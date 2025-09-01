okusno.je
Pečen brokoli s česnom in limono
Pečen brokoli s česnom in limono

35 min
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni

Sacher piškotki
Sacher piškotki

1 h 8 min
Preprost bananin kruh
Preprost bananin kruh

1 h 10 min
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov

Rahli in vpojni cmoki, ki so popolni za omake in golaže

Rahli in vpojni cmoki, ki so popolni za omake in golaže

Z golažem, paprikašem ali kremasto omako so rahli češki cmoki odlična priloga, ki bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku.

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.

Sedem napak, ki uničijo pire krompir (in kako se jim izogniti!)
Sedem napak, ki uničijo pire krompir (in kako se jim izogniti!)

Ste kdaj dobili lepljiv ali suh pire krompir? Niste edini! Odkrijte sedem najpogostejših napak pri pripravi te priljubljene priloge – od napačnega rezanja do premajhne količine soli – in pripravite najbolj kremast ter okusen pire doslej!

Italijanski krompirjevi kroketi
Italijanski krompirjevi kroketi

Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.

1 h 40 min
Še boljši kot krompirjev: 5 zelenjavnih pirejev, ki bodo nadgradili vaša kosila
Še boljši kot krompirjev: 5 zelenjavnih pirejev, ki bodo nadgradili vaša kosila

Pozabite na krompirjev pire! Odkrijte 5 inovativnih zelenjavnih pirejev iz korenčka, brokolija, buče, graha ter korenin, ki bodo vaša kosila popestrili z barvo, okusom in vitamini ter jih povzdignili na kulinarično raven.

Kraljevski krompir

Kraljevski krompir

Zakaj kraljevski? Ker je kraljevsko dober.

1 h
Navdušeni boste! Tako bo pečena zelenjava še bolj okusna

Navdušeni boste! Tako bo pečena zelenjava še bolj okusna

Če želite, da bo vaša zelenjava v pečici vsakič izpadla hrustljava, sočna in okusna, strokovnjaki predlagajo te preproste nasvete.

Popolnoma kremast pire krompir: Zakaj je peka boljša od kuhanja?
Popolnoma kremast pire krompir: Zakaj je peka boljša od kuhanja?

Pripravite najboljši in najokusnejši pire krompir doslej, ki se kar topi v ustih! S tem preprostim trikom lahko priljubljeno prilogo dvignete na še višjo raven.

Preprost trik za neustavljivo hrustljav in slasten sladki krompir
Preprost trik za neustavljivo hrustljav in slasten sladki krompir

Je vaš pečen sladki krompir vedno mehek? Uporabite nekaj preprostih trikov in vsakič bo čudovito hrustljav.

Najboljši pečen krompir, ki vas bo obnorel!
Najboljši pečen krompir, ki vas bo obnorel!

Iščete recept za preprosto, a zelo okusno prilogo ali lahko glavno jed? Ta recept združuje hrustljavost zlato zapečenega krompirja z bogatim, kremastim okusom pečene fete in sredozemskimi začimbami. Idealno za hitro kosilo, večerjo ali gurmanski dodatek k pečenemu mesu in dobrotam z žara.

Slasten 'pomfri', ki ga lahko jeste brez slabe vesti

Slasten 'pomfri', ki ga lahko jeste brez slabe vesti

Okusen 'pomfri', za katerega ne potrebujemo navadnega ali sladkega krompirja, ampak polento. Da, prav ste prebrali, priljubljena žitarica se lahko uporabi tudi za pripravo slastnih hrustlljavih palčk, ki jih lahko postrežete kot prilogo mesu in ribam ali pa si jih privoščite kar tako kot klasičen krompirjev pomfri – da jih pomakate v najljubšo omako.

Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro

Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro

Čeprav je recept za to priljubljeno prilogo zelo preprost in ne vključuje veliko sestavin, marsikdo pri pripravi naredi katero od osnovnih treh napak, ki bistveno vplivajo na sam okus.

