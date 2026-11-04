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Golaž
Jesen

Najboljše jedi za hladne jesenske dni

Ko se dnevi skrajšajo, jutra postanejo meglena, večeri pa hladnejši, se spremeni tudi to, kar si želimo na krožniku. Po lahkotnih poletnih jedeh pride čas za jedi, ki se kuhajo počasi, napolnijo dom z vabljivimi aromami in v nas prebudijo občutek domačnosti.

L.G.M.
04. 11. 2026 04.00
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Prav zato je november mesec, ko se na jedilnike vračajo enolončnice, krompirjeve priloge, jedi z gobami, počasi pripravljeno meso in sladice z jabolki. Navsezadnje ne gre le za okus. Gre za obroke, ob katerih se radi zberemo za mizo in si vzamemo malo več časa.

Predstavljamo nekaj jesenskih klasik, ki jih Slovenci radi pripravljamo ob koncu leta, ter nekaj uporabnih trikov, s katerimi bodo še okusnejše.

Ričet, jota in druge jedi na žlico

Jesenske juhe in enolončnice so idealen način, da izkoristimo sezonsko zelenjavo, kot so korenje, zelena, zelje, krompir in buče. Pri pripravi velja preprost trik: del zelenjave proti koncu kuhanja pretlačimo kar v loncu. Tako jed postane bolj gosta in kremasta, ne da bi morali dodajati smetano ali moko.

Prav kakovostna sezonska zelenjava je osnova dobrih jedi na žlico. V projektu Naravnost od pridelovalca zato sodelujejo številni slovenski pridelovalci, ki v trgovine SPAR dostavljajo pridelke takrat, ko so v najboljši formi.

Krompir in gobe: kombinacija, s katero ne morete zgrešiti

Ena najbolj hvaležnih jesenskih kombinacij sta krompir in gobe. Iz njiju lahko pripravimo kremno gobovo omako, gobovo juho, pečen krompir z gobami ali preprosto večerjo iz pečenega krompirja in praženih gob.

Med pridelovalci v projektu Naravnost od pridelovalca je tudi Kmetija Marinšek iz Strahinja pri Naklem, kjer krompir pridelujejo že več generacij. Velik poudarek namenjajo kakovosti pridelka, od pridelave in skladiščenja do pakiranja, da krompir ohrani svojo kakovost vse do nove sezone.

Kmetija Marinšek
Kmetija Marinšek FOTO: Arhiv naročnika

Da bo pečen krompir res hrustljav, ga pred peko dobro osušimo in pečemo pri višji temperaturi. Tudi pri gobah pomaga preprost trik: na vročo ponev jih dodajamo postopoma, da se lepo popečejo in ne kuhajo v lastnem soku.

Med slovenskimi pridelovalci gob je tudi Aleš Pučnik iz Vrtojbe, ki ekološko goji resasti bradovec oziroma levjo grivo. Ta posebna goba z nežno, vlaknasto teksturo je odlična popečena na maslu, v omakah ali kot dodatek drugim jesenskim jedem. Ker jo v trgovine dostavljajo kmalu po obiranju, do izraza pride tudi njena značilna svežina.

Aleš Pučnik
Aleš Pučnik FOTO: Arhiv naročnika

Goveji in segedin golaž: jesenski klasiki, ki navdušita

Konec leta je kot nalašč za pripravo počasi kuhanih jedi, med katerimi posebno mesto zasedata goveji in segedin golaž. Oba sta priljubljena tudi zato, ker zanju ne potrebujemo dolgega seznama sestavin. Za dober goveji golaž običajno zadostujejo kakovostno goveje meso, čebula in mleta paprika, medtem ko segedin poleg mesa in paprike zahteva še dobro kislo zelje.

Prav zelje je eden od pridelkov, ki jih na svojih poljih prideluje tudi Kmetija Studen iz Cerkljanske Dobrave, vključena v projekt Naravnost od pridelovalca. Na kmetiji pod Krvavcem že vrsto let skrbijo za pridelavo kakovostne zelenjave, med katero ima zelje posebno mesto.

Za bolj poln okus velja preprost nasvet: segedin golaž pripravite dan prej. Med počitkom se kislo zelje, paprika in meso še bolje povežejo, zato je jed naslednji dan pogosto še okusnejša. Podobno velja tudi za goveji golaž, ki z vsakim dodatnim pogrevanjem razvije še bolj bogat okus.

Kmetija Studen
Kmetija Studen FOTO: Arhiv naročnika

Sladica, ki vedno diši po domu

Ko govorimo o jesenskih sladicah, jabolčni zavitek ostaja nesporni klasik. Sveža jabolka imajo v tem času ravno pravo razmerje med sladkostjo in kislino, zato pogosto ne potrebujejo veliko dodatkov.

V projektu Naravnost od pridelovalca sodeluje tudi Darsad iz Posavja, družinsko podjetje z dolgo sadjarsko tradicijo. Začeli so na domači kmetiji, danes pa so med prepoznavnejšimi pridelovalci sadja in zelenjave v regiji. Prednost lokalno pridelanih jabolk je predvsem svežina, saj kratka pot od sadovnjaka do trgovine pomaga ohraniti njihov poln okus in kakovost.

Če želite še bolj aromatičen nadev za zavitek ali pito, narezana jabolka pred uporabo pustite deset minut stati s cimetom in nekaj kapljicami limoninega soka. Tako se bodo okusi lepše povezali, sladica pa bo še aromatičnejša. Za še bolj jesenski pridih lahko dodamo tudi pest sesekljanih orehov ali pečene kostanje.

Darsad
Darsad FOTO: Arhiv naročnika

Jesenski recepti se začnejo pri sestavinah

Naj bo to lonec ričeta, krožnik gob s krompirjem, kremna bučna juha ali jabolčni zavitek, odlični rezultati se običajno začnejo pri kakovostnih sestavinah. Jesen je čas, ko jih imamo na voljo v izobilju, zato ni boljšega trenutka, da iz sezonskih slovenskih pridelkov pripravimo jedi, ki jih bomo z veseljem ponavljali vso sezono.

Projekt Naravnost od pridelovalca povezuje več kot 50 slovenskih pridelovalcev in njihove zgodbe približuje kupcem, v SPAR-u pa so njihovi pridelki zbrani na enem mestu, kar lokalne sestavine preprosto vključuje v vsakodnevni nakup. Tako lahko jesenske okuse, ki so nam blizu, brez zapletov prenesemo tudi v svojo kuhinjo.

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