okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPust Velika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Velikonočni kruh
Velika noč

Čudovit velikonočni kruh, ki bo ukradel vse poglede na mizi

Če želite letos na praznični mizi nekaj res posebnega, je ta dišeč in mehek velikonočni kruh odlična izbira. Preprost recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, združuje tradicijo, simboliko in čudovit videz, ki bo navdušil prav vse zbrane za praznično mizo.

M.J. , Sanja Sirk
03. 04. 2026 04.00

Velika noč ni le čas praznovanja, temveč tudi priložnost, da na mizo postavimo jedi, ki nosijo poseben pomen in tradicijo. Med njimi ima prav posebno mesto tudi velikonočni kruh oziroma pogača – mehka, dišeča in čudovito oblikovana jed, ki simbolizira prenovo, nove začetke in družinsko povezanost.

Recept, ki ga je za naš portal pripravila Sanja Sirk, združuje vse, kar si želimo od prazničnega peciva: preprostost priprave, odličen okus in privlačen videz. Kot pravi Sanja, pa je jed "primerna tudi za mlade kuharje ali kuharice, ki se radi učijo ter ohranjajo tradicijo."

Priljubljena velikonočna jed, kot jo pripravi Sanja Sirk
Ta velikonočni kruh ni le okusen dodatek k praznični pojedini, temveč tudi pravi okras mize, ki bo pritegnil poglede, sprožil val navdušenja in ustvaril tisto pravo praznično vzdušje. Predvsem pa je zelo rahel in okusen ter predstavlja odlično spremljavo velikonočni šunki, pirhom in hrenu. V nadaljevanju razkrivamo recept, s katerim boste lahko tudi sami ustvarili to čudovito velikonočno dobroto.

Sanjin recept vas popelje skozi postopek priprave rahljavega in okusnega kruha, ki se odlično poda ob prazničnih jedeh.
Sanjin recept vas popelje skozi postopek priprave rahljavega in okusnega kruha, ki se odlično poda ob prazničnih jedeh. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 400 g moke

- 1 jajce in 1 beljak

- 1 vrečka suhega kvasa

- 1 žlica olivnega olja

- 1-1,5 dl mleka

- 1 žlička soli

- 1/2 žličke sladkorja

- 1 žlica masla

Za premaz:

- 1 rumenjak

- 1 žlica mleka

Za posip:

- sezamova ali makova semena

Postopek:

Mleko segrejemo do mlačnega. Dodamo mu vrečko suhega kvasa in sladkor ter vse skupaj dobro premešamo. Počakamo približno 10 minut, da se kvas aktivira.

Moko presejemo in jo stresemo v posodo kuhinjskega robota. Dodamo vzhajan kvas, olivno olje, eno jajce in en beljak ter sol. Mešamo oziroma gnetemo toliko časa, da nastane svetleča kepa testa. Če je potrebno, dodamo še malo moke.

Testo oziroma posodo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja toliko časa, da se njegov volumen podvoji.

Vzhajano testo razdelimo na dva dela.

Vsak del testa posebej razvaljamo pol centimetra debelo na velikost približno 30 cm x 10 cm.

Razvaljana testa premažemo z na sobno temperaturo ogretim maslom.

Vsak kos testa razrežemo na tri trakove, ki jih spletemo v pletenico.

Prvo pletenico zvijemo v krog, drugo pa ovijemo okoli nje.

Velikonočna pogača
Velikonočna pogača FOTO: Sanja Sirk

Velikonočno pogačo previdno preložimo v okrogel pekač (premera 20 cm) in pustimo vsaj pol ure pokrito vzhajati.

Rumenjak in žlico mleka razžvrkljamo in s tem premažemo vzhajano pogačo. Posujemo s sezamovimi semeni.

Pečemo približno 40 minut na 170 stopinjah Celzija.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
velikonočni kruh velikonočna pogača Sanja Sirk recept velika noč praznična pogača
