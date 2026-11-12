Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko

Nič ni lepšega kot sveže pripravljena riba, ki je zunaj lepo zapečena, znotraj pa sočna in mehka. Vendar se marsikdo pripravi na ribje kosilo nekoliko manj navdušeno, saj lahko med pripravo nastanejo precej izrazite vonjave, ki se razširijo po stanovanju. Eden od preprostih trikov, s katerim lahko ublažimo značilen vonj po ribah, je uporaba mleka. Ribjih filejev namreč ne pečemo v mleku, temveč jih vanj pred pripravo za kratek čas namočimo. Mleko lahko pomaga omiliti izrazit ribji vonj, zlasti pri ribah, ki imajo nekoliko močnejšo aromo. Ne gre pa za zagotovilo, da med peko vonjav sploh ne bo.

Kako uporabiti mleko pri pripravi rib?

Ribje fileje položimo v plitvo posodo in jih prelijemo s toliko mleka, da so dobro prekriti. Pustimo jih namakati približno 20 do 30 minut v hladilniku. Nato jih vzamemo iz mleka, rahlo obrišemo s papirnato brisačo in pripravimo po izbranem receptu. Pomembno je, da fileje pred peko dobro osušimo. Tako bomo odstranili odvečno vlago, ki bi sicer otežila lepo zapečenje površine. Mleko, v katerem smo namakali surovo ribo, zavržemo in ga ne uporabljamo pri nadaljnji pripravi.

icon-expand Pomembno je, da fileje pred peko vedno dobro osušimo. FOTO: Shutterstock

Kako speči ribo, da bo sočna in lepo zapečena?

Ko so fileji pripravljeni, segrejemo ponev z malo olja ali masla. Ribe položimo v dovolj vročo ponev in jih pečemo toliko časa, da se na spodnji strani lepo zapečejo. Nato jih previdno obrnemo in spečemo še na drugi strani. Čas priprave je odvisen predvsem od debeline filejev in vrste ribe, zato pazimo, da jih ne prepečemo. Pri tem velja upoštevati še nekaj preprostih priporočil.

Zamrznjene ribe pred peko pravilno odtajajte

Če uporabljamo zamrznjene ribje fileje, jih je najbolje pravočasno prestaviti iz zamrzovalnika v hladilnik in jih tam počasi odtajati. Pred peko jih dobro osušimo s papirnato brisačo, saj odvečna voda preprečuje lepo zapečenje. Če so fileji še zamrznjeni ali zelo mokri, se lahko med pripravo začnejo bolj kuhati kot peči.

icon-expand Vedno počakamo, da se fileji na spodnji strani lepo zapečejo in jih lahko brez težav dvignemo s ponve. FOTO: Shutterstock

Ponev naj ne bo preveč polna

Ribjih filejev ne polagamo preveč naenkrat v ponev. Med posameznimi kosi naj bo dovolj prostora, da se lahko površina lepo zapeče. Če ponev prenapolnimo, se začne nabirati para, riba pa se namesto pečenja bolj duši. Če pripravljamo večjo količino, je bolje, da jo spečemo v več zaporednih serijah. Prav tako filejev ne obračamo prepogosto. Vedno počakamo, da se na spodnji strani lepo zapečejo in jih lahko brez težav dvignemo s ponve. Nato jih previdno obrnemo in spečemo še na drugi strani.

Še nekaj preprostih trikov za manj neprijetnih vonjav

Mleko ni edini način, s katerim lahko ublažimo neprijetne vonjave med pripravo rib. Med peko rib lahko v ponev dodamo tudi nekaj rezin limone ali jih položite ob ribje fileje. Citrusi bodo jedi dodali prijetno aromo, vendar pa ne bodo zanesljivo preprečili nastanka ribjega vonja. Pomembno je tudi, da kuhinjsko napo vključimo že pred začetkom peke in poskrbimo za dobro prezračevanje prostora. Po končani pripravi čim prej očistimo ponev, pribor in kuhinjske površine, saj lahko ostanki ribje maščobe še dolgo oddajajo značilen vonj. Če se je ta že razširil po prostoru, lahko v kozici zavremo vodo z nekaj rezinami limone ali malo kisa, nato pa kuhinjo dobro prezračimo.

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