Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono

Takšni recepti niso priljubljeni le zaradi praktičnosti. V pečici se okusi povežejo na poseben način, zelenjava postane prijetno mehka, meso pa sočno. Poleg tega gre za odlično rešitev za vse, ki med tednom iščejo hitro, a kljub temu doma pripravljeno kosilo.

Ko želite dobro kosilo brez gore umazane posode

Prav preprostost je eden glavnih razlogov, da se k receptom iz enega pekača vedno znova vračamo. Priprava običajno ne zahteva veliko načrtovanja, sestavine lahko prilagodimo temu, kar imamo doma, po kosilu pa nas čaka precej manj posode. Takšne jedi so zato popolna izbira za dni, ko si želimo okusnega domačega obroka brez dolgotrajnega kuhanja. Piščanec se pri tem izkaže kot ena najbolj vsestranskih sestavin, saj se odlično poda tako k testeninam, rižu, krompirju kot tudi njokom, obenem pa ostane mehak in sočen tudi po peki v pečici.

icon-expand Jesenski njoki iz pečice FOTO: Arhiv naročnika

Jesenski njoki iz pečice: kosilo, ki uspe vedno

Če iščete idejo za kosilo, ki združuje praktičnost, sezonske okuse in malo pomivanja, so jesenski njoki iz pečice odlična izbira. Gre za recept iz zbirke receptov Perutnine Ptuj, ki v enem pekaču združuje mehke njoke, jesensko zelenjavo in sočno piščančje meso. Večino dela opravi pečica, zato je jed primerna tako za hitro družinsko kosilo kot za sproščeno druženje ob koncu tedna. Sestavine:

- 500 g piščančjega mesa Natur Premium

- 500 g njokov

- 1 manjša buča

- 1 rdeča paprika

- 1 manjša rdeča čebula

- 200 ml smetane za kuhanje

- 100 g naribanega sira

- 2 žlici oljčnega olja

- sol in poper po okusu

- ščepec timijana ali rožmarina Priprava:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Medtem očistite bučo in jo narežite na manjše kocke, papriko na trakove, čebulo pa na krhlje. Piščančje meso narežite na grižljaj velike koščke ter ga začinite s soljo, poprom in izbranimi zelišči. V večji pekač stresite njoke, dodajte pripravljeno zelenjavo in meso, nato vse skupaj pokapajte z oljčnim oljem ter dobro premešajte. Prilijte smetano za kuhanje in po vrhu enakomerno potresite nariban sir. Pekač postavite v pečico in pecite približno 30 do 35 minut, da se meso popolnoma speče, zelenjava zmehča, površina jedi pa lepo zlato zapeče. Jed postrezite še toplo, po želji z zeleno solato.

icon-expand Natur Premium je znak za najboljše, saj združuje piščancem prijazno rejo, sledljivo poreklo in kakovost mesa, pri kateri nič ni prepuščeno naključju. FOTO: Arhiv naročnika

Natur Premium: znak za najboljše

Ko pripravljamo jedi z le nekaj glavnimi sestavinami, kakovost mesa še toliko bolj pride do izraza. Zato v Perutnini Ptuj pod blagovno znamko Natur Premium posebno pozornost namenjajo piščancem prijazni reji. Piščanci imajo več prostora za gibanje, dostop do zunanjih teras, dnevne svetlobe in svežega zraka, kar prispeva k njihovemu dobremu počutju. Gre za edinstven način reje v Sloveniji, ki piščancem omogoča gibanje na prostem in življenje po najvišjih standardih tovrstne reje. Takšen način reje prispeva k dobremu počutju piščancev in je eden od razlogov, da pod blagovno znamko Natur Premium zagotavljajo vrhunsko kakovost piščančjega mesa.

icon-expand Znamka Natur Premium zagotavlja vrhunsko kakovost piščančjega mesa. FOTO: Arhiv naročnika