Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Hitri piščančji tacosi
Slastni piščančji taco za veselje vse družine!
Bučkini polpeti v pečici
Preprosto in božansko ter brez kapljice olja.
Gorenjska prata
Klasična velikonočna jed.
Tajski curry s kozicami
Izjemna jed v samo 20 minutah!
Slani kolački, ki navdušijo in so popolna izbira za zajtrk ali malico
Slani kolački s sirom in šunko so odlična izbira za zajtrk, piknik ali prigrizek, razveselila pa vas bo tudi hitra in enostavna priprava, saj so pripravljeni v samo 50 minutah.
Kruhki s pečenim brijem
Odličen prigrizek za praznovanja in zabave.
Rahli ocvrtki, pripravljeni v dobre pol ure
Uštipci so miškam podobne ocvrte kroglice iz testa, priljubljene v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Srbiji in tudi v Sloveniji. Slani ocvrtki se običajno postrežejo kot prigrizek k pivu ali kot priloga narezkom, siru in raznoraznim omakam. Priprava je zelo hitra in preprosta, uštipce pa si lahko privoščite za zajtrk, malico ali večerjo.
10 receptov s kupljenim vlečenim testom, od bureka do odličnih sladic
Odličen izbor preprostih receptov, za katere v osnovi potrebujete kupljeno vlečeno testo. Z njegovo pomočjo lahko skorajda v hipu pripravite izvrstne jedi, vse od hrustljavih prigrizkov do božanskih sladic. Na seznam smo uvrstili tudi recept za okusno domačo sirnico oziroma sirov 'burek', ki ga lahko pripravite za kosilo ali večerjo.
Skutina zvezda s špinačo
Odličen prigrizek, s katerim boste navdušili obiske.
Lignji po tržaško s tatarsko omako
Odlična morska jed, primerna za vse letne čase.
Tunina jajčna pita brez testa
Hitro, preprosto in ekstra slastno.
Langaš z jogurtom
Ko imate dovolj diet, si privoščite langaš.