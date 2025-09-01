okusno.je
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

30 min
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

Cheesecake s penino v kozarcu je hitra, enostavna in elegantna novoletna sladica, ki ne zahteva peke. S svojo kremno teksturo in prazničnim okusom je odlična izbira za slavnostne priložnosti, saj jo lahko pripravimo vnaprej in po želji dekoriramo z malinami ali drugim sadjem za osvežilno noto.

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

Ta simpatičen prigrizek v obliki jelenčkov je popolna izbira za zabave, ko želimo navdušiti z videzom, ne da bi za pripravo porabili veliko časa. Iz le štirih sestavin in v manj kot pol ure ustvarimo igriv prigrizek, ki bo popestril silvestrsko mizo in razveselil goste vseh generacij.

Rumove lunice (polmeseci)
Rumove lunice (polmeseci)

Priljubljeno praznično pecivo.

1 h 25 min
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah

Če iščete preprosto, a okusno rešitev za praznične prigrizke, je listnato testo vaša najboljša izbira! Z njim lahko v samo nekaj minutah ustvarite slastne sladke in slane dobrote, ki bodo navdušile goste na zabavi ali poskrbele za praznično vzdušje v krogu družine. Preverite naše ideje za hitre in enostavne praznične prigrizke, katerih hitra in enostavna priprava vas bo zagotovo navdušila.

Pistacijeva panakota
Pistacijeva panakota

Prefinjena sladica, ki navduši z bogatim okusom in svilnato teksturo.

19 min
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Solata mimoza je čudovita hladna solata, ki s svojo bogato teksturo, videzom in preprosto pripravo navduši na vsaki praznični mizi. Odlična izbira je za božično ali novoletno zabavo in je prijetna alternativa francoski solati.

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Mini cheesecake tortice so prikupna praznična sladica, ki s preprosto pripravo in igrivim videzom navduši prav vsakogar. Z nekaj osnovnimi sestavinami, pekačem za mafine in dobre pol ure časa boste ustvarili sladico, ki je hkrati okusna in prava paša za oči ter idealna za praznične zabave, druženja ali sladko razvajanje doma.

Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa

Božično kosilo ali večerja ne pomeni nujno ur in ur, preživetih v kuhinji. Z nekaj pametnimi idejami lahko pripravimo jedi, ki so hitre, enostavne in hkrati dovolj elegantne za praznično mizo. Predstavljamo vam pet preprostih idej – od predjedi do glavne jedi in sladice, ki so idealne za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.

Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste

Venec iz listnatega testa in pesta je izjemno hiter in enostaven prigrizek, ki s svojim videzom takoj popestri praznično mizo. Pripravljen je iz le petih sestavin, a navduši z okusom in igrivo obliko. Odličen je za praznične zabave, pogostitve ali kot topla predjed, ki jo postrežemo z različnimi omakami.

Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve

Domači namazi in pomake so odlična izbira za praznične pogostitve, saj so enostavni za pripravo, prilagodljivi različnim okusom in vedno navdušijo goste. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko ustvarimo pestro izbiro, ki se odlično poda h kruhu, krekerjem, zelenjavi ali prigrizkom. Predstavljamo nekaj idej za namaze in pomake, ki bodo praznično mizo obogatili brez nepotrebnega stresa.

Orehovo-limonine rezine

Orehovo-limonine rezine

Odlično pecivo, primerno tudi za praznike in slavja.

1 h
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske

Pečen brie je v zadnjem času osvojil domače zabave in postal stalnica na sirovih ploščah ter mesnih narezkih. Njegova priljubljenost ne temelji le na bogatem okusu, temveč tudi na izjemno preprosti pripravi. V nekaj minutah dobimo toplo, razkošno predjed, ki jo lahko po želji nadgradimo z medom, suhim sadjem, oreščki ali izbranimi začimbami, za še bolj praznično različico pa brie brez težav zavijemo v listnato testo in spečemo do zlato rjave popolnosti.

