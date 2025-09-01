okusno.je
Pirina solata s tuno in zelenjavo
Zdravo in vegi

Pirina solata s tuno in zelenjavo

40 min
Prosena kaša: super ideja za zajtrk, kosilo in okusno večerjo
Kaj skuhati

Prosena kaša: super ideja za zajtrk, kosilo in okusno večerjo

Zrezki v zelenjavni omaki
Kaj skuhati

Zrezki v zelenjavni omaki

40 min
Preprosta sladica: iz dveh jabolk do popolnega posladka v kozarcu
Sladice

Preprosta sladica: iz dveh jabolk do popolnega posladka v kozarcu

Veganski carski praženec
Sladice

Veganski carski praženec

35 min
Ribe in morski sadeži
Tunin namaz z jajci

Tunin namaz z jajci

Hitro pripravljen namaz, ki navduši.

25 min
Triki in nasveti
Vedno deluje: To je najlažji in najbolj okusen način priprave lososa

Vedno deluje: To je najlažji in najbolj okusen način priprave lososa

Sočen, okusen in poln zdravih hranil – losos je vedno dobra izbira. In ko gre za njegovo pripravo, ta ne rabi biti zapletena, saj vam v nadaljevanju predstavljamo hiter in enostaven recept, ki vedno zagotavlja uspeh.

Zapečene testenine s tuno in grahom
Testenine in žita

Zapečene testenine s tuno in grahom

Kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane.

1 h 5 min
5 receptov s kozicami, ki so na mizi v največ 30 minutah
Kaj skuhati

5 receptov s kozicami, ki so na mizi v največ 30 minutah

Če imate radi morske jedi, a vam primanjkuje časa ali idej, je ta članek kot nalašč za vas. Predstavljamo vam pet preprostih in hitro pripravljenih jedi s kozicami, ki bodo navdušile tako ljubitelje testenin kot vse, ki prisegajo na jedi iz ene ponve. Nekateri recepti so pripravljeni s svežimi kozicami, drugi pa dokazujejo, da tudi zamrznjeni repki lahko postanejo glavna zvezda krožnika. Od kremastih omak do lahkotnih poletnih kombinacij – slasten morski navdih je le nekaj vrstic stran.

Primorski navdih: Poletne jedi, ki vas odpeljejo na dopust
Ribe in morski sadeži

Primorski navdih: Poletne jedi, ki vas odpeljejo na dopust

Pripravite se na poletno vzdušje kar doma z okusnimi morskimi recepti. Z lahkoto pripravite slastne jedi, ki vas bodo popeljale v osrčje Sredozemlja. Privoščite si slastno rižoto, okusne lignje v omaki ali pa sardele na šavor. Odkrijte skrivnosti priprave, s katerimi boste vsak grižljaj spremenili v pravo morsko avanturo!

Ribe in morski sadeži
Ribje polpete

Ribje polpete

Zelo okusno, hitro in enostavno.

40 min
Na hitro
Testenine z lososovo omako iz pečice

Testenine z lososovo omako iz pečice

Odlična ideja za hiter obrok, saj omako pripravimo kar v pečici.

35 min
Losos v kremni špinačni omaki z rezanci
Kosilo

Losos v kremni špinačni omaki z rezanci

Obrok iz ene ponve, pripravljen v 30 minutah.

30 min
Lignji v omaki z olivami in polenta z začimbami
Ribe in morski sadeži

Lignji v omaki z olivami in polenta z začimbami

Tako dobro, da si boste obliznili vse prste!

45 min
Losos v smetanovi omaki z grahom
Ribe in morski sadeži

Losos v smetanovi omaki z grahom

Odlična jed za popestritev pomladnega jedilnika.

35 min
Kaj skuhati
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik

Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik

Testenine s tuno so odlična izbira za hiter in okusen obrok, ki ga lahko pripravimo v le nekaj minutah. Ne glede na to, ali imate radi kremaste omake, preproste mediteranske okuse ali pikantne dodatke, boste v tem članku našli recept, ki bo ustrezal vašemu okusu. Preverite naše raznolike recepte, ki bodo navdušili vso družino!

Na hitro
Topli sendvič s tuno

Topli sendvič s tuno

Odlična ideja za hitro malico ali večerjo.

20 min
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

