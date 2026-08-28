Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja

Ko načrtujemo zabavo in potrebujemo sladico, ki bo pripravljena v nekaj minutah, pridejo prav recepti, pri katerih lahko pečico in štedilnik kar pozabimo. Ta limonina 'koktajl' sladica je kot nalašč za takšne priložnosti, saj zanjo ne potrebujemo niti kuhanja niti peke, pripravljena pa je v manj kot 10 minutah .

Natalija Sebanc , nekdanja tekmovalka oddaje MasterChef Slovenija , ki nas je že večkrat navdušila s svojimi hitrimi in preprostimi sladicami , je tokrat pripravila prav posebno limonino poslastico. Zanjo potrebujemo le štiri sestavine: limonin sladoled , limone , led in peneče vino prosecco , končni rezultat pa je nekaj med osvežilno sladico in koktajlom.

Priprava je skoraj neverjetno preprosta ter ne vključuje kuhanja ali peke. Še največ dela nam vzame dolbljenje limon, vse ostalo pa je pripravljeno skorajda v hipu. Sladica bo marsikoga očarala tudi s samim načinom serviranja, saj jo postrežemo kar v izdolbljenih limoninih polovicah. Tako tudi ne potrebujemo lepih kozarcev ali posodic.

Brez prižiganja pečice in brez kuhanja ustvarite osvežilno sladico za zabave in druženja, ki navdušuje s svojo preprostostjo.

Sestavine za 6 oseb:

- 3 limone

- 4 kepice limoninega sladoleda

- 5 cl prosecca

- 100 g zamrznjenega leda (vsaj 2 pesti)

Priprava:

Limone izdolbemo, da ostane samo lupina. Lahko si pomagamo tako, da z nožem obrežemo ob lupini, nato pa meso izdolbemo z žlico.

Odstranimo morebitne peške in izdolbeno limonino meso skupaj s sladoledom, ledom in penečim vinom zmiksamo v multipraktiku. Da bo zmes dovolj gosta, lahko dodamo še malo ledu.

Pripravljeno limonino zmes hitro nadevamo v limonine lupine in pripravljeno sladico takoj postrežemo ali pa jo shranimo v zamrzovalniku.

In Natalijino glavno pravilo? "Uživajte v svežini!"