Ti velikonočni mafini skrivajo presenečenje, ki vas bo navdušilo

Velikonočna miza je običajno polna tradicionalnih dobrot, a prav zato je vedno dobrodošla tudi kakšna nova, nekoliko drugačna ideja. Če želite letos presenetiti družino ali goste, so slani mafini s kuhanim jajcem odlična izbira. Na prvi pogled preprosti mafini skrivajo pravo malo presenečenje, ki jih naredi še posebej zanimive in praznično obarvane.

Gre za vsestranski recept, pri katerem lahko uporabite tudi ostanke velikonočne šunke in pirhe , kar je še dodaten plus. Mehko in rahlo testo se odlično dopolnjuje s slanimi dodatki, v sredini pa se skriva kuhano jajce, ki poskrbi za atraktiven videz ob prerezu. Za pripravo boste potrebovali tudi večje papirčke za mafine, saj le tako dobite pravo obliko in dovolj prostora za nadev.

Ti mafini niso le okusni, temveč tudi praktični – primerni so za zajtrk, malico ali kot zanimiv dodatek na praznični mizi. Z njimi boste letos veliko noč popestrili na nekoliko bolj igriv in sodoben način.

Inovativni slani mafini z jajcem v sredini so popolna velikonočna ideja, ki združuje tradicijo s sodobnostjo.

- 40 g sušenih paradižnikov v olju

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač oziroma modelčke za mafine obložimo z večjimi papirčki za mafine.

2. Osem jajc kuhamo 7 do 8 minut, odvisno od velikosti. Nato jih ohladimo pod mrzlo vodo in olupimo.

3. Šparglje, sušene paradižnike in šunko narežemo na manjše koščke. Zelišča sesekljamo.

4. V skledo ubijemo preostala jajca, mleko in gorčico. Premešamo, nato dodamo še šparglje, šunko, začimbe in sir. Solimo in popramo ter znova premešamo. Na koncu na hitro vmešamo še moko in koruzni škrob.

5. V vsak papirček damo po dve žlici zmesi, vanjo potisnemo olupljena kuhana jajca in jih prekrijemo s preostankom zmesi. Po želji okrasimo s špargljevimi vršički.

6. Mafine pečemo v ogreti pečici 25 do 30 minut, postrežemo pa tople ali hladne.