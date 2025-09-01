Pečen brokoli s česnom in limono

Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Sacher piškotki
Preprost bananin kruh
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Rahli in vpojni cmoki, ki so popolni za omake in golaže
Z golažem, paprikašem ali kremasto omako so rahli češki cmoki odlična priloga, ki bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku.
Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje
Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.
Sedem napak, ki uničijo pire krompir (in kako se jim izogniti!)
Ste kdaj dobili lepljiv ali suh pire krompir? Niste edini! Odkrijte sedem najpogostejših napak pri pripravi te priljubljene priloge – od napačnega rezanja do premajhne količine soli – in pripravite najbolj kremast ter okusen pire doslej!
Italijanski krompirjevi kroketi
Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.
Še boljši kot krompirjev: 5 zelenjavnih pirejev, ki bodo nadgradili vaša kosila
Pozabite na krompirjev pire! Odkrijte 5 inovativnih zelenjavnih pirejev iz korenčka, brokolija, buče, graha ter korenin, ki bodo vaša kosila popestrili z barvo, okusom in vitamini ter jih povzdignili na kulinarično raven.
Kraljevski krompir
Zakaj kraljevski? Ker je kraljevsko dober.
Navdušeni boste! Tako bo pečena zelenjava še bolj okusna
Če želite, da bo vaša zelenjava v pečici vsakič izpadla hrustljava, sočna in okusna, strokovnjaki predlagajo te preproste nasvete.
Popolnoma kremast pire krompir: Zakaj je peka boljša od kuhanja?
Pripravite najboljši in najokusnejši pire krompir doslej, ki se kar topi v ustih! S tem preprostim trikom lahko priljubljeno prilogo dvignete na še višjo raven.
Preprost trik za neustavljivo hrustljav in slasten sladki krompir
Je vaš pečen sladki krompir vedno mehek? Uporabite nekaj preprostih trikov in vsakič bo čudovito hrustljav.
Najboljši pečen krompir, ki vas bo obnorel!
Iščete recept za preprosto, a zelo okusno prilogo ali lahko glavno jed? Ta recept združuje hrustljavost zlato zapečenega krompirja z bogatim, kremastim okusom pečene fete in sredozemskimi začimbami. Idealno za hitro kosilo, večerjo ali gurmanski dodatek k pečenemu mesu in dobrotam z žara.
Slasten 'pomfri', ki ga lahko jeste brez slabe vesti
Okusen 'pomfri', za katerega ne potrebujemo navadnega ali sladkega krompirja, ampak polento. Da, prav ste prebrali, priljubljena žitarica se lahko uporabi tudi za pripravo slastnih hrustlljavih palčk, ki jih lahko postrežete kot prilogo mesu in ribam ali pa si jih privoščite kar tako kot klasičen krompirjev pomfri – da jih pomakate v najljubšo omako.
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Čeprav je recept za to priljubljeno prilogo zelo preprost in ne vključuje veliko sestavin, marsikdo pri pripravi naredi katero od osnovnih treh napak, ki bistveno vplivajo na sam okus.