Super sladice, s katerimi boste izkoristili sezono sliv

Največje napake pri kuhanju testenin
Super ideje, kako porabiti govedino iz juhe
Preprost slaščičarski trik za popolno pečen tortni biskvit
Mehki, rahli in vpojni cmoki, ki so popolna priloga golažu in zrezkom v omaki
V pol ure narejeno pecivo, ki navduši z okusom in videzom
Sadne blazinice iz listnatega testa s kremnim nadevom so hitro pripravljeno, osvežujoče in vizualno privlačno pecivo, ki je kot nalašč za poletne piknike in vrtne zabave. Pripravljene so brez kompliciranja, z lahkotnim nadevom in sezonskim sadjem – v našem primeru z malinami in breskvami.
Nedeljsko kosilo: 7 božanskih poletnih jedi iz pečice
Ko se poletje razbohoti z obilico sveže zelenjave, je škoda, da teh darov narave ne bi vključili tudi v nedeljsko kosilo. Nižje temperature poznega poletja so ravno pravšnje, da vključimo pečico in v njej pripravimo slastne jedi, ki združijo sezonske okuse v popolno harmonijo. Z nekaj domišljije lahko iz jajčevcev, bučk, paprik in dišečih zelišč ustvarimo jedi, ki so lahkotne, a vseeno dovolj bogate, da z njimi razvajamo družino in goste ob počasnem nedeljskem kosilu.
Tako boste pripravili hrustljave vložene kumarice
Ena od dobrot, ki jih lahko v poletnih mesecih pripravimo za ozimnico, so tudi vložene kumarice. Slednje so odličen dodatek narezkom in sendvičem, nepogrešljive pa so tudi v priljubljeni francoski solati. Vlaganje kumaric ni zapleteno opravilo, zato se ga lahko lotijo tudi začetniki.
Odlične ideje, kako bučke pripraviti v pečici
Poletja si ne znamo predstavljati brez bučk. Radi jih imamo predvsem zaradi prijetnega okusa, lahke prebavljivosti in vsestranske uporabe. Tokrat smo vam pripravili nekaj odličnih predlogov, kako jih lahko pripravite v pečici. Pri tem smo izbrali zgolj recepte, ki so hitri in enostavni ter ne zahtevajo dolgotrajne priprave ali predhodnega kuhanja.
Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?
Preverite, kateri je pravilen način shranjevanja paradižnika za najboljši okus in teksturo.
Jogurtova panakota z jagodičevjem
Lahka in osvežilna sladica s super enostavno pripravo.
5 sladic brez peke, popolnih za hlajenje v poletni vročini
Verjetno se boste vsi strinjali, da se v boj s poletno vročino lahko podamo tudi s kakšno hladno ali osvežilno slaščico. Predstavljamo vam pet odličnih sladic, ki se odlično priležejo v poletni vročini, zanje pa vam tudi ne bo treba prižigati pečice, zato bo vaša kuhinja med njihovo pripravo ostala prijetno hladna.
Domač limonin liker: hitra priprava in navdušujoč rezultat
Domač limonin liker je popolna pijača za sproščena druženja, polna sladko-kislega okusa in prijetne kremne teksture. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je preprost in primeren za vsako kuhinjo, rezultat pa bo zagotovo navdušil vse ljubitelje sladkih alkoholnih pijač.
Kremna peciva za vroče dni: brez kuhanja in prižiganja pečice
Ko se poletne temperature dvignejo in se ozračje zelo segreje, je čas za sladice, ki so pripravljene brez prižiganja pečice. Tokrat vam predstavljamo šest odličnih kremnih peciv, ki vas bodo navdušila tako z okusom kot tudi s hitro in enostavno pripravo.
Za prste oblizniti! Najboljši recepti za pečene melancane v pečici
Pečeni melancani oziroma jajčevci so prava poletna poslastica, ki navduši z nežno teksturo in bogatim okusom. Lahko jih nadevate, obložite s sirom ali pa spremenite v slastne zloženke. Na kup smo zbrali različne ideje in recepte, s katerimi boste iz te vsestranske zelenjave v pečici ustvarili okusne priloge ali samostojne jedi.
'Filane' paprike malo drugače: Hitra in enostavna priprava v eni ponvi
Če imate radi polnjene paprike, a nimate časa za dolgotrajno pripravo, vas bo ta recept navdušil. Vse okuse te priljubljene jedi boste ujeli v eni ponvi, brez polnjenja paprik in dolgega kuhanja – jed je pripravljena v le 45 minutah.
Kaj skuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili
Če ne veste, kaj bi kuhali za vikend, vam predlagamo, da preizkusite katero od spodnjih jedi s sezonskimi sestavinami, kot so paradižnik, bučke, paprike, stročji fižol in jajčevci. Vse predlagane jedi so super ideja za samostojno kosilo, ki ga odlično dopolni skleda solate.