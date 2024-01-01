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Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Sezonsko

Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti

Sodnike je presenetil že prvi grižljaj: 'Preseneča me, da ni nasiten'
MasterChef

Sodnike je presenetil že prvi grižljaj: 'Preseneča me, da ni nasiten'

Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
Kaj skuhati

Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber

MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef

MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine

Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Triki in nasveti

Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire

Sladice
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja

Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja

Če se vam ob misli na domačo sladico zdi, da vas čaka veliko dela, preverite te recepte. Pet preprostih jesenskih sladic je kot nalašč za nedeljsko kosilo – priprava je nezahtevna, sestavine so domače, rezultat pa takšen, da bo hitro zmanjkalo tudi zadnjega kosa.

Triki in nasveti
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave

Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave

Ocvrte marele oziroma dežnikarice so prava jesenska klasika. Pri njihovi pripravi je pomembnih nekaj malenkosti, ki lahko naredijo precejšnjo razliko. Če želite, da bodo marele zunaj lepo hrustljave, znotraj pa ravno prav mehke in sočne, se je dobro izogniti nekaj pogostim napakam, s preprostim trikom pa lahko poskrbite, da bodo še okusnejše.

Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Kaj skuhati

Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo

Prvi jesenski vikend je kot nalašč za jedi iz pečice. Izbrali smo pet slastnih idej za kosilo, ki bodo pogrele dom, razveselile lačne in vam prihranile nekaj časa v kuhinji.

Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Kaj skuhati

Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni

Ko se zunaj ohladi, se prileže nekaj toplega in kremastega. Izbrali smo pet kremnih juh, ki so kot nalašč za jesen – od nežne cvetačne in priljubljene bučne do aromatične gobove, porove ter česnove s krompirjem.

Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Kaj skuhati

Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede

Ko zmanjka časa za kuhanje, ni treba preskočiti toplega obroka. Izbrali smo sedem jesenskih kosil, ki jih pripravite hitro, preprosto in skoraj mimogrede – od sočnega piščanca v kremni omaki do hrustljavih zelenjavnih zrezkov iz pečice in krompirjeve palačinke s šunko in sirom.

Domači pripravki
Marmelada iz grozdja

Marmelada iz grozdja

Grozdje lahko spremenimo tudi v dišečo domačo marmelado, ki bo prijetna popestritev zajtrka ali sladic.

1 h 10 min
Sladice
Palačinke z jabolki in jogurtom

Palačinke z jabolki in jogurtom

Okusne in zelo rahle palačinke, ki bodo šle za med.

25 min
Hitro in sočno jabolčno pecivo
Sladice

Hitro in sočno jabolčno pecivo

Odlično pecivo, ki je pripravljeno, kot bi mignil.

55 min
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Kaj skuhati

7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže

Marsikdo pri kosilu išče nekaj, kar je nasitno in okusno, a hkrati ne tako težko, da bi popoldne najraje prespali. Izbrali smo sedem 'lahkotnejših' jesenskih idej, ki združujejo sezonske sestavine, poln okus in preprosto pripravo.

Fantastične jesenske jedi iz ene posode
Kaj skuhati

Fantastične jesenske jedi iz ene posode

Odlične ideje za okusna jesenska kosila, po katerih ne boste imeli veliko dela s pomivanjem posode, saj so pripravljena v enem loncu, pekaču ali ponvi.

Sladice
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave

Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave

Popolna jesenska sladica, ki združuje sočne, sladko-kisle slive in masleno testo, ki je tako rahlo, da se kar topi v ustih. Priprava je preprosta, rezultat pa je slastna jesenska dobrota, ki se odlično poda k skodelici kave ali čaja.

Juhe in jedi na žlico
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!

Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!

Jesenska dobrota, ki s svojo živahno barvo in odličnim okusom popestri tudi najbolj turobne dni. Dobro bučno juho lahko pripravimo na različne načine in ji po želji tudi dodamo različne dodatke, kot so ščepec čilija, smetana, zelišča in celo jabolko. Pri serviranju jo popestrimo z dodatkom bučnega olja, popečenih kruhovih kock in kupčkom kisle smetane ali pa uberemo bolj zdravo varianto in juho okrasimo s svežimi zelišči ali pečeno čičeriko. Za vse ljubitelje kremne jesenske poslastice smo na kup zbrali tudi nekaj odličnih receptov.

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Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

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