okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Jesenski njoki iz pečice
Jesen

Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono

Ko se dnevi ohladijo, si vse pogosteje zaželimo toplih, nasitnih jedi, ki ne zahtevajo veliko časa in umazane posode. Prav zato so recepti iz enega pekača med najbolj priljubljenimi jesenskimi kosili. Sestavine preprosto združimo, postavimo v pečico in medtem, ko se jed peče, opravimo še kaj drugega.

L.G.M.
12. 10. 2026 04.00
Izberite Okusno.je za svoj prednostni vir na Google.

Takšni recepti niso priljubljeni le zaradi praktičnosti. V pečici se okusi povežejo na poseben način, zelenjava postane prijetno mehka, meso pa sočno. Poleg tega gre za odlično rešitev za vse, ki med tednom iščejo hitro, a kljub temu doma pripravljeno kosilo.

Ko želite dobro kosilo brez gore umazane posode

Prav preprostost je eden glavnih razlogov, da se k receptom iz enega pekača vedno znova vračamo. Priprava običajno ne zahteva veliko načrtovanja, sestavine lahko prilagodimo temu, kar imamo doma, po kosilu pa nas čaka precej manj posode. Takšne jedi so zato popolna izbira za dni, ko si želimo okusnega domačega obroka brez dolgotrajnega kuhanja.

Piščanec se pri tem izkaže kot ena najbolj vsestranskih sestavin, saj se odlično poda tako k testeninam, rižu, krompirju kot tudi njokom, obenem pa ostane mehak in sočen tudi po peki v pečici.

Jesenski njoki iz pečice
Jesenski njoki iz pečice FOTO: Arhiv naročnika

Jesenski njoki iz pečice: kosilo, ki uspe vedno

Če iščete idejo za kosilo, ki združuje praktičnost, sezonske okuse in malo pomivanja, so jesenski njoki iz pečice odlična izbira. Gre za recept iz zbirke receptov Perutnine Ptuj, ki v enem pekaču združuje mehke njoke, jesensko zelenjavo in sočno piščančje meso.

Večino dela opravi pečica, zato je jed primerna tako za hitro družinsko kosilo kot za sproščeno druženje ob koncu tedna.

Sestavine:
- 500 g piščančjega mesa Natur Premium
- 500 g njokov
- 1 manjša buča
- 1 rdeča paprika
- 1 manjša rdeča čebula
- 200 ml smetane za kuhanje
- 100 g naribanega sira
- 2 žlici oljčnega olja
- sol in poper po okusu
- ščepec timijana ali rožmarina

Priprava:
Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Medtem očistite bučo in jo narežite na manjše kocke, papriko na trakove, čebulo pa na krhlje. Piščančje meso narežite na grižljaj velike koščke ter ga začinite s soljo, poprom in izbranimi zelišči.

V večji pekač stresite njoke, dodajte pripravljeno zelenjavo in meso, nato vse skupaj pokapajte z oljčnim oljem ter dobro premešajte. Prilijte smetano za kuhanje in po vrhu enakomerno potresite nariban sir.

Pekač postavite v pečico in pecite približno 30 do 35 minut, da se meso popolnoma speče, zelenjava zmehča, površina jedi pa lepo zlato zapeče. Jed postrezite še toplo, po želji z zeleno solato.

Natur Premium je znak za najboljše, saj združuje piščancem prijazno rejo, sledljivo poreklo in kakovost mesa, pri kateri nič ni prepuščeno naključju.
Natur Premium je znak za najboljše, saj združuje piščancem prijazno rejo, sledljivo poreklo in kakovost mesa, pri kateri nič ni prepuščeno naključju. FOTO: Arhiv naročnika

Natur Premium: znak za najboljše

Ko pripravljamo jedi z le nekaj glavnimi sestavinami, kakovost mesa še toliko bolj pride do izraza. Zato v Perutnini Ptuj pod blagovno znamko Natur Premium posebno pozornost namenjajo piščancem prijazni reji. Piščanci imajo več prostora za gibanje, dostop do zunanjih teras, dnevne svetlobe in svežega zraka, kar prispeva k njihovemu dobremu počutju. Gre za edinstven način reje v Sloveniji, ki piščancem omogoča gibanje na prostem in življenje po najvišjih standardih tovrstne reje.

Takšen način reje prispeva k dobremu počutju piščancev in je eden od razlogov, da pod blagovno znamko Natur Premium zagotavljajo vrhunsko kakovost piščančjega mesa.

Znamka Natur Premium zagotavlja vrhunsko kakovost piščančjega mesa.
Znamka Natur Premium zagotavlja vrhunsko kakovost piščančjega mesa. FOTO: Arhiv naročnika

Pomembna prednost izdelkov Natur Premium je tudi sledljivo poreklo. Na embalaži se nahaja QR koda, ki jo lahko s pomočjo aplikacije Kurji Čvek preprosto skenirate in preverite, od kod izvira meso. Tako natančno veste, kaj boste postregli svojim najbližjim.

Natur Premium je znak za najboljše, saj združuje piščancem prijazno rejo, sledljivo poreklo in kakovost mesa, pri kateri nič ni prepuščeno naključju.

Oglasno sporočilo

perutnine ptuj piščanec Natur Premium Natur Premium jesensko kosilo piščančje meso
Triki in nasveti

Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek

Okusno.je Pomladni jedilnik: 7 odličnih kosil iz pečice
Okusno.je 9 jesenskih jedi za v skrinjo
Okusno.je Rahel in puhasti šmorn iz pečice
Okusno.je Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Okusno.je Kaj kuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili
Okusno.je Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Okusno.je Nedeljsko kosilo: 7 božanskih poletnih jedi iz pečice
Priporoča