Namazi
Jajčni namaz iz vrtca

Jajčni namaz iz vrtca

Pripravljen je v nekaj minutah, postrežete pa ga lahko za zajtrk, hitro malico ali kot lahkotno večerjo.

10 min
Zabava
Skutni namaz z zelenjavo in trdo kuhanimi jajci

Skutni namaz z zelenjavo in trdo kuhanimi jajci

Sočen namaz iz skute, zelenjave in trdo kuhanih jajc.

20 min
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Kaj skuhati

Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve

Domači namazi in pomake so odlična izbira za praznične pogostitve, saj so enostavni za pripravo, prilagodljivi različnim okusom in vedno navdušijo goste. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko ustvarimo pestro izbiro, ki se odlično poda h kruhu, krekerjem, zelenjavi ali prigrizkom. Predstavljamo nekaj idej za namaze in pomake, ki bodo praznično mizo obogatili brez nepotrebnega stresa.

Tunin namaz z jajci
Ribe in morski sadeži

Tunin namaz z jajci

Hitro pripravljen namaz, ki navduši.

25 min
Humus s pečeno bučo
Zelenjava

Humus s pečeno bučo

Zdrav namaz, poln hranljivih sestavin.

45 min
Namazi
Vegi 'tunin' namaz

Vegi 'tunin' namaz

Najboljši vegi 'tunin' namaz!

15 min
Namazi
Namaz iz belega fižola in pečenega česna

Namaz iz belega fižola in pečenega česna

Odlična jed za druženja in zabave.

1 h
Marelična marmelada brez sladkorja
Domači pripravki

Marelična marmelada brez sladkorja

Enostaven recept, ki vas bo navdušil.

1 h 10 min
Humus iz belega fižola
Namazi

Humus iz belega fižola

Zelenjavni namaz, ki ga boste pojedli z največjim užitkom.

10 min
Slivova marmelada
Domači pripravki

Slivova marmelada

Priljubljena domača marmelada, pripravljena po receptu naših mam in babic.

2 h 20 min
Pomlad
Čemažev pesto

Čemažev pesto

Okusen shranek, ki ga lahko uporabimo pri pripravi številnih jedi!

13 min
Namazi
Avokadov namaz

Avokadov namaz

Hitro pripravljen namaz iz avokada z dodatkom paradižnika in peteršilja.

15 min
