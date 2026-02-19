okusno.je
Jajčni namaz
Namazi

Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo

Jajčni namaz je ena tistih jedi, ki nikoli ne gredo iz mode. V članku predstavljamo več okusnih različic – od klasičnega namaza, kakršnega se spomnimo iz vrtca in šole, do sodobnejših izvedb s skuto, tuno in zelenjavo. Gre za preprosto, hranljivo in vsestransko jed, ki jo lahko uporabimo na številne načine, od hitrega zajtrka do lahke večerje ali malice.

M.J.
19. 02. 2026 04.00

Jajčni namaz je prava mala klasika domače kuhinje, saj je preprost, nasiten in vedno dobrodošel. Marsikoga vrne v otroštvo, ko je bil nepogrešljiv del šolskih malic, danes pa se zlahka znajde tudi na sodobnih jedilnikih, obogaten z raznolikimi dodatki in svežimi sestavinami. Prav njegova prilagodljivost je tista, zaradi katere jajčni namaz ostaja priljubljen že desetletja.

Osnova iz trdo kuhanih jajc je bogata z beljakovinami, zato je jajčni namaz odlična izbira za vse, ki iščejo hranljiv in nasiten obrok. Z dodatkom skute postane lažji in bolj kremast, s tuno se spremeni v polnovredno proteinsko jed, zelenjava pa mu doda svežino, barvo in dodatne vitamine. Klasična različica, kakršno poznamo iz vrtca in šole, pa ostaja brezčasna – preprosta, domača in vedno dobra.

Jajčni namaz pripravimo hitro in brez zapletenih postopkov.
Jajčni namaz pripravimo hitro in brez zapletenih postopkov. FOTO: Adobe Stock

Jajčni namaz ni le okusen, temveč tudi izjemno uporaben. Pripravimo ga hitro in brez zapletenih postopkov, zato je idealen za zajtrke, večerje ali takrat, ko nam zmanjka časa za kuhanje. Lahko ga:

- namažemo na kruh ali toast

- odlično se obnese v sendvičih in tortiljah

- lahko ga postrežemo kot pomako k sveži zelenjavi ali kot del hladnega prigrizka za goste

V nadaljevanju predstavljamo pet okusnih receptov za jajčni namaz – za vsak okus in priložnost. Od klasičnega do nekoliko bolj sodobnih različic, ki dokazujejo, da je lahko tudi povsem preprosta jed zelo raznolika in vedno znova zanimiva.

Tunin namaz z jajci
Tunin namaz z jajci FOTO: Profimedia

Jajčni namaz s tuno

Hitro pripravljen namaz, ki ga lahko namažete na kruh ali krekerje, odličen pa je tudi serviran v majhni posodici kot dodatna jed na pikniku ali zabavi. Recept je TUKAJ

Jajčni namaz na kruhu
Jajčni namaz na kruhu FOTO: Shutterstock

Jajčni namaz kot iz vrtca

Mehka tekstura, blagi okusi in obvezne kisle kumarice – to je okusen namaz, ki nikoli ne razočara. Pripravljen je v nekaj minutah, postrežete pa ga lahko za zajtrk, hitro malico ali kot lahkotno večerjo. Recept je TUKAJ

Hrenov namaz z jajci
Hrenov namaz z jajci FOTO: Profimedia

Jajčni namaz s hrenom

V hipu pripravljen namaz iz jajc, hrena in kisle smetane je hkrati tudi odlična ideja, kako porabiti ostanke velikonočnega zajtrka. Recept je TUKAJ

Jajčni namaz
Jajčni namaz FOTO: iStockphoto

Jajčni namaz s skuto

Namesto trdo kuhanih ali pečenih jajc si lahko za zajtrk pripravite kar beljakovinsko bogat jajčni namaz s skuto. Recept je TUKAJ

Jajčni namaz z zeleno in hrenom
Jajčni namaz z zeleno in hrenom FOTO: Profimedia

Jajčni namaz z zelenjavo

Okusen jajčno-zelenjavni namaz, ki mu je za sočnost in svežino dodano jabolko, za rahlo pikanten okus pa poskrbijo hren in sveže redkvice. Lahko ga jeste s kruhom ali krekerji, odličen pa je tudi kot dodatek kuhanemu ali pečenemu mesu. Recept je TUKAJ

