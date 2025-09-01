okusno.je
Sladice in peciva
Recepti
Sladice in peciva
Kaj skuhati
Na hitro
Zdravo in vegi
Vegetarijanstvo
Kuhinje
Slovenska
Priložnostno
Piknik in žar
Novice
Intervju
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChef
Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še
Kuhinje

Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Sladice

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Zabava

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Triki in nasveti

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Meso

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

30 min
Meso
Hitri piščančji tacosi

Hitri piščančji tacosi

Slastni piščančji taco za veselje vse družine!

40 min
Zelenjava
Bučkini polpeti v pečici

Bučkini polpeti v pečici

Preprosto in božansko ter brez kapljice olja.

1 h 20 min
Gorenjska prata
Slovenska

Gorenjska prata

Klasična velikonočna jed.

45 min
Tajski curry s kozicami
Azijska

Tajski curry s kozicami

Izjemna jed v samo 20 minutah!

20 min
Slani kolački, ki navdušijo in so popolna izbira za zajtrk ali malico
Predjedi in prigrizki

Slani kolački, ki navdušijo in so popolna izbira za zajtrk ali malico

Slani kolački s sirom in šunko so odlična izbira za zajtrk, piknik ali prigrizek, razveselila pa vas bo tudi hitra in enostavna priprava, saj so pripravljeni v samo 50 minutah.

Priložnostno
Kruhki s pečenim brijem

Kruhki s pečenim brijem

Odličen prigrizek za praznovanja in zabave.

2 h 25 min
Balkanska
Rahli ocvrtki, pripravljeni v dobre pol ure

Rahli ocvrtki, pripravljeni v dobre pol ure

Uštipci so miškam podobne ocvrte kroglice iz testa, priljubljene v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Srbiji in tudi v Sloveniji. Slani ocvrtki se običajno postrežejo kot prigrizek k pivu ali kot priloga narezkom, siru in raznoraznim omakam. Priprava je zelo hitra in preprosta, uštipce pa si lahko privoščite za zajtrk, malico ali večerjo.

10 receptov s kupljenim vlečenim testom, od bureka do odličnih sladic
Kaj skuhati

10 receptov s kupljenim vlečenim testom, od bureka do odličnih sladic

Odličen izbor preprostih receptov, za katere v osnovi potrebujete kupljeno vlečeno testo. Z njegovo pomočjo lahko skorajda v hipu pripravite izvrstne jedi, vse od hrustljavih prigrizkov do božanskih sladic. Na seznam smo uvrstili tudi recept za okusno domačo sirnico oziroma sirov 'burek', ki ga lahko pripravite za kosilo ali večerjo.

Skutina zvezda s špinačo
Zabava

Skutina zvezda s špinačo

Odličen prigrizek, s katerim boste navdušili obiske.

1 h 55 min
Lignji po tržaško s tatarsko omako
Kaj skuhati

Lignji po tržaško s tatarsko omako

Odlična morska jed, primerna za vse letne čase.

35 min
Piknik in žar
Tunina jajčna pita brez testa

Tunina jajčna pita brez testa

Hitro, preprosto in ekstra slastno.

45 min
Predjedi in prigrizki
Langaš z jogurtom

Langaš z jogurtom

Ko imate dovolj diet, si privoščite langaš.

5 h
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

