Jajčni namaz iz vrtca
Pripravljen je v nekaj minutah, postrežete pa ga lahko za zajtrk, hitro malico ali kot lahkotno večerjo.
Skutni namaz z zelenjavo in trdo kuhanimi jajci
Sočen namaz iz skute, zelenjave in trdo kuhanih jajc.
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Domači namazi in pomake so odlična izbira za praznične pogostitve, saj so enostavni za pripravo, prilagodljivi različnim okusom in vedno navdušijo goste. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko ustvarimo pestro izbiro, ki se odlično poda h kruhu, krekerjem, zelenjavi ali prigrizkom. Predstavljamo nekaj idej za namaze in pomake, ki bodo praznično mizo obogatili brez nepotrebnega stresa.
Tunin namaz z jajci
Hitro pripravljen namaz, ki navduši.
Humus s pečeno bučo
Zdrav namaz, poln hranljivih sestavin.
Vegi 'tunin' namaz
Najboljši vegi 'tunin' namaz!
Namaz iz belega fižola in pečenega česna
Odlična jed za druženja in zabave.
Marelična marmelada brez sladkorja
Enostaven recept, ki vas bo navdušil.
Humus iz belega fižola
Zelenjavni namaz, ki ga boste pojedli z največjim užitkom.
Slivova marmelada
Priljubljena domača marmelada, pripravljena po receptu naših mam in babic.
Čemažev pesto
Okusen shranek, ki ga lahko uporabimo pri pripravi številnih jedi!
Avokadov namaz
Hitro pripravljen namaz iz avokada z dodatkom paradižnika in peteršilja.