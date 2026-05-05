okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kozice s šparglji in rižem
Kaj skuhati

Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta

Iščete navdih za hitro in vrhunsko kosilo? Ta preprost recept za sočne kozice na maslu s hrustljavimi šparglji in jasminovim rižem je pripravljen v manj kot pol ure. Popolna izbira za tiste, ki si želite razvajanja brez dolgotrajnega kuhanja.

N.R.A.
05. 05. 2026 04.00

Andy Hearnden je priznan kuharski mojster z bogatimi izkušnjami iz vrhunskih restavracij, ki je danes svetovno znan po svojem profilu Andy Cooks. Na družbenih omrežjih deli preproste, a izjemne recepte, s katerimi lahko vsakdo doma pripravi odlično jed. Eden takšnih je recept za hitro pripravljene kozice z maslom in česnom, ki so pripravljene v manj kot 30 minutah, piše net.hr.

Svojo pot je začel na Novi Zelandiji in jo nadaljeval v prestižnih svetovnih kuhinjah. Med pandemijo je s preprostimi videoposnetki začel navduševati širšo javnost in postal prava spletna senzacija. Njegov uspeh temelji na iskrenem in preprostem načinu kuhanja, ki ga vsakodnevno spremljajo milijoni ljudi.

Kozice
Kozice FOTO: AdobeStock

Sestavine za nepozabno kosilo:

- 1 kg očiščenih surovih kozic,

- nekaj strokov svežega sesekljanega česna,

- 120 g masla,

- 1/2 žličke aromatične dimljene paprike,

- manjši šopek svežega peteršilja,

- sok ene limone,

- morska sol po vašem okusu,

- 1 šopek svežih špargljev,

- 20 ml oljčnega olja,

- jasminov riž za popolno prilogo.

Kozice so odlično živilo za hitro in okusno kosilo.
Kozice so odlično živilo za hitro in okusno kosilo. FOTO: AdobeStock

1. Priprava priloge

Pripravite jasminov riž po navodilih.

Hrustljave šparglje očistite, solite, prelijte z malo oljčnega olja in na vročini na hitro popecite, da dosežete popolno barvo in teksturo.

2. Čarobni masleni česnov preliv

V ponvi počasi raztopite maslo. Dodajte česen in ščepec soli ter pustite, da se česen na zelo nizki temperaturi počasi praži 8–10 minut, da v popolnosti razvije svojo bogato aromo. Pazite, da se česen ne zažge.

3. Popolno pečene kozice

Temperaturo malenkost zvišajte. Kozice razporedite po ponvi ter jih začinite s soljo in dimljeno papriko. V trenutku bodo postale vabljivo rožnate in popolno zapečene (približno 3 minute na vsako stran).

5 receptov s kozicami, ki so na mizi v največ 30 minutah
Preberi še 5 receptov s kozicami, ki so na mizi v največ 30 minutah

4. Veliki finale

Odstavite ponev z ognja, vmešajte svež peteršilj in limonin sok ter ustvarite eksplozijo okusov.

5. Eleganca na krožniku

Ko so kozice pripravljene, jih postrezite na posteljici iz riža, prelijte z masleno-česnovim prelivom ter obogatite s pečenimi šparglji. Zraven priložite še rezino limone za svežino.

Popolna izbira za tiste, ki si želite razvajanja brez dolgotrajnega kuhanja.
Popolna izbira za tiste, ki si želite razvajanja brez dolgotrajnega kuhanja. FOTO: Shutterstock

Zakaj je to popoln recept za vas?

Ta recept je zmagovalna kombinacija preverjene mediteranske klasike in prefinjenega okusa, ki navduši vsakega gosta. Navdušili vas bodo:

- naravna sladkost prvovrstnih kozic,

- svilnato bogata maslena omaka,

- intenzivna aroma česna,

- igriva svežina limone,

- popolna hrustljavost špargljev.

Pripravite si vrhunsko razkošje na svojem krožniku v manj kot 30 minutah – hitro in preprosto!

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kozice recept morska hrana Andy Cooks hitro kosilo riž recepti
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma

Okusno.je Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Okusno.je Brezmesna kosila, pripravljena v pol ure
Okusno.je Enostavni recepti za nedeljsko kosilo, pripravljeno v največ eni uri
Okusno.je Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah
Okusno.je 7 okusnih jedi za vsak dan v tednu, pripravljenih v 20 minutah
Okusno.je 10 idej za hitro in zdravo kosilo
Okusno.je Okusen obrok, pripravljen v samo 5 minutah!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20