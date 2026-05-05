Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta

Andy Hearnden je priznan kuharski mojster z bogatimi izkušnjami iz vrhunskih restavracij, ki je danes svetovno znan po svojem profilu Andy Cooks. Na družbenih omrežjih deli preproste, a izjemne recepte, s katerimi lahko vsakdo doma pripravi odlično jed. Eden takšnih je recept za hitro pripravljene kozice z maslom in česnom, ki so pripravljene v manj kot 30 minutah, piše net.hr.
Svojo pot je začel na Novi Zelandiji in jo nadaljeval v prestižnih svetovnih kuhinjah. Med pandemijo je s preprostimi videoposnetki začel navduševati širšo javnost in postal prava spletna senzacija. Njegov uspeh temelji na iskrenem in preprostem načinu kuhanja, ki ga vsakodnevno spremljajo milijoni ljudi.
Sestavine za nepozabno kosilo:
- 1 kg očiščenih surovih kozic,
- nekaj strokov svežega sesekljanega česna,
- 120 g masla,
- 1/2 žličke aromatične dimljene paprike,
- manjši šopek svežega peteršilja,
- sok ene limone,
- morska sol po vašem okusu,
- 1 šopek svežih špargljev,
- 20 ml oljčnega olja,
- jasminov riž za popolno prilogo.
1. Priprava priloge
Pripravite jasminov riž po navodilih.
Hrustljave šparglje očistite, solite, prelijte z malo oljčnega olja in na vročini na hitro popecite, da dosežete popolno barvo in teksturo.
2. Čarobni masleni česnov preliv
V ponvi počasi raztopite maslo. Dodajte česen in ščepec soli ter pustite, da se česen na zelo nizki temperaturi počasi praži 8–10 minut, da v popolnosti razvije svojo bogato aromo. Pazite, da se česen ne zažge.
3. Popolno pečene kozice
Temperaturo malenkost zvišajte. Kozice razporedite po ponvi ter jih začinite s soljo in dimljeno papriko. V trenutku bodo postale vabljivo rožnate in popolno zapečene (približno 3 minute na vsako stran).
4. Veliki finale
Odstavite ponev z ognja, vmešajte svež peteršilj in limonin sok ter ustvarite eksplozijo okusov.
5. Eleganca na krožniku
Ko so kozice pripravljene, jih postrezite na posteljici iz riža, prelijte z masleno-česnovim prelivom ter obogatite s pečenimi šparglji. Zraven priložite še rezino limone za svežino.
Zakaj je to popoln recept za vas?
Ta recept je zmagovalna kombinacija preverjene mediteranske klasike in prefinjenega okusa, ki navduši vsakega gosta. Navdušili vas bodo:
- naravna sladkost prvovrstnih kozic,
- svilnato bogata maslena omaka,
- intenzivna aroma česna,
- igriva svežina limone,
- popolna hrustljavost špargljev.
Pripravite si vrhunsko razkošje na svojem krožniku v manj kot 30 minutah – hitro in preprosto!
Vir: net.hr