Pirhi
Velika noč

Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti

Za popolno kuhana jajca brez razpok in enostavnega lupljenja je ključna pravilna priprava.

N.R.A.
31. 03. 2026 09.40

Zakaj jajca med kuhanjem počijo?

Kot piše BBC Good Food, jajca najpogosteje počijo zaradi hitrega temperaturnega šoka. Če hladna jajca nenadoma potopimo v vrelo vodo, se notranjost hitro razširi, lupina pa tega pritiska ne prenese. Pomembno je tudi, da jajca niso poškodovana ali prestara.

Zato je najbolje jajca pred kuhanjem vsaj 20 minut pustiti na sobni temperaturi. Tako se zmanjša temperaturna razlika med jajcem in vrelo vodo, kar prepreči pokanje.

Počena jajca med kuhanjem
Počena jajca med kuhanjem FOTO: Adobe Stock

Prehitro vrenje

Močno vrenje povzroči, da se jajca med seboj 'trkajo' in odbijajo ob stene posode. To poveča možnost razpok. Idealno je nežno vrenje, pri katerem se jajca enakomerno kuhajo brez udarcev.

Kako preprečiti pokanje jajc med kuhanjem?

Dodatek soli ali kisa

Sol ali kis v vodi lahko pomagata, da se beljak hitreje strdi, če jajce poči. Food Wine navaja, da to zmanjša iztekanje beljaka in ohrani jajce bolj kompaktno.

Kuhanje jajc
Kuhanje jajc FOTO: iStockphoto

Nežno polaganje jajc v lonec

Jajca je najbolje položiti v lonec s hladno vodo in jih segrevati postopoma. BBC Good Food poudarja, da ta metoda zmanjša temperaturni šok in omogoča enakomerno kuhanje.

Uporaba žlice

Če jajca polagamo v že vročo vodo, naj bo to nežno, s pomočjo žlice. Tako se izognemo udarcem, ki lahko povzročijo mikrorazpoke.

Kako doseči, da se jajca zlahka olupijo?

Starejša jajca se lažje lupijo

Sveža jajca imajo nižji pH, kar povzroči, da se membrana močneje oprime beljaka. Za kuhanje so idealna jajca, stara 5–7 dni, saj se lupina loči veliko lažje.

Hiter temperaturni šok po kuhanju

Ko so jajca kuhana, jih takoj prestavimo v ledeno vodo. Food Wine navaja, da se beljak zaradi hitrega ohlajanja rahlo skrči, kar ustvari prostor med lupino in jajcem ter olajša lupljenje.

Lupljenje pod tekočo vodo

Med lupljenjem lahko jajce držimo pod rahlim curkom vode. Voda pomaga ločiti membrano od beljaka in odstrani drobne koščke lupine.

Lupljenje kuhanih jajc
Lupljenje kuhanih jajc FOTO: Adobe Stock

Najboljši postopki za popolna velikonočna jajca

Za popolna velikonočna jajca je ključna kombinacija pravilne priprave, nežnega kuhanja in premišljenega barvanja. Jajca naj bodo pred kuhanjem ogreta na sobno temperaturo, nato jih kuhajte v rahlo vreli vodi, da preprečite pokanje lupine. Takoj po kuhanju jih ohladite v ledeni kopeli, saj to ustavi proces kuhanja in olajša lupljenje.

Pri barvanju je pomembno, da so jajca čista in razmaščena, saj se barva le tako enakomerno oprime površine. Ne glede na to, ali uporabljate naravne metode, kot so čebulni olupki, ali jedilne barve, bo dodatek kisa poskrbel za intenzivnejše odtenke. Z nekaj potrpežljivosti in pravilnim postopkom bodo pirhi gladki, brez razpok in čudovito obarvani.

Viri: BBC Good Food, The Guardian Food, Bon Appétit, Food Wine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
velikonočna jajca kuhanje jajc lupljenje jajc triki za jajca kuhanje pirhov
