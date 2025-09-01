Fižolova enolončnica

Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Pečen brokoli s česnom in limono
Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.
7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu
Ko se zunaj shladi, je čas za jedi na žlico, ki prijetno pogrejejo in nasitijo. V članku predstavljamo sedem toplih, hranljivih in okusnih receptov – za vsak dan v tednu svojo idejo. Med njimi so tako mesne kot brezmesne jedi, zato bo vsak našel svoj najljubši topli krožnik.
Pečeno kislo zelje z mletim mesom
Odlična jed iz pečice!
Orehove potičke
Mehko kvašeno pecivo, ki po okusu ne zaostaja za priljubljeno praznično sladico.
Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje
Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Ustvarite nepozabno nedeljsko druženje s sedmimi čudovitimi jedmi, ki prinašajo bogate jesenske okuse, toplino in občutek domačnosti na vašo mizo.
Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki
Božansko dobro pecivo, kot iz najboljše pekarne.
Miške z jogurtom in jabolki
Sočen, okusen in hitro pripravljen posladek iz domače kuhinje.
Hitri jesenski kolački: popolna sladica za zabavo ali leno popoldne
Ko v zraku zadiši po karamelu, jabolkih in kostanju, ni boljšega načina za razvajanje kot s simpatičnimi kolački, ki so hitro pripravljeni, videti čudovito in popolni za vsako domačo zabavo ali sladko razvajanje ob skodelici kave ali čaja. Predstavljamo vam tri odlične recepte, ki odlično ujamejo najboljše okuse sezone.
Jabolčna pita za vsak okus: zbirka najboljših receptov
Sveže pečena jabolčna pita je ena tistih stvari, ki nas v trenutku popeljejo nazaj v otroštvo, v kuhinjo, polno topline in opojnih vonjev. Ta klasična sladica nikoli ne gre iz mode – je preprosta, a vedno posebna.
Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku
Sladki krompir je ena najbolj hvaležnih jesenskih sestavin – naravno sladek, hranljiv in neverjetno vsestranski. Iz njega lahko pripravimo vse – od kremne juhe in hrustljavih pečenih rezin do zdravih sladic.