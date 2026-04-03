Čudovit velikonočni kruh, ki bo ukradel vse poglede na mizi

Velika noč ni le čas praznovanja, temveč tudi priložnost, da na mizo postavimo jedi, ki nosijo poseben pomen in tradicijo. Med njimi ima prav posebno mesto tudi velikonočni kruh oziroma pogača – mehka, dišeča in čudovito oblikovana jed, ki simbolizira prenovo, nove začetke in družinsko povezanost. Recept, ki ga je za naš portal pripravila Sanja Sirk, združuje vse, kar si želimo od prazničnega peciva: preprostost priprave, odličen okus in privlačen videz. Kot pravi Sanja, pa je jed "primerna tudi za mlade kuharje ali kuharice, ki se radi učijo ter ohranjajo tradicijo."

Ta velikonočni kruh ni le okusen dodatek k praznični pojedini, temveč tudi pravi okras mize, ki bo pritegnil poglede, sprožil val navdušenja in ustvaril tisto pravo praznično vzdušje. Predvsem pa je zelo rahel in okusen ter predstavlja odlično spremljavo velikonočni šunki, pirhom in hrenu. V nadaljevanju razkrivamo recept, s katerim boste lahko tudi sami ustvarili to čudovito velikonočno dobroto.

Sanjin recept vas popelje skozi postopek priprave rahljavega in okusnega kruha, ki se odlično poda ob prazničnih jedeh. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 400 g moke - 1 jajce in 1 beljak - 1 vrečka suhega kvasa - 1 žlica olivnega olja - 1-1,5 dl mleka - 1 žlička soli - 1/2 žličke sladkorja - 1 žlica masla

Za premaz:

- 1 rumenjak - 1 žlica mleka

Za posip:

- sezamova ali makova semena

Postopek:

Mleko segrejemo do mlačnega. Dodamo mu vrečko suhega kvasa in sladkor ter vse skupaj dobro premešamo. Počakamo približno 10 minut, da se kvas aktivira. Moko presejemo in jo stresemo v posodo kuhinjskega robota. Dodamo vzhajan kvas, olivno olje, eno jajce in en beljak ter sol. Mešamo oziroma gnetemo toliko časa, da nastane svetleča kepa testa. Če je potrebno, dodamo še malo moke. Testo oziroma posodo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja toliko časa, da se njegov volumen podvoji.

Vzhajano testo razdelimo na dva dela. Vsak del testa posebej razvaljamo pol centimetra debelo na velikost približno 30 cm x 10 cm. Razvaljana testa premažemo z na sobno temperaturo ogretim maslom. Vsak kos testa razrežemo na tri trakove, ki jih spletemo v pletenico. Prvo pletenico zvijemo v krog, drugo pa ovijemo okoli nje.

Velikonočno pogačo previdno preložimo v okrogel pekač (premera 20 cm) in pustimo vsaj pol ure pokrito vzhajati. Rumenjak in žlico mleka razžvrkljamo in s tem premažemo vzhajano pogačo. Posujemo s sezamovimi semeni. Pečemo približno 40 minut na 170 stopinjah Celzija.

