Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru

Sadje s svojo sladkostjo, svežino in kislostjo uravnoteži slanost in bogatost sira, hkrati pa lahko njegova hrustljavost ustvari zanimiv kontrast kremasti ali čvrsti teksturi. Strokovnjaki za sire pri kombiniranju svetujejo predvsem igranje s kontrasti in podobnimi aromami. Ko boste naslednjič pripravljali narezek ali sirno ploščo, ne posezite avtomatsko samo po grozdju. Nekatere kombinacije vas bodo morda presenetile in prevsem - navdušile.

Brie in hruška

Ena najbolj varnih kombinacij. Kremast in blag brie se odlično ujame s sočno, sladko hruško. Hruška s svojo svežino nekoliko ublaži bogatost sira, rezultat pa je zelo nežna kombinacija. Za še boljši okus dodajte kapljico medu in nekaj orehov.

icon-expand Kremast in blag brie se odlično ujame s sočno, sladko hruško. FOTO: Adobe Stock

Čedar in jabolko

Če imate radi kombinacijo sladkega in slanega, jo morate poskusiti. Oster, nekoliko oreškast okus zorjenega čedarja se odlično ujame s hrustljavim, rahlo kiselkastim jabolkom. Pri tem je pomembno, da izberete čvrsto jabolko, ki bo s svojo teksturo ustvarilo kontrast mehkejšemu siru. Namig: kombinacijo čedarja in jabolka poskusite tudi na krekerju, dodajte malo medu in nekaj orehov.

Zorjena gouda in grozdje

Grozdje je skoraj obvezna sestavina vsake sirne plošče in to z razlogom. Sladko in sočno grozdje lepo uravnoteži močnejši okus goude. Še posebej priporočamo, da izberete starejšo, zorjeno gaudo, medtem ko so mlajše različice primernejše za blažje kombinacije. Rdeče ali belo grozdje? Oboje je odlično, zato izberite tisto, ki vam je ljubše.

Feta in lubenica

To je ena najbolj osvežilnih kombinacij za vroče dni. Sladka, sočna lubenica in slana, rahlo kisla feta ustvarita preprost, a zelo učinkovit kontrast. Gre za kombinacijo, ki velja za poletno klasiko. Dodajte še nekaj sveže mete ter kapljico olivnega olja in dobili boste skoraj popolno poletno predjed.

icon-expand To je ena najbolj osvežilnih kombinacij za vroče dni. FOTO: Adobe Stock

Burrata in breskve

Burrata je kremasta, nežna in zelo bogata, zato ji zelo ustreza sočno in aromatično sadje. Breskve prinesejo sladkost in svežino, ki lepo uravnovesita kremasto teksturo sira. Poskusite zrele breskve narezati na rezine, dodati burrato, baziliko, olivno olje in nekaj kapljic balzamičnega kisa. Kombinacija vas bo zagotovo navdušila.

Kozji sir in jagodičevje

Kozji sir ima značilen svež in rahlo kiselkast okus, zato se lepo ujame s sadjem, ki ima podobno kislost. Odlična izbira so maline, jagode, robide in borovnice. Če želite nekoliko bolj prefinjeno različico, na kruh namažite mehek kozji sir, dodajte nekaj malin in vse skupaj pokapajte z medom.

Gorgonzola in hruška

Močnejši siri potrebujejo sadje, ki se jim lahko postavi po robu. Gorgonzola in drugi modri siri so slani, izraziti in pikantni, zato njihovo intenzivnost lepo uravnoteži sladka hruška. Med klasične kombinacije sodijo tudi modri sir s figami in grozdjem. Če vam močni siri z izrazitim okusom niso najbolj všeč, jim dajte še eno priložnost - s sladkim sadjem so lahko precej bolj prijetni.

icon-expand Močnejši siri potrebujejo sadje, ki se jim lahko postavi po robu. FOTO: Adobe Stock

Brie in borovnice oziroma robide

Kremasti siri se lepo ujemajo tudi z jagodičevjem. Borovnice in robide dodajo svežino in rahlo kislost, hkrati pa jedi dodajo čudovito barvo. Še posebej zanimiva je kombinacija brieja z robidami. Na sirno ploščo lahko dodate kar sveže jagodičevje ali pa pripravite hitro sadno omako.

Kozji sir in marelice

Marelice so sladke, vendar imajo tudi dovolj kisline, da lahko uravnotežijo kremast kozji sir. Še posebej dobra je kombinacija s suhimi marelicami, saj je njihov okus bolj koncentriran. Suho sadje je namreč pogosto bolj primerno za močnejše sire, saj ima bolj intenziven okus.

icon-expand Nekaterim sirom se odlično poda jagodičevje. FOTO: Shutterstock

Fige in modri sir

Če želite goste navdušiti z nekoliko bolj posebno kombinacijo, pripravite fige in modri sir. Sveže fige so mehke, sladke in skoraj medene, modri sir pa močan in slan. Prav kontrast med njima naredi kombinacijo tako zanimivo. Poskusite lahko tudi suhe fige, njihov bolj koncentriran okus se dobro ujame z močnejšimi in zorjenimi siri.

Parmezan in ananas

To je kombinacija za tiste, ki radi preizkušajo nekaj drugačnega. Parmigiano Reggiano ima izrazit, slan in oreškast okus, ananas pa prinese sladkost in kislost. Če se vam kombinacija sprva zdi nenavadna, poskusite najprej z majhnim koščkom.

Kaj pa slive?

Ker so trenutno v sezoni, si zaslužijo posebno mesto na sirni plošči. Slive so odlične ob mehkih, kremastih sirih, zanimive pa so tudi ob mocareli. Njihova sladko-kisla nota doda svežino in lepo prereže kremastost sira. Za jesensko različico jih lahko tudi na hitro popečete v ponvi, dodate nekaj medu in postrežete s kremastim sirom.

icon-expand Slive so lahko odličen dodatek k zajtrku. FOTO: Adobe Stock

Kako sestaviti popolno sirno ploščo?

Če pripravljate pogostitev, ni treba kupiti desetih različnih sirov in ogromne količine sadja. Za začetek izberite tri različne vrste sira: - en blag in kremast sir, na primer brie, - en čvrstejši in izrazitejši sir, na primer zorjeni čedar ali gauda, - en močnejši, bolj pikanten sir, na primer gorgonzola. Nato dodajte tri vrste sadja: - jabolko ali hruško + grozdje + fige ali jagodičevje. Za dodatno teksturo lahko dodate še oreščke, krekerje, palčke, svež kruh ter malo medu ali sadnega namaza.

Pri izbiri se lahko držite preprostega pravila: močnejši kot je sir, bolj intenzivno oziroma sladko naj bo sadje. Suhe fige, datlji in marelice so zato odlični ob zorjenih in modrih sirih, medtem ko se sveže sadje lepo poda k blažjim in bolj svežim sirom.

Pri siru in sadju ni treba iskati ene same pravilne kombinacije. Pri kombiniranju je namreč pomemben tudi osebni okus. Če vam je določena kombinacija všeč, je to dovolj dober razlog, da jo pripravite znova. Naslednjič, ko boste pripravljali narezek, zato namesto običajnega grozdja poskusite dodati nekaj rezin hruške, sveže fige, slive ali celo breskev. Morda boste odkrili svojo novo najljubšo kombinacijo.

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