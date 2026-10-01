Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti

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Če imate doma košaro zrelih sliv, jih ni treba vseh spremeniti v marmelado. Poskusite katero od spodnjih idej.

1. Specite preprost slivov drobljenec

Če iščete sladico, pri kateri je skoraj nemogoče zgrešiti, je drobljenec odlična izbira. Slive narežite na polovice ali četrtine, jih položite v pekač in prekrijte z mešanico moke, masla, sladkorja in ovsenih kosmičev. Dodate lahko še mandlje, cimet ali malo vanilje. Najboljši je še topel, s kepico vaniljevega sladoleda. PRIPOROČAMO RECEPT: Slivov drobljenec z mandlji PRIPOROČAMO RECEPT: Začinjen slivov drobljenec

icon-expand Sladkost sliv se lepo ujame z zemeljskim okusom pese in hrustljavostjo oreščkov. FOTO: Adobe Stock

2. Slive dodajte solati

To je ena najpreprostejših idej, če želite slive uporabiti na nekoliko drugačen način. Narezane sveže slive kombinirajte z rukolo ali drugo listnato zelenjavo, dodajte kozji ali feta sir, pest orehov ter preliv iz oljčnega olja, limone in malo medu. Sladkost sliv se lepo ujame tudi z zemeljskim okusom pese in hrustljavostjo oreščkov.

icon-expand Račje prsi s slivovo omako FOTO: Profimedia

3. Poskusite slive ob mesu

Morda se sliši nenavadno, toda sladko-kisel okus sliv je odličen spremljevalec mesa. Dobro se kombinirajo predvsem s svinjino in raco. Pripravite lahko na primer svinjsko potrebušino z ingverjem, začimbami in slivami ter več različic pečene race s slivovo omako. PRIPOROČAMO RECEPT: Račje prsi s slivovo omako Za hitro domačo različico lahko svinjske kotlete popečete v ponvi, nato pa dodate polovice sliv, malo medu, balzamičnega kisa in svežega timijana. Slive se bodo zmehčale in ustvarile okusno omako.

4. Naredite slivov čatni

Če imate res veliko sliv, je čatni odlična rešitev. Slive skuhajte s čebulo, kisom, sladkorjem in začimbami. Dodate lahko ingver, cimet, čili ali zvezdasti janež. Rezultat je sladko-kisla in nekoliko pikantna omaka, ki jo lahko postrežete k pečenemu mesu, siru ali uporabite kot dodatek sendvičem.

icon-expand Če imate res veliko sliv, je čatni odlična rešitev. FOTO: Adobe Stock

5. Slive specite na žaru

Slive so odlične tudi na žaru. Prepolovite jih, odstranite koščico in jih za nekaj minut položite na vročo rešetko. Ko se na njih pojavijo značilne zapečene črte in se začnejo mehčati, jih odstranite. Postrezite jih lahko s kremastim sirom, grškim jogurtom, medom in oreščki. Tako lahko iz nekaj kosov sadja pripravite hitro sladico brez pečenja v pečici.

6. Iz njih pripravite omako za ribe

Če imate radi kombinacijo sladkega in kislega, poskusite slive tudi ob ribi. Odlična ideja je lahko pečen losos z omako iz sliv in bazilike. Slive, baziliko, malo limoninega soka, olivnega olja in ščepec soli preprosto zmešate in pokuhajte, da dobite svež dodatek, ki ga postrežete ob pečenem lososu.

icon-expand Slivova omaka se odlično poda k ribjim jedem. FOTO: Adobe Stock

7. Skuhajte hitro slivovo omako

Ni treba, da vsako slivo spremenimo v marmelado. Slive lahko na hitro pokuhamo z malo vode, sladkorja, limoninega soka in cimeta. Dobimo sadno omako, ki je odlična za palačinke, vaflje, ovseno kašo, jogurt ali rižev narastek. Če imate radi nekoliko bolj aromatične okuse, dodajte še malo ingverja ali kardamoma.

8. Dodajte jih čokoladni sladici

Slive in čokolada so precej boljša kombinacija, kot bi morda pričakovali. Kiselkast okus sliv namreč lepo uravnoteži bogatost čokolade. Slive lahko dodate v čokoladno torto, brownieje ali jih preprosto postrežete ob čokoladnem mousseu. PRIPOROČAMO RECEPT: Lepljivi čokoladni kolač s slivami

icon-expand Galetta s slivami FOTO: Dreamstime

9. Naredite hitro različico pite oziroma galeto

Če nimate časa za pripravo klasične pite, je galeta (orig. galette) odlična rešitev. Na razvaljano krhko testo položite narezane slive, jih posujte z malo sladkorja in mletimi mandlji, nato pa robove testa preprosto zapognite čez sadje. Galeta ni treba, da je popolna, ravno njen nekoliko rustikalen videz je njen čar. Recept zanjo najdete na spodnji povezavi. PRIPOROČAMO RECEPT: Galeta s slivami in mandlji

10. Slive dodajte zajtrku

Za slive vam ni treba čakati do sladice. Narezane sveže ali na hitro pokuhane slive lahko dodate: - ovseni kaši, - grškemu jogurtu, - skuti, - palačinkam, - vafljem, - granoli, - chia pudingu. Za hiter zajtrk jih lahko na ponvi pokuhate z žličko medu in ščepcem cimeta, nato pa dodate grškemu jogurtu in granoli.

icon-expand Slive so lahko odličen dodatek k zajtrku. FOTO: Adobe Stock

In še trik: ni treba uporabiti samo popolnih sliv

Če so slive nekoliko mehkejše, jih ni treba zavreči. Prav takšne so odlične za omake, kompote, marmelade, drobljence in peciva. Za recepte, pri katerih želite, da sadež ohrani obliko, pa je bolje izbrati nekoliko čvrstejše slive. Pri pečenih sladicah še posebej priporočamo čvrstejše slive, ki med peko bolje ohranijo obliko. Ni treba, da slive vedno uporabimo na način, kot smo ga vajeni iz otroštva. Poleg klasičnih slivovih cmokov in marmelade lahko iz njih nastanejo odlična omaka za meso, sveža solata, dodatek ribi, zajtrk ali hitra sladica.

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