Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta

Andy Hearnden je priznan kuharski mojster z bogatimi izkušnjami iz vrhunskih restavracij, ki je danes svetovno znan po svojem profilu Andy Cooks. Na družbenih omrežjih deli preproste, a izjemne recepte, s katerimi lahko vsakdo doma pripravi odlično jed. Eden takšnih je recept za hitro pripravljene kozice z maslom in česnom, ki so pripravljene v manj kot 30 minutah, piše net.hr.

Svojo pot je začel na Novi Zelandiji in jo nadaljeval v prestižnih svetovnih kuhinjah. Med pandemijo je s preprostimi videoposnetki začel navduševati širšo javnost in postal prava spletna senzacija. Njegov uspeh temelji na iskrenem in preprostem načinu kuhanja, ki ga vsakodnevno spremljajo milijoni ljudi.