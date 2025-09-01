okusno.je
Fižolova enolončnica
Juhe in jedi na žlico

Fižolova enolončnica

1 h 25 min
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Sladice

Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke

Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Priložnostno

Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača
Meso

Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača

1 h 40 min
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Priložnostno

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Zdravo in vegi
Pečen brokoli s česnom in limono

Pečen brokoli s česnom in limono

Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!

35 min
Juhe in jedi na žlico
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.

45 min
7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu
Kaj skuhati

7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu

Ko se zunaj shladi, je čas za jedi na žlico, ki prijetno pogrejejo in nasitijo. V članku predstavljamo sedem toplih, hranljivih in okusnih receptov – za vsak dan v tednu svojo idejo. Med njimi so tako mesne kot brezmesne jedi, zato bo vsak našel svoj najljubši topli krožnik.

Pečeno kislo zelje z mletim mesom
Jesen

Pečeno kislo zelje z mletim mesom

Odlična jed iz pečice!

1 h 10 min
Orehove potičke
Zima

Orehove potičke

Mehko kvašeno pecivo, ki po okusu ne zaostaja za priljubljeno praznično sladico.

2 h
Slovenska
Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.

Kaj skuhati
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni

Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni

Ustvarite nepozabno nedeljsko druženje s sedmimi čudovitimi jedmi, ki prinašajo bogate jesenske okuse, toplino in občutek domačnosti na vašo mizo.

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki
Sladice

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki

Božansko dobro pecivo, kot iz najboljše pekarne.

2 h
Miške z jogurtom in jabolki
Jesen

Miške z jogurtom in jabolki

Sočen, okusen in hitro pripravljen posladek iz domače kuhinje.

40 min
Hitri jesenski kolački: popolna sladica za zabavo ali leno popoldne
Sladice

Hitri jesenski kolački: popolna sladica za zabavo ali leno popoldne

Ko v zraku zadiši po karamelu, jabolkih in kostanju, ni boljšega načina za razvajanje kot s simpatičnimi kolački, ki so hitro pripravljeni, videti čudovito in popolni za vsako domačo zabavo ali sladko razvajanje ob skodelici kave ali čaja. Predstavljamo vam tri odlične recepte, ki odlično ujamejo najboljše okuse sezone.

Sladice
Jabolčna pita za vsak okus: zbirka najboljših receptov

Jabolčna pita za vsak okus: zbirka najboljših receptov

Sveže pečena jabolčna pita je ena tistih stvari, ki nas v trenutku popeljejo nazaj v otroštvo, v kuhinjo, polno topline in opojnih vonjev. Ta klasična sladica nikoli ne gre iz mode – je preprosta, a vedno posebna.

Zdravo in vegi
Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku

Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku

Sladki krompir je ena najbolj hvaležnih jesenskih sestavin – naravno sladek, hranljiv in neverjetno vsestranski. Iz njega lahko pripravimo vse – od kremne juhe in hrustljavih pečenih rezin do zdravih sladic.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Katera praznična sladica je pri vas vedno na mizi?
