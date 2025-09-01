Pirina solata s tuno in zelenjavo

Prosena kaša: super ideja za zajtrk, kosilo in okusno večerjo
Zrezki v zelenjavni omaki
Preprosta sladica: iz dveh jabolk do popolnega posladka v kozarcu
Veganski carski praženec
Tunin namaz z jajci
Hitro pripravljen namaz, ki navduši.
Vedno deluje: To je najlažji in najbolj okusen način priprave lososa
Sočen, okusen in poln zdravih hranil – losos je vedno dobra izbira. In ko gre za njegovo pripravo, ta ne rabi biti zapletena, saj vam v nadaljevanju predstavljamo hiter in enostaven recept, ki vedno zagotavlja uspeh.
Zapečene testenine s tuno in grahom
Kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane.
5 receptov s kozicami, ki so na mizi v največ 30 minutah
Če imate radi morske jedi, a vam primanjkuje časa ali idej, je ta članek kot nalašč za vas. Predstavljamo vam pet preprostih in hitro pripravljenih jedi s kozicami, ki bodo navdušile tako ljubitelje testenin kot vse, ki prisegajo na jedi iz ene ponve. Nekateri recepti so pripravljeni s svežimi kozicami, drugi pa dokazujejo, da tudi zamrznjeni repki lahko postanejo glavna zvezda krožnika. Od kremastih omak do lahkotnih poletnih kombinacij – slasten morski navdih je le nekaj vrstic stran.
Primorski navdih: Poletne jedi, ki vas odpeljejo na dopust
Pripravite se na poletno vzdušje kar doma z okusnimi morskimi recepti. Z lahkoto pripravite slastne jedi, ki vas bodo popeljale v osrčje Sredozemlja. Privoščite si slastno rižoto, okusne lignje v omaki ali pa sardele na šavor. Odkrijte skrivnosti priprave, s katerimi boste vsak grižljaj spremenili v pravo morsko avanturo!
Ribje polpete
Zelo okusno, hitro in enostavno.
Testenine z lososovo omako iz pečice
Odlična ideja za hiter obrok, saj omako pripravimo kar v pečici.
Losos v kremni špinačni omaki z rezanci
Obrok iz ene ponve, pripravljen v 30 minutah.
Lignji v omaki z olivami in polenta z začimbami
Tako dobro, da si boste obliznili vse prste!
Losos v smetanovi omaki z grahom
Odlična jed za popestritev pomladnega jedilnika.
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Testenine s tuno so odlična izbira za hiter in okusen obrok, ki ga lahko pripravimo v le nekaj minutah. Ne glede na to, ali imate radi kremaste omake, preproste mediteranske okuse ali pikantne dodatke, boste v tem članku našli recept, ki bo ustrezal vašemu okusu. Preverite naše raznolike recepte, ki bodo navdušili vso družino!
Topli sendvič s tuno
Odlična ideja za hitro malico ali večerjo.