Pečen brie
Zabava

Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

Pečen brie je v zadnjem času osvojil domače zabave in postal stalnica na sirovih ploščah ter mesnih narezkih. Njegova priljubljenost ne temelji le na bogatem okusu, temveč tudi na izjemno preprosti pripravi. V nekaj minutah dobimo toplo, razkošno predjed, ki jo lahko po želji nadgradimo z medom, suhim sadjem, oreščki ali izbranimi začimbami, za še bolj praznično različico pa brie brez težav zavijemo v listnato testo in spečemo do zlato rjave popolnosti.

M.J.
15. 12. 2025 15.32
V le nekaj minutah boste navdušili goste z mehkim, toplim sirom, ki ga lahko obogatite z medom, oreščki ali začimbami.
V le nekaj minutah boste navdušili goste z mehkim, toplim sirom, ki ga lahko obogatite z medom, oreščki ali začimbami. FOTO: Shutterstock

Za pripravo slastnega prigrizka, ki je v zadnjih letih postal pravi hit domačih zabav, v osnovi potrebujemo samo kolut sira brie (uporabimo lahko tudi camembert) in pečico. 

Sir lahko pečemo v keramičnem ognjevarnem pekaču, ki naj bo malo večji, kot je premer koluta, saj se bo sir med peko še nekoliko razlezel. Če takšnega pekača nimamo pri roki, lahko uporabimo tudi kos papirja za peko, ki pa ga pred tem nekoliko zmečkamo, da bomo pečen sir kasneje lažje odstranili iz pečice. 

Za peko 250 g težkega koluta potrebujemo od 15 do 20 minut, pečica pa naj bo ogreta na 180 stopinj Celzija.

Pečen brie lahko pred serviranjem prelijemo z malo medu ali javorjevega sirupa, za piko na i pa dodamo tudi vejico svežega timijana ali rožmarina. Če ga ponudimo kot samostojen prigrizek, zraven postrežemo grisine, česnovo bageto, sirove palčke, jabolčne krhlje, popečene rezine kruha in oreščke, pečen brie pa lahko postane tudi glavna zvezda sirove ali mesne plošče. 

Pečen camembert z medom in rožmarinom
Pečen camembert z medom in rožmarinom
27 min

V listnatem testu pečen brie

Okusno hrustljavo testo, znotraj katerega se skriva topel in tekoč sir, ki se kar topi v ustih – tudi v tem primeru je priprava hitra in povsem preprosta. 

Na sredino razvaljanega testa postavimo kolut sira. Po želji mu odrežemo tršo skorjo, da bomo kasneje lažje prišli do mehke sirove sredice, lahko pa jo tudi pustimo. Kolut nato prekrijemo z listnatim testom in dobro stisnemo skupaj vse robove, da nam ne bo sir med peko stekel ven. Sir mora biti povsem pokrit s testom. 

V listnatem testu pečen brie
V listnatem testu pečen brie FOTO: Shutterstock

V testo zavit sir položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Testo na zgornji strani in ob straneh premažemo z mešanico jajca in vode, nato pa po vrhu po želji potrosimo tudi kakšna semena, nasekljane oreščke in začimbe.  Vse skupaj nato za približno 25 minut potisnemo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija.

Preden pečen brie postrežemo, počakamo pet minut, da se sir malo ohladi. Za piko na i lahko pri serviranju na vrh dodamo žlico brusnične marmelade.

