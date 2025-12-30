okusno.je
Sirni jelenčki
Zabava

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

Ta simpatičen prigrizek v obliki jelenčkov je popolna izbira za zabave, ko želimo navdušiti z videzom, ne da bi za pripravo porabili veliko časa. Iz le štirih sestavin in v manj kot pol ure ustvarimo igriv prigrizek, ki bo popestril silvestrsko mizo in razveselil goste vseh generacij.

M.J. , M. A.
30. 12. 2025 04.00

Ko pripravljamo pogostitev za zabavo ali silvestrsko druženje, pogosto iščemo ideje, ki so hkrati hitre, enostavne in vizualno privlačne. Prav takšen je ta prikupen prigrizek, za katerega potrebujemo manj kot pol ure in le štiri osnovne sestavine:

- kolut sira brie ali camembert,

- suhe brusnice,

- slane preste in

- nekaj zrnc črnega popra.

Če ne marate brie sira, lahko uporabite topljeni sir v trikotnikih, namesto brusnic pa za nosove uporabite zrna granatnega jabolka ali ribezove jagode. 
Prikupen prigrizek v obliki jelenčkov je idealen za silvestrsko mizo in zabave, kjer želimo navdušiti brez veliko truda.
Prikupen prigrizek v obliki jelenčkov je idealen za silvestrsko mizo in zabave, kjer želimo navdušiti brez veliko truda. FOTO: M. A.

Iz teh sestavin v hipu ustvarimo simpatične jelenčke, ki s svojim igrivim videzom takoj pritegnejo poglede in poskrbijo za nasmeh gostov. Poleg tega so odlična kombinacija kremnega, sladkega in slanega okusa, zato ne bodo navdušili le z videzom, temveč tudi z okusom.

Priprava je hitra in zelo enostavna

Vse, kar morate narediti, je, da kolut sira razrežete, da dobite manjše trikotnike, ki jih zložite na večji servirni krožnik ali pladenj. Če boste uporabili topljeni sir, vsak trikotnik sira pazljivo odvijte in položite na krožnik.

Na spodnji konec sirnih trikotnikov dodajte polovice brusnic, ki predstavljajo nosek, za oči pa uporabite po dve zrni črnega popra. Namesto poprovih zrnc lahko uporabite tudi dekorativna očesca iz sladkorja, ki se uporabljajo za krašenje sladic. Sledijo samo še rogovi, za kar uporabite preste, ki jih razpolovite in ob strani zabodete v kose sira.

Tako boste hitro in enostavno ustvarili prikupen prigrizek, ki bo deležen očarljivih nasmehov, vse zbrane pa bo navdušil tudi s samim okusom. Celoten postopek priprave simpatčnih sirnih jelenčkov si lahko ogledate tudi v spodnjem videu:

