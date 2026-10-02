Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok

Kokošja juha ni priljubljena le zaradi okusa. Njena prednost je tudi to, da je lahka, hranljiva in presenetljivo vsestranska. Združuje kakovostne beljakovine iz mesa ter vitamine in minerale iz zelenjave, zato je odlična izbira za hitro domače kosilo ali večerjo. Poleg tega jo lahko pripravimo vnaprej, saj je naslednji dan pogosto še bolj okusna. A kot pri večini preprostih jedi velja pravilo, da so najboljši rezultati odvisni od kakovosti sestavin. Dobra kokošja juha se začne z dobrim piščancem . Kakovostno meso poskrbi za polnejši okus jušne osnove, prijetnejšo teksturo in bogatejšo aromo, ki je z začimbami ne moremo nadomestiti.

icon-expand Kokošja juha že generacije navdušuje s svojo preprostostjo in občutkom domačnosti. FOTO: Arhiv naročnika

Juha, ki se prilagaja letnim časom

Čeprav je osnova vedno podobna, lahko vsakič znova nastane povsem nova jed. Jeseni jo lahko obogatimo z bučo, korenjem, zeleno, porom ali gobami, pozimi pa vanjo dodamo več korenovk in močnejših začimb. Za bolj aromatičen okus lahko uporabimo timijan, rožmarin, lovorov list ali peteršilj, ljubitelji nekoliko bolj orientalskih okusov pa dodajo še ščepec kurkume, ingverja ali muškatnega oreščka. Nekateri jo postrežejo z domačimi rezanci, drugi z rižem, ajdovo kašo ali zdrobovimi žličniki. Možnosti je skoraj neskončno, zato kokošja juha hitro postane jed, ki se je ne naveličamo.

Dobra juha potrebuje dobro osnovo

Ne glede na to, katero kombinacijo okusov izberemo, ostaja eno pravilo enako: dobra kokošja juha potrebuje kakovostno osnovo. Ker gre za jed z malo sestavinami, se okus piščančjega mesa še toliko bolj izrazi. Zato je smiselno poseči po mesu preverjenega porekla, pri katerem vemo, kako je bilo vzrejeno. Pri znamki Natur Premium iz Perutnine Ptuj posebno pozornost namenjajo načinu reje. Piščanci imajo več prostora za gibanje ter dostop do zunanjih teras, dnevne svetlobe in svežega zraka. Posebnost izdelkov je tudi sledljivost porekla: z aplikacijo Kurji Čvek in QR-kodo na embalaži lahko preverimo, od kod prihaja meso, ki ga pripravljamo za svojo družino. Perutnina Ptuj je obenem edina v Sloveniji, ki piščancem v okviru takšne reje omogoča gibanje na prostem, blagovna znamka Natur Premium pa predstavlja njihov izbor piščančjega mesa iz piščancem prijazne reje.

icon-expand Perutnina Ptuj je edina v Sloveniji, ki piščancem v okviru takšne reje omogoča gibanje na prostem. FOTO: Arhiv naročnika

Če vas je zamikala skleda domače juhe, je zdaj pravi čas, da preizkusite jesensko različico z bogato kombinacijo piščančjega mesa in sezonske zelenjave.

Jesenska piščančja juha z bučo in lečo

Ta bogata jesenska juha združuje mehko piščančje meso, bučo, lečo in aromatične začimbe. Pripravljena je v enem loncu, zato je odlična izbira za hladnejše dni, ko si zaželimo nasitnega domačega obroka z veliko okusa.

icon-expand