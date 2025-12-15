Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

V le nekaj minutah boste navdušili goste z mehkim, toplim sirom, ki ga lahko obogatite z medom, oreščki ali začimbami.

Za pripravo slastnega prigrizka, ki je v zadnjih letih postal pravi hit domačih zabav, v osnovi potrebujemo samo kolut sira brie (uporabimo lahko tudi camembert) in pečico.

Sir lahko pečemo v keramičnem ognjevarnem pekaču, ki naj bo malo večji, kot je premer koluta, saj se bo sir med peko še nekoliko razlezel. Če takšnega pekača nimamo pri roki, lahko uporabimo tudi kos papirja za peko, ki pa ga pred tem nekoliko zmečkamo, da bomo pečen sir kasneje lažje odstranili iz pečice.



Za peko 250 g težkega koluta potrebujemo od 15 do 20 minut, pečica pa naj bo ogreta na 180 stopinj Celzija.

Pečen brie lahko pred serviranjem prelijemo z malo medu ali javorjevega sirupa, za piko na i pa dodamo tudi vejico svežega timijana ali rožmarina. Če ga ponudimo kot samostojen prigrizek, zraven postrežemo grisine, česnovo bageto, sirove palčke, jabolčne krhlje, popečene rezine kruha in oreščke, pečen brie pa lahko postane tudi glavna zvezda sirove ali mesne plošče.