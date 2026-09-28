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Zapečeno kislo zelje s klobaso
Kaj skuhati

Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati

Nekatere sestavine imajo v shrambi posebno mesto, ker nam vedno znova pomagajo rešiti vprašanje, kaj pripraviti za kosilo ali večerjo. Ko zmanjka navdiha ali vrt ni dal pridelka zaradi suše, so pogosto prav preverjeni okusi tisti, ki pridejo najbolj prav.

L.G.
28. 09. 2026 04.00
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V ozadju odločanja za Naturetino ozimnico pa je vendarle več! Zelenjava z malo kalorijami in veliko vlakninami podpira nadzor teže ter dobro prebavo. V kozarčkih so lokalne surovine, ki ne izgubljajo kakovosti med dolgotrajnimi transporti, recepti pa združujejo tradicijo s svetovnimi prehranskimi trendi. Seveda pa z vašo ustvarjalnostjo vložena zelenjava Natureta lahko pristane v nešteto zdravih receptih. Zato jeseni in pozimi še posebej cenimo dobro založeno shrambo, saj nam omogoča, da brez posebnega načrtovanja pripravimo vse od tradicionalnih jedi na žlico do hitrih vsakodnevnih obrokov.

Štirje okusi, ki si zaslužijo stalno mesto v shrambi

Dobra shramba ni le zaloga za zimo, ampak tudi rešitev za dneve, ko zmanjka navdiha. Kislo zelje, kisla repa, rdeča pesa in kisle kumarice so med tistimi živili, ki jih je vedno dobro imeti pri roki. Prav te štiri klasike so tudi del Naturetine ozimnice in dokazujejo, da lahko nekaj preverjenih okusov navdihne presenetljivo veliko različnih jedi.

Čeprav kislo zelje najpogosteje konča v joti, kisla repa ob fižolu, rdeča pesa v solati in kisle kumarice v sendviču, njihove možnosti uporabe segajo precej dlje. Prav v dneh, ko nimamo časa za zapleteno kuhanje, se izkažejo kot nepogrešljive sestavine za hitre, okusne in nasitne obroke.

Dobra shramba ni le zaloga za zimo, ampak tudi rešitev za dneve, ko zmanjka navdiha.
Dobra shramba ni le zaloga za zimo, ampak tudi rešitev za dneve, ko zmanjka navdiha. FOTO: Shutterstock

V nadaljevanju vas čaka 5 preprostih kombinacij za dni, ko zmanjka idej.

1. Pečenice + kislo zelje

To je ena tistih kombinacij, ki se na slovenskih mizah znajde vsako jesen. Medtem ko se pečenice pečejo v ponvi ali pečici, lahko kislo zelje preprosto pogrejete z malo česna in lovorja. Dodajte še kuhan ali pražen krompir in kosilo je pripravljeno brez zapletenega kuhanja.

Kateri okus še manjka na vaši polici? Svoj predlog lahko oddate na Naturetini spletni strani in morda boste prav vi soustvarili naslednjo uspešnico ozimnice.
Kateri okus še manjka na vaši polici? Svoj predlog lahko oddate na Naturetini spletni strani in morda boste prav vi soustvarili naslednjo uspešnico ozimnice. FOTO: Shutterstock

2. Burger + kisle kumarice

Domači burgerji so hitri, zabavni in prilagodljivi. Kisle kumarice poskrbijo za svežino in lepo dopolnijo sočnost mesa ter poskrbijo za ravnotežje okusov v vsakem grižljaju.

3. Krompir + kisla repa

Kuhan ali pečen krompir in kisla repa sta dokaz, da za okusen obrok ne potrebujemo veliko sestavin. Za več beljakovin lahko dodate fižol ali kos pečenega mesa, osnova pa ostaja preprosta, domača in zelo jesenska.

4. Pečen piščanec + rdeča pesa

Sočen pečen piščanec in rdeča pesa sta odličen dokaz, da priloga ni le dodatek na krožniku. Sladkasta nota pese lepo uravnoteži okus mesa, zato je to ena tistih kombinacij, ki deluje tako za hitro družinsko kosilo kot za nedeljsko mizo. Če imate v shrambi že pripravljen kozarec Naturetine rdeče pese, je okusna priloga vedno pri roki.

Če imate v shrambi že pripravljen kozarec Naturetine rdeče pese, je okusna priloga vedno pri roki.
Če imate v shrambi že pripravljen kozarec Naturetine rdeče pese, je okusna priloga vedno pri roki. FOTO: Arhiv naročnika

5. Narezek + kisle kumarice

Včasih je najboljša rešitev prav najpreprostejša. Narezek s siri, suhomesnatimi izdelki in kislimi kumaricami je praktična rešitev za nepričakovane goste ali večere, ko si želimo nekaj preprostega. Hrustljave Naturetine kisle kumarice so eden tistih izdelkov, ki jih je dobro imeti vedno na zalogi.

V okviru nagradne aktivacije 'Izberi nov okus ozimnice' Natureta vabi vse ljubitelje domačih okusov, da na spletni strani oddajo svoj predlog za nov okus ozimnice in sodelujejo v nagradnem žrebanju.
V okviru nagradne aktivacije 'Izberi nov okus ozimnice' Natureta vabi vse ljubitelje domačih okusov, da na spletni strani oddajo svoj predlog za nov okus ozimnice in sodelujejo v nagradnem žrebanju. FOTO: Arhiv naročnika

Kateremu novemu okusu bi vi naredili prostor na polici?

Nekateri okusi imajo v naših shrambah stalno mesto. Kislo zelje za joto, kisle kumarice za sendviče, rdeča pesa za solato ali kisla repa za jedi na žlico. Toda med preverjenimi klasikami se vedno najde prostor tudi za kakšno novo idejo. Zato Natureta letos vabi ljubitelje ozimnice, da pomagajo soustvariti prihodnost njene ponudbe.

V okviru nagradne aktivacije 'Izberi nov okus ozimnice' Natureta vabi vse ljubitelje domačih okusov, da na spletni strani oddajo svoj predlog za nov okus ozimnice in sodelujejo v nagradnem žrebanju.

Med prijavljenimi idejami bo iskala navdih za prihodnji izdelek, ki bi lahko nekoč zaživel tudi na trgovskih policah. Sodelujoče čakajo paket ozimnice, paketi najbolj priljubljenih izdelkov, praktične nagrade za kuhinjo in celo ogled proizvodnje.

Zato razmislite: kateri okus še manjka na vaši polici? Svoj predlog lahko oddate na Naturetini spletni strani in morda boste prav vi soustvarili naslednjo uspešnico ozimnice.

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