje kumaric ni zapleteno opravilo, zato se ga lahko lotijo tudi začetniki.

Odlične ideje, kako bučke pripraviti v pečici
Zelenjava

Odlične ideje, kako bučke pripraviti v pečici

Poletja si ne znamo predstavljati brez bučk. Radi jih imamo predvsem zaradi prijetnega okusa, lahke prebavljivosti in vsestranske uporabe. Tokrat smo vam pripravili nekaj odličnih predlogov, kako jih lahko pripravite v pečici. Pri tem smo izbrali zgolj recepte, ki so hitri in enostavni ter ne zahtevajo dolgotrajne priprave ali predhodnega kuhanja.

Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?
Triki in nasveti

Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?

Preverite, kateri je pravilen način shranjevanja paradižnika za najboljši okus in teksturo.

Sladice
Jogurtova panakota z jagodičevjem

Jogurtova panakota z jagodičevjem

Lahka in osvežilna sladica s super enostavno pripravo.

35 min
Sladice
5 sladic brez peke, popolnih za hlajenje v poletni vročini

5 sladic brez peke, popolnih za hlajenje v poletni vročini

Verjetno se boste vsi strinjali, da se v boj s poletno vročino lahko podamo tudi s kakšno hladno ali osvežilno slaščico. Predstavljamo vam pet odličnih sladic, ki se odlično priležejo v poletni vročini, zanje pa vam tudi ne bo treba prižigati pečice, zato bo vaša kuhinja med njihovo pripravo ostala prijetno hladna.

Domač limonin liker: hitra priprava in navdušujoč rezultat
Pijača

Domač limonin liker: hitra priprava in navdušujoč rezultat

Domač limonin liker je popolna pijača za sproščena druženja, polna sladko-kislega okusa in prijetne kremne teksture. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je preprost in primeren za vsako kuhinjo, rezultat pa bo zagotovo navdušil vse ljubitelje sladkih alkoholnih pijač.

Kremna peciva za vroče dni: brez kuhanja in prižiganja pečice Kremna peciva za vroče dni: brez kuhanja in prižiganja pečice Kremna peciva za vroče dni: brez kuhanja in prižiganja pečice
Sladice

Kremna peciva za vroče dni: brez kuhanja in prižiganja pečice

Ko se poletne temperature dvignejo in se ozračje zelo segreje, je čas za sladice, ki so pripravljene brez prižiganja pečice. Tokrat vam predstavljamo šest odličnih kremnih peciv, ki vas bodo navdušila tako z okusom kot tudi s hitro in enostavno pripravo.

Za prste oblizniti! Najboljši recepti za pečene melancane v pečici
Kaj skuhati

Za prste oblizniti! Najboljši recepti za pečene melancane v pečici

Pečeni melancani oziroma jajčevci so prava poletna poslastica, ki navduši z nežno teksturo in bogatim okusom. Lahko jih nadevate, obložite s sirom ali pa spremenite v slastne zloženke. Na kup smo zbrali različne ideje in recepte, s katerimi boste iz te vsestranske zelenjave v pečici ustvarili okusne priloge ali samostojne jedi.

Kaj skuhati
'Filane' paprike malo drugače: Hitra in enostavna priprava v eni ponvi

'Filane' paprike malo drugače: Hitra in enostavna priprava v eni ponvi

Če imate radi polnjene paprike, a nimate časa za dolgotrajno pripravo, vas bo ta recept navdušil. Vse okuse te priljubljene jedi boste ujeli v eni ponvi, brez polnjenja paprik in dolgega kuhanja – jed je pripravljena v le 45 minutah.

Kaj skuhati
Kaj skuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili Kaj skuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili Kaj skuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili

Kaj skuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili

Če ne veste, kaj bi kuhali za vikend, vam predlagamo, da preizkusite katero od spodnjih jedi s sezonskimi sestavinami, kot so paradižnik, bučke, paprike, stročji fižol in jajčevci. Vse predlagane jedi so super ideja za samostojno kosilo, ki ga odlično dopolni skleda solate.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Preverite, kaj najljubša hrana pove o vas
Če bi morali jesti samo eno jed do konca življenja, katero bi izbrali?
Preverite, kaj najljubša hrana pove o vas