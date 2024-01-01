Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti

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Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Če se vam ob misli na domačo sladico zdi, da vas čaka veliko dela, preverite te recepte. Pet preprostih jesenskih sladic je kot nalašč za nedeljsko kosilo – priprava je nezahtevna, sestavine so domače, rezultat pa takšen, da bo hitro zmanjkalo tudi zadnjega kosa.
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ocvrte marele oziroma dežnikarice so prava jesenska klasika. Pri njihovi pripravi je pomembnih nekaj malenkosti, ki lahko naredijo precejšnjo razliko. Če želite, da bodo marele zunaj lepo hrustljave, znotraj pa ravno prav mehke in sočne, se je dobro izogniti nekaj pogostim napakam, s preprostim trikom pa lahko poskrbite, da bodo še okusnejše.
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend je kot nalašč za jedi iz pečice. Izbrali smo pet slastnih idej za kosilo, ki bodo pogrele dom, razveselile lačne in vam prihranile nekaj časa v kuhinji.
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Ko se zunaj ohladi, se prileže nekaj toplega in kremastega. Izbrali smo pet kremnih juh, ki so kot nalašč za jesen – od nežne cvetačne in priljubljene bučne do aromatične gobove, porove ter česnove s krompirjem.
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Ko zmanjka časa za kuhanje, ni treba preskočiti toplega obroka. Izbrali smo sedem jesenskih kosil, ki jih pripravite hitro, preprosto in skoraj mimogrede – od sočnega piščanca v kremni omaki do hrustljavih zelenjavnih zrezkov iz pečice in krompirjeve palačinke s šunko in sirom.
Marmelada iz grozdja
Grozdje lahko spremenimo tudi v dišečo domačo marmelado, ki bo prijetna popestritev zajtrka ali sladic.
Palačinke z jabolki in jogurtom
Okusne in zelo rahle palačinke, ki bodo šle za med.
Hitro in sočno jabolčno pecivo
Odlično pecivo, ki je pripravljeno, kot bi mignil.
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Marsikdo pri kosilu išče nekaj, kar je nasitno in okusno, a hkrati ne tako težko, da bi popoldne najraje prespali. Izbrali smo sedem 'lahkotnejših' jesenskih idej, ki združujejo sezonske sestavine, poln okus in preprosto pripravo.
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
Odlične ideje za okusna jesenska kosila, po katerih ne boste imeli veliko dela s pomivanjem posode, saj so pripravljena v enem loncu, pekaču ali ponvi.
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Popolna jesenska sladica, ki združuje sočne, sladko-kisle slive in masleno testo, ki je tako rahlo, da se kar topi v ustih. Priprava je preprosta, rezultat pa je slastna jesenska dobrota, ki se odlično poda k skodelici kave ali čaja.
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Jesenska dobrota, ki s svojo živahno barvo in odličnim okusom popestri tudi najbolj turobne dni. Dobro bučno juho lahko pripravimo na različne načine in ji po želji tudi dodamo različne dodatke, kot so ščepec čilija, smetana, zelišča in celo jabolko. Pri serviranju jo popestrimo z dodatkom bučnega olja, popečenih kruhovih kock in kupčkom kisle smetane ali pa uberemo bolj zdravo varianto in juho okrasimo s svežimi zelišči ali pečeno čičeriko. Za vse ljubitelje kremne jesenske poslastice smo na kup zbrali tudi nekaj odličnih receptov.