Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit

Velika noč je čas bogato obložene mize, na kateri poleg šunke, pirhov in potice svoje mesto najdejo tudi manj znane, a nič manj okusne tradicionalne jedi. Ena izmed takšnih je velikonočna prata – preprosta, a izjemno okusna jed, ki v zadnjih letih znova pridobiva na priljubljenosti.

Gre za nasitno jed iz kruha, jajc in mesa, ki po videzu spominja na pečen kruhov narastek ali mesno štruco. Narežemo jo na rezine in postrežemo kot del velikonočnega zajtrka ali prazničnega narezka. Poleg se odlično prileže hrenov namaz s smetano. Njena posebnost je v tem, da združuje skromne sestavine v bogato in aromatično celoto.

Od kod prihaja velikonočna prata?

Velikonočna prata (ponekod imenovana tudi "budl") izvira predvsem iz osrednje Slovenije, najbolj značilna pa je za Gorenjsko. Nastala je v času, ko so gospodinje znale iz preprostih sestavin ustvariti okusne in nasitne jedi, pri čemer nič ni šlo v nič.

Iz česa je narejena?

Osnova velikonočne prate so: - star ali suh kruh (najbolje en ali dva dni star) - jajca - kuhana ali pečena šunka (lahko uporabimo tudi prekajena rebra, vratovino ali glavino, nekateri dodajo celo narezano klobaso) - česen in čebula - zelišča (najpogosteje peteršilj) - sol, poper - tekočina od kuhanja šunke, mleko ali pa mešanica mleka in masla (po potrebi) Pomembno je, da suho meso skuhamo in ohladimo, preden ga narežemo. Kruh nato vpije vse okuse, jajca pa maso povežejo, da se med peko lepo strdi v kompaktno štruco oziroma narastek. Celoten recept s podrobnimi navodili si oglejte TUKAJ ali pa s klikom na spodnjo povezavo:

Gorenjska prata icon-clock 45 min

Kdaj velikonočno prato postrežemo?

Velikonočna prata se tradicionalno znajde na mizi za velikonočni zajtrk ali kot del velikonočnega žegna. Postreže se hladna ali rahlo topla, narezana na rezine, skupaj z drugimi prazničnimi dobrotami.

Ključen trik, ki naredi razliko

Ena najpomembnejših skrivnosti dobre velikonočne prate je tekočina, s katero navlažimo kruh. Namesto vode zato uporabite tekočino, v kateri se je kuhala velikonočna šunka (ali katera druga izbrana domača mesnina). Ta je polna okusa, soli in arom, ki se vpijejo v kruh in jedi dodajo značilno praznično noto. Omenjeni trik poskrbi, da je prata bolj sočna, bolj okusna in bistveno bolj aromatična. Namesto tekočine od kuhanja šunke lahko uporabite tudi mleko ali pa mešanico mleka in kančka masla. Pomembno je le, da tekočino dodajate postopoma in pazite na slanost končne jedi.

Prata je pogosto del velikonočnega zajtrka ali prazničnega narezka. FOTO: Shutterstock

Ključni nasveti za popolno prato

- Uporabite pravi kruh: najboljši je dan ali dva dni star kruh, saj bolje vpija tekočino in okuse. - Pazite na razmerje jajc: jajca vežejo maso, zato je pomembno pravo razmerje. Če boste uporabili premalo jajc, bo masa razpadla, preveč jajc pa povzroči, da bo masa zelo zbita. Za približno 800 g kruha uporabite šest jajc. - Ne pretiravajte s tekočino: masa mora biti vlažna, ne razmočena. - Maso lepo oblikujte: za zavijanje prate lahko uporabite svinjsko mrežico ali pa očiščeno goveje črevo. Če nič od naštetega nimate, jo specite v podolgovatem pekaču ali pa jo zavijte v papir za peko in specite v večjem pekaču. - Ne varčujte z začimbami: poper in sveža zelišča so ključni za poln okus. Po želji lahko dodate tudi česen v prahu. - Pravilna peka: prato pecite pri približno 180 stopinjah Celzija, dokler se na površini ne ustvari zlata skorjica. Sredica mora ostati sočna in lepo pečena. Prato lahko med peko enkrat obrnete, da se lepo zapeče z vseh strani. - Počitek po peki: pred rezanjem naj prata nekaj časa počiva, da se lepo učvrsti.

Zakaj jo pripraviti letos?

Velikonočna prata je popolna kombinacija tradicije, okusa in praktičnosti. Je odličen način za porabo ostankov, hkrati pa jed, ki s svojo domačnostjo in bogatim okusom navduši vsako generacijo. Če letos želite na praznično mizo dodati nekaj drugačnega, a še vedno pristno slovenskega, je velikonočna prata zagotovo prava izbira.